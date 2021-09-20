Реинкарнация стального «Крокодила»

Современная версия вертолета востребована и в России, и на зарубежном рынке. Фото с сайта www.rhc.aero.

Спустя полвека ударный Ми-24 остается одной из лучших боевых машин

В истории вертолетостроения можно найти не очень много примеров того, как одна боевая винтокрылая машина, постепенно совершенствуясь и подстраиваясь под новые реалии, могла оставаться незаменимой на протяжении ряда десятилетий. Среди зарубежных вертолетов такими ветеранами, безусловно, являются боевой AH-1 «Кобра» и многоцелевой UH-1 «Ирокез», а среди отечественных – транспортно-боевые вертолеты семейства Ми-24/Ми-35. Ровно полвека назад, в 1971 году, в войска начал поступать базовый вариант этой «летающей боевой машины пехоты», а десятью годами позже в серию пошла ее пушечная модификация – Ми-24П с 30-мм автоматической ГШ-2–30К. И наследники этих стальных «стрекоз» до сих пор несут службу в армиях десятков стран мира.

Впрочем, в отличие от заокеанских «змеи» и «индейца» в нашем вертолете, получившем звучное прозвище «Крокодил», разработчикам удалось совместить все основные достоинства многоцелевой и классической ударной винтокрылых машин: Ми-24 способен не только перебрасывать группу десантников с вооружением, но еще и оказывать огневую поддержку своим наземным подразделениям, уничтожая как живую силу противника (в том числе и расположенную в укрытиях), так и его бронетехнику, включая основные танки и самоходные артустановки.

Действительно, настоящая боевая машина пехоты, но только способная летать. А если использовать этот уникальный вертолет в полностью ударном варианте, то имеющийся на его борту комплекс ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения способен навести шороху в любой тактической обстановке. Не зря в голливудских боевиках вертолеты данного семейства выступают своего рода эталоном огневой мощи.

Кстати, во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов иракские «Крокодилы» не единожды сходились в воздушных дуэлях со своими американскими визави – боевыми вертолетами AH-1J «Кобра» американского производства, которые стояли на вооружении вооруженных сил Ирана. По иракским данным, в общей сложности их вертолетчиками было сбито 10 иранских «Кобр» и еще 43 вертолета других типов, а 27 октября 1982 года один из иракских Ми-24 даже сумел сбить иранский истребитель F-4E «Фантом»!

Именно таким – настоящим универсалом на поле боя – задумывал этот вертолет наш гениальный авиаконструктор Михаил Леонтьевич Миль. В результате машина, созданная в ОКБ М.Л. Миля (позже – Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля, в настоящее время – в составе Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»), длительное время не имела достойных зарубежных аналогов. Да и сегодня в таком классе вертолетной техники нашему «крокодильему» семейству нет равных.

МАШИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В 1989 году производство Ми-24 всех модификаций было прекращено. К тому времени в общей сложности было выпущено, по разным источникам, от примерно 3200–3300 до почти 3500 машин разных модификаций, включая и экспортные версии Ми-25 и Ми-35 (на экспорт было поставлено, по разным данным, около 600–700 единиц). Но и после этого «Крокодилы» не остались в забвении – ими продолжали активно интересоваться зарубежные заказчики. В итоге во второй половине 1990-х годов выпуск вертолетов Ми-35 и Ми-35П был возобновлен на «Роствертоле» (в настоящее время – Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря в составе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»).

Однако по мере получения боевого опыта и изменения требований, предъявляемых к боевым винтокрылым машинам в условиях войн нового поколения, возникла необходимость в проведении соответствующей модернизации вертолетов семейства Ми-24/Ми-35, в том числе и в интересах зарубежных заказчиков. В рамках таких программ решались задачи по повышению боевой эффективности машин, улучшения их летно-технических и эксплуатационных характеристик, а также продления сроков службы.

Причем первый проект модернизации Ми-24 появился в нашей стране уже в 1990-е годы. Точнее, решение о проведении такой модернизации, главной целью которой являлось обеспечение круглосуточного боевого применения вертолета, было принято еще в бытность существования Советского Союза – в 1991 году, но практическая реализация этой идеи осуществлялась уже в постсоветское время.

