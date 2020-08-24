Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты

Россия занимает существенную долю на рынке поставок продукции военного назначения, несмотря на активное противодействие со стороны США. Заключены крупные контракты с партнерами в Африке и Азии, планируются контракты в новых регионах.

О поставках на экспорт истребителей Су-35, работе в условиях пандемии, новых образцах вооружения на продажу, планах компании-спецэкспортера на военно-техническом форуме "Армия" и другом, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

- Как вы расцениваете возможности "Армия-2020" в части продвижения военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, сколько встреч запланировано на форуме?

- Главными особенностями форума "Армия" являются исключительная наглядность и комплексный характер выставки. Сочетание статических и динамических показов позволяет полнее оценить достоинства представляемых образцов вооружения, военной и специальной техники, гражданской продукции. Для этого используются площадки различных демонстрационных кластеров.

В этом году мы предприняли беспрецедентные шаги, чтобы обеспечить максимальное присутствие Рособоронэкспорта на форуме и постоянно находиться в шаговой доступности для партнеров. Компания стационарно размещается в 4 локациях. Традиционно наши стенды расположены в павильоне "Б" и в демонстрационном центре Госкорпорации Ростех. Кроме того, Рособоронэкспорт организовал экспозицию, где на одной площадке представлены лучшие образцы ведущих российских производителей стрелкового оружия. Также в этот раз новая презентационно-переговорная зона компании размещена на аэродроме в Кубинке.

Ожидаем, что форум посетят делегации из приблизительно 60 стран мира, ряд из которых будет представлен на уровне министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов. Так или иначе мы будем встречаться с каждой иностранной делегацией, прибывающей на форум, обговорим текущее сотрудничество, определим точки взаимодействия в будущем.

Мы признательны нашим партнерам, которые в условиях сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, приняли приглашения Рособоронэкспорта, Ростеха, ФСВТС, Министерства обороны России посетить форум "Армия-2020".

Для партнеров, которые не смогли приехать на "Армию" в этом году по объективным причинам с учетом ограничений, накладываемых пандемией коронавируса, Рособоронэкспорт подготовил план дистанционного проведения презентаций, в том числе в формате видеоконференций и онлайн-презентаций. С видеообзором предлагаемых нами новинок можно ознакомиться на сайте Рособоронэкспорта и на нашем ютуб-канале.

- ​Обычно к форумам "Армия" Минобороны РФ приурочивает подписание ряда контрактов. Не последует ли этому примеру "Рособоронэкспорт"?

- Для нас форум "Армия" - это скорее крупное и очень важное маркетинговое событие. Это мощный генератор кейсов по предконтрактной работе. Своеобразная точка отсчета, старт для будущих соглашений. Здесь иностранные партнеры зачастую впервые вживую знакомятся с техникой, о которой слышали или читали в прессе, видели на мероприятиях Министерства обороны России, на парадах и учениях. Здесь закладывается потенциальный портфель заказов компании, и чем эффективнее мы его сформируем, тем существеннее будет его конверсия в реальный.

"Армия" важна Ростеху и Рособоронэкспорту именно как площадка для демонстрации технических возможностей предлагаемой нами продукции, максимально информативного ознакомления заказчиков с ней. Здесь складывается уникальная ситуация, невозможная ни на одном другом мероприятии: присутствуют конструкторы практически всей номенклатуры представленной техники, руководство большинства российских оборонных предприятий. Они знают в своих образцах каждую деталь, все преимущества над конкурентами, и их консультации особо ценят наши партнеры. Именно после такого знакомства с продукцией у заказчика и возникает стойкое понимание ее необходимости для собственных вооруженных сил или других силовых структур.

Поэтому подписание контрактных документов именно на форуме для нас никогда не было самоцелью. Тем не менее, мы всегда приветствуем заключение новых соглашений с партнерами, в том числе и на "Армии".

​- Какие сегодня глобальные цели у "Рособоронэкспорта"?

- Как и любой бизнес, мы развиваемся по определенной стратегии, идем к вполне четким целям и параметрам, установленным Президентом России как главой нашей системы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Мы не раз заявляли, что главные цели Рособоронэкспорта - расширение географии поставок и номенклатуры продукции. Это два столпа, на которые надстраиваются остальные задачи, направленные на сохранение лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений. Конечно, не нам судить о том, насколько хорошо или плохо мы выполняем их, но оценки руководства страны и системы ВТС России в целом положительные.

В качестве примера расширения географии могу привести активизацию присутствия России на рынке Африки южнее Сахары. Проведенный под руководством главы государства саммит "Россия-Африка" в 2019 году в Сочи дал мощный импульс к развитию отношений со странами африканского континента. Результаты не заставили себя ждать. Например, в этом году Рособоронэкспорт заключил первый за последние 20 лет контракт на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства с одной из стран этого региона. Сейчас в работе находится ряд проектов по продукции для других видов вооруженных сил, а также правоохранительных и антитеррористических ведомств.

Следим и за увеличением номенклатуры. Благодаря активной работе предприятий оборонной промышленности России постоянно выводится на рынок новая продукция, оформляется разрешительная документация для ее экспорта за рубеж. Из ярких примеров могу привести такую продукцию Ростеха, как танк Т-14 "Армата", истребитель пятого поколения Су-57, всю линейку нового поколения автоматов Калашникова - "двухсотую" серию, в числе продукции других производителей отмечу унифицированную боевую платформу "Бумеранг", способную эффективно обнаруживать гиперзвуковые цели РЛС 59Н6-ТЕ. И многое другое.

