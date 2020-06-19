Первые шесть вертолетов S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин до конца года

ЦАМТО, 18 июня. . Посол Республики Польша на Филиппинах Ярослав Щепанкевич 10 июня подтвердил, что первые шесть из 16 заказанных вертолетов S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин до конца 2020 года.

Посол также подтвердил изданию Business Mirror, что Польша предлагает ВС Филиппин вооруженный вариант вертолета S-70i, который соответствует потребностям ВВС страны.

Вооруженный S-70i уже принят на вооружение трех стран: США, Объединенных Арабских Эмиратов и Колумбии. Унификация уже заказанных 16 машин и предложенных вооруженных вертолетов позволит снизить стоимость эксплуатации и подготовки персонала.

Как заявил в Сенате в январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, хотя вертолеты и будут собраны в Польше, они будут сертифицированы американской Lockheed Martin. Обучение пилотов ВВС Филиппин будет проведено во Флориде. Все технические руководства будут предоставлены на английском языке.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года. Стоимость продажи составила около 12 млрд. филл. песо (240 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин будут построены на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky. S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин партиями, начиная с третьего квартала 2020 года. Поставки всех заказанных машин планируется завершить в 2021 году, а полной готовности к боевому применению вертолеты достигнут в 2023 году.

S-70i были заказаны вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых был аннулирован. Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Они могут быть вооружены пулеметами, но в основном будут применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.