В частности, в середине 1990-х годов на милевской фирме была разработана «Блочная программа модернизации вертолета Ми-24», которая предусматривала возможность создания из специальных «блоков» различных вариантов модернизированных вертолетов – с разными характеристиками и возможностями. Так, например, был разработан вариант Ми-24ВМ, который, как указывалось в заметке «Испытания модернизированного вертолета Ми-24ВМ продлятся еще не менее года – эксперт» агентства «Интерфакс-АВН» от 4 февраля 2003 года, отличался наличием нового автомата перекоса, несущей системы и Х-образного рулевого винта с боевого вертолета Ми-28, а также усовершенствованным составом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), включая лазерный дальномер, новые радиостанции, процессор и пр. (цитируется по Информационно-аналитическому агентству «АвиаПорт»).

В конце 1999 года были подготовлены эскизный проект и макет круглосуточной модификации Ми-24М. Разработчик предлагал два варианта – упрощенный и менее дорогой, а также более сложный и дорогой, но зато и более перспективный. Заказчик выбрал первый, в результате чего на базе Ми-24П был создан модернизированный Ми-24ПН, облетанный в июле 2000 года (отметим, что в этой машине были воплощены несколько указанных выше «блоков» модернизации). Серийное переоборудование вертолетов Ми-24П в вариант Ми-24ПН началось на «Роствертоле» в 2004 году.

Еще одним направлением модернизации «Крокодила», как указывает в своем фундаментальном труде «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», выпущенном ООО «ИИГ «ПОЛИГОН-ПРЕСС» в 2007 году, известный отечественный специалист по истории вертолетостроения Вадим Михеев, стали Ми-24ВК-1 и Ми-24ПК-2, которые отличались установленными на них гиростабилизированными оптико-электронными системами ГОЭС-321 и ГОЭС-342, разработанными специалистами екатеринбургского ПО «Уральский оптико-механический завод» (в настоящее время – АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех»).

Впрочем, в конечном итоге самым успешным направлением дальнейшего развития семейства Ми-24 стал проект глубокой модернизации вертолета Ми-35 – появившийся в ходе нее вертолет Ми-35М уже находится на вооружении армий ряда стран мира.

РОЖДЕННЫЙ ЗАНОВО

Грандиозный успех программы Ми-35М в первую очередь связан с тем, что в ходе ее реализации была проведена не просто очередная модернизация вертолета, а фактически коренная его перестройка. Это тоже модернизация, но глубокая, то есть затрагивающая жизненно важные элементы конструкции машины.

Ми-35М получил силовую установку в составе двух более мощных турбовальных двигателей ВК-2500–02 компании «ОДК-Климов» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех»), несущий и Х-образный рулевой винты с композитными лопастями, втулку несущего винта с эластомерными шарнирами, новый автомат перекоса, укороченное крыло с сокращенными с трех до двух точками внешней подвески под каждой из консолей и встроенной системой подъема грузов, а также новый комплекс БРЭО.

В состав последнего, как указывается в информации, изложенной на странице раздела «Каталог/Военные вертолеты» сайта холдинга «Вертолеты России», посвященной многоцелевому ударному вертолету Ми-35М, входят современные обзорно-прицельная система ОПС-24Н на базе гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-324ВМИ (тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор); комплекс пилотажа, навигации и электронной индикации КНЭИ-24Э (с цветными многофункциональными дисплеями); прицельно-вычислительный комплекс ПрВК-24; очки ночного видения ОВН-1 «Скосок» (для применения последних осуществлен комплекс работ по адаптации кабины экипажа вертолета) и пр.

Согласно информации в буклете холдинга «Вертолеты России», посвященной вертолету Ми-35М и размещенной на сайте компании, круглосуточная обзорно-прицельная система ОПС-24Н обеспечивает «поиск и обнаружение различных целей и объектов, в том числе малоскоростных воздушных целей типа «вертолет» круглосуточно в простых и ограниченно сложных метеоусловиях; наведение управляемых ракет типа «Атака» («Штурм»); прицеливание при применении пушечного подвижного и неподвижного вооружения; измерение наклонной дальности до цели и выдачу ее в комплекс ПрВК-24–2; выдачу видеосигнала на индикаторы ИВ-86–2 в виде полного телевизионного сигнала; наблюдение закабинного пространства с использованием изображения местности по телевизионному или тепловизионному каналам в дневных и ночных условиях; обнаружение и распознавание целей на дальности: 5–6 км днем и 3–4 км ночью». Кроме того, как указывается там же, конструкция Ми-35М обеспечивает ему высокие летные характеристики, низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость техобслуживания.

