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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Все контракты с Венесуэлой в сфере ВТС реализуются - глава "Рособоронэкспорта"

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество РФ и Венесуэлы не свернуто, работа продолжается, заявил в четверг "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы реализуем с нашими партнерами действующие контракты, ранее подписанные контракты. Мы продолжаем нашу работу", - сказал Михеев, комментируя сообщения западных СМИ о сокращении числа российских специалистов в Венесуэле.

"Политические нюансы мы не комментируем", - отметил он

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

Позднее президент США Дональд Трамп также заявил о выводе РФ своего персонала из Венесуэлы.

Однако в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет".

"Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - заявили в "Ростехе".

"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников "Ростеха" в Венесуэле, преувеличены в десятки раз", - подчеркнул представитель госкорпорации.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Трамп Дональд
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