В ближайшие 5-6 лет Рособоронэкспорт планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов. Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для военно-морских сил, артиллерия.

- ​Насколько компании помогает государство?

- Государственную поддержку ощущаем во всех ключевых областях нашей деятельности. Первые лица государства, включая Президента, зачастую лично участвуют в продвижении интересов ВТС страны на мировой арене в ходе встреч с зарубежными коллегами. Например, глава государства принял самое активное участие в переговорах по поставкам российской продукции военного назначения в Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и многие другие страны. Главы Минобороны, МИД, ФСВТС России, также активно участвуют в переговорах с иностранными заказчиками.

В практической области государство осуществляет кредитование иностранных заказчиков, предоставляет госгарантии по кредитам, привлекаемым предприятиями оборонно-промышленного комплекса для своевременного и качественного выполнения заказов по линии ВТС.

Немалая роль в реализации наших целей принадлежит Госкорпорации Ростех. Сегодня она объединяет более 800 научных и производственных организаций, четко и слаженно работающих в том числе по выпуску экспорториентированной высокотехнологичной продукции военного назначения. Неоценима помощь более 50 зарубежных представительств Госкорпорации, которые активно помогают нам держать тесный контакт с партнерами.

Такая поддержка очень важна для нас особенно в условиях сложившейся крайне неблагоприятной атмосферы на мировом рынке оружия. Сильнейшее санкционное давление на Рособоронэкспорт и Россию в целом со стороны не конкурентов, а именно западных стран, поддерживающих своих производителей, вряд ли позволило бы нам успешно работать без помощи государства.

- ​Можно ли назвать по текущей ситуации первую пятерку крупнейших зарубежных партнеров России в сфере ВТС?

- Я не хотел бы лишний раз перечислять наши страны-партнеры и выстраивать их в какой-либо рейтинг. Мы всегда придерживаемся позиции, что все заказчики для нас важны, как и любой контракт. Назову регионы мира по распределению объема портфеля заказов по основным регионам мира в порядке убывания: Азиатско-Тихоокеанский регион, на него приходится почти половина, далее - Ближний Восток и Северная Африка, страны Европы и СНГ, Африка южнее Сахары и Латинская Америка.

- ​На какие показатели по объему поставок и портфелю заказов "Рособоронэкспорт" планирует выйти по итогам 2020 года?

- Плановые показатели на 2020 год были сформулированы в конце прошлого года, и никто тогда даже не предполагал, что весной мир и Россия в частности столкнутся со столь масштабной пандемией новой коронавирусной инфекции. Но мы все знаем, что случилось - закрытие границ, режим самоизоляции. При этом планы мы не корректировали - они остаются прежними на уровне последних лет нашей успешной работы, то есть портфель заказов в районе 50​ млрд.​ долл. и объем поставок на уровне 13​ млрд.​ долл.

Постоянно анализировали ситуацию, выстроили систему жесткого мониторинга бизнес-процессов в компании. В итоге благодаря непрерывному переговорному процессу и своевременным коррективам в процесс контрактно-договорной работы даже в сложнейших условиях, связанных с пандемией, на сегодняшний день нам удается выполнять свои контрактные обязательства и при этом заключать новые контракты. Именно поэтому портфель заказов Рособоронэкспорта по-прежнему находится в плановых отметках, а его география распространяется на 68 стран мира. Надеюсь, оба эти показателя будут увеличиваться.

​- Какую продукцию поставляете в этом году?

- В 2020 году среди финальных образцов предусмотрены поставки истребителей Су-30МКИ и Су-35, МиГ-29М/М2, вертолетов Ми-35М, Ми-171Е, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиадвигателей, БЛА "Орлан-10Е", танков Т-90С и Т-90СК, БТР-82А, БМПТ, ПТРК "Корнет", комплексы борьбы с БЛА "Репеллент", ЗРК "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла", стрелкового оружия, боеприпасов и многого другого. Фактически все, что планируется к поставке в этом, а также в последующих годах, я имею в виду перспективные вооружение и военную технику, демонстрируются здесь в ходе форума "Армия-2020".

- ​Как решаются проблемы с "Ангосатом" после передачи его от РКК в ИСС? Не сдвинулись ли сроки запуска?

- Все формальные мероприятия по распределению работ между ИСС и РКК "Энергия" завершены. Последняя принимает участие в проекте в согласованном и необходимом объеме. С иностранным заказчиком проводятся встречи и обсуждение выполнения работ на регулярной основе. Сроки запуска выдерживаем в рамках согласованного с заказчиком.

​- Расскажите о той помощи, которую "Рособоронэкспорт" оказал странам-партнерам в рамках борьбы с коронавирусом.

- В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции появилась объективная угроза жизни и здоровью населения многих стран мира. В сложившейся ситуации Россия, имеющая серьезные наработки по противостоянию масштабным эпидемиям, оказывает в этой области существенную помощь другим государствам.

Ростех и Рособоронэкспорт не остались в стороне и приняли решение о поддержке ряда стран-партнеров, которые испытывали наибольшие затруднения в связи с​ COVID-19. В частности, мы совершили пожертвование в созданный премьер-министром Индии Нарендрой Моди "Фонд премьер-министра для поддержки граждан и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях", поставили необходимые средства для борьбы с коронавирусом Алжиру и на днях направили тест-системы​ российского производства для своевременного выявления зараженных коронавирусом в Венесуэлу и Перу.

​Беседовал Сергей Бабкин