В отличие от своих многочисленных предшественников вертолет оснащается уже неубирающимся шасси: во-первых, это дало возможность сэкономить массу на соответствующих системах машины, а во-вторых, позволяет смягчить удар и воздействие на экипаж и десант при падении машины вследствие аварийного или боевого повреждения. Была также демонтирована вспомогательная гидросистема вертолета, а крыло стало укороченным – с встроенной системой подъема грузов.

Особо следует отметить, что глубоко модернизированный вертолет Ми-35М способен применять свой весьма мощный комплекс вооружения в любое время суток.

В результате проведенной модернизации российским специалистам удалось существенно улучшить летно-технические и эксплуатационные характеристики отечественного транспортно-боевого вертолета, обеспечить экипажу машины возможность выполнения боевых задач круглосуточно, в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также обеспечить более эффективное применение всех имеющихся на борту машины видов неуправляемого и управляемого вооружения в различных физико-географических условиях, включая высокогорье и районы с жарким и влажным климатом.

При этом вертолет, согласно представленной в упомянутом разделе сайта холдинга «Вертолеты России» информации, может выполнять полет «на высотах 10–25 м днем и не менее 50 м ночью над поверхностью земли с выходом на цель».

Модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для борьбы с бронетанковой техникой противника и поражения его огневых точек, осуществления огневой поддержки своих армейских подразделений, доставки в назначенную точку группы десантников численностью до восьми человек с личным вооружением и ее эвакуации, а также перевозки больных и раненых – двое лежачих и двое сидячих – в сопровождении одного медицинского работника, или перевозки различных грузов в кабине (общий вес – до 1500 кг) или на внешней подвеске (весом до 2400 кг).

Незаурядные боевые возможности «Крокодила» признают не только наши военные, но и их противники. Фото Reuters

При этом, согласно материалам холдинга «Вертолеты России», боевая живучесть вертолета обеспечивается за счет: дублирования важнейших систем вертолета; обеспечения эффективного бронирования кабины экипажа и жизненно важных систем машины; наличия высокоэффективного комплекса вооружения, в том числе неуправляемого и управляемого ракетного; включения в состав бортового комплекса обороны станции обнаружения облучения РЛС противника и устройств выброса ложных тепловых целей ИК-диапазона; применения экранно-выхлопных устройств двигателей и лопастей несущего и рулевого винтов из современных композиционных материалов.

«Ми-35М – это вертолет нового поколения, в котором уникальный опыт длительного боевого применения соединен с последними достижениями и разработками в области вертолетостроения», – подчеркивается в материалах холдинга «Вертолеты России». Точнее и не скажешь.

ВСЕМИРНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Опытный Ми-35М был облетан в марте 1999 года, а после успешного завершения государственных совместных испытаний нового вертолета настал черед этапа его серийного производства – оно было освоено на «Роствертоле» полтора десятка лет назад. После этого радикально обновленную машину стали закупать зарубежные заказчики.

Согласно информации, размещенной в публикации «Наша авиация – 2019» журнала «Взлет» № 7–8 за 2019 год, в 2006–2008 годы 10 вертолетов нового типа получила Венесуэла, тогда как в 2009–2014 годы другая латиноамериканская страна – Бразилия – получила 12 таких машин. Еще 24 вертолета в 2011–2014 годах поступили в Азербайджан, а осенью 2013 года поставки Ми-35М начались в Ирак.

Республика Казахстан подписала контракты на поставку Ми-35М с целью заменить выбывший парк доставшихся стране после распада СССР вертолетов Ми-24В. Первые четыре из заказанных машин были поставлены в конце 2016 года, а в конце января 2017 года на авиабазе в Шымкенте (ранее – Чимкент) официально началась их эксплуатация. По данным, приведенным в статье Григория Беденко «Ми-35М: Теперь и в Казахстане», опубликованной в журнале «Взлет» № 5–6 за 2017 год, указанные вертолеты поставлялись в той же комплектации, что разработана для Министерства обороны России.

«По комплектации наши вертолеты аналогичны тем машинам, которые поставляются в российские войска. Мы в Торжке летали точно на таком же. Вертолет – отличный, маневренный, все, что необходимо для современного боевого вертолета, у него есть», – приводит слова начальника штаба авиационной эскадрильи авиабазы ВВС Сил воздушной обороны Республики Казахстан в Шымкенте майора Казбека Рабаева в своей статье Григорий Беденко.

В январе 2017 года пара первых из 12 заказанных Ми-35М были доставлены в Нигерию. «В декабре 2016 года стране были поставлены первые два вертолета. Поставка остальных машин будет произведена в соответствии с условиями контракта, срок исполнения которого до 2018 года», – приводит агентство ТАСС в заметке «РФ поставила Нигерии первые два Ми-35М по контракту на 12 машин» от 20 июня 2017 года слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева. Соответствующий контракт был подписан в октябре 2015 года.

В августе того же года в ходе работы Международного военно-технического форума «Армия-2017» официальный представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана бригадный генерал Вахид Мумтаз заявил, что Россия завершила поставку четырех вертолетов Ми-35 (так в оригинале. – В.Щ.), контракт на которые был подписан в 2015 году. Об этом сообщалось в заметке «Россия завершила поставку Пакистану четырех боевых вертолетов Ми-35», размещенной 25 августа 2017 года на сайте РИА Новости.

В следующем месяце два Ми-35М прибыли в Мали. «Поставка российских вертолетов Ми-35М – это очередной значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами, которое в последнее время показывает хороший положительный тренд», – приводит РИА Новости слова Александра Михеева, генерального директора «Рособоронэкспорта», в заметке «Россия поставила Мали два ударных Ми-35М» от 3 октября 2017 года.

Наконец, 30 ноября 2017 года агентство РИА Новости в заметке «Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35, заявил источник» сообщило о том, что Узбекистан заключил с «Рособоронэкспортом» контракт на поставку 12 вертолетов Ми-35М, которые предназначены для национальных Военно-воздушных сил.

Вертолеты данной модификации закупило и Минобороны Сербии. Причем в августе 2019 года глава сербского военного ведомства Александр Вулин в ходе рабочей поездки в Россию посетил предприятие «Роствертол», где, как указывается в пресс-релизе холдинга «Вертолеты России» от 16 августа 2019 года, «осмотрел транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, изготовленные ростовским заводом для сербских ВВС по контракту, заключенному с «Рособоронэскпортом», а также «встретился с руководством «Роствертола» и специалистами летного и инженерного составов, проходящими обучение на предприятии». «Кроме того, министр обороны ознакомился с производственными участками по сборке вертолетов типа Ми-35», – указывается в пресс-релизе.

Недавно покупателем новых машин стала Белоруссия. «Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», – приводилась информация из сообщения Минобороны Республики Беларусь в заметке «Белоруссия закупит у России системы ПВО и вертолеты Ми-35М», размещенной 24 августа 2020 года на сайте агентства «Интерфакс».

Есть, судя по сообщениям в российских и зарубежных СМИ, и другие желающие приобрести радикальным образом обновленный транспортно-боевой вертолет российского производства, который позволяет существенным образом повысить боевой потенциал армейской авиации или военно-воздушных сил сраны-заказчика.

Впрочем, обновленная винтокрылая машина пришлась по нраву не только за рубежами нашей страны: как указывается в публикации «Наша авиация–2019» журнала «Взлет» № 7–8 за 2019 год, начиная с декабря 2011 года новые Ми-35М получают и российские военные.

Однако и это еще не конец истории стального «Крокодила», поскольку у легендарного вертолета, судя по всему, открывается очередное второе дыхание, которое связано с новыми проектами модернизации этой уникальной винтокрылой машины.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», который проходил в Подмосковье летом 2018 года, холдинг «Вертолеты России» представил свои предложения по дальнейшей модернизации вертолетов Ми-35М и Ми-35П, основной упор в которых сделан на оснащении машин современными образцами БРЭО и вооружения.

Представленный впервые широкой публике на упомянутой выставке модернизированный Ми-35П сохранил основные, ставшие уже классическими черты Ми-24П (длинное крыло, убирающееся шасси и пр.), но также получил и ряд характерных конструктивных элементов и систем, примененных на Ми-35М: подвижная установка с 23-мм пушкой вместо применявшейся на базовой модели неподвижной 30-мм пушки; новый комплекс управляемого ракетного вооружения; современные круглосуточная обзорно-прицельная система, а также комплекс навигации и электронной индикации.

«Модернизированный Ми-35П получил обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером. Новый цифровой пилотажный комплекс на основе автопилота ПКВ-8 улучшит управляемость, повысит устойчивость вертолета, автоматизирует процесс пилотирования для упрощения действий летчика, а модернизированный прицельно-вычислительный комплекс повысит точность поражения целей», – указывалось в этой связи в пресс-релизе «Армия-2018»: «Ростех представил обновленные вертолеты Ми-35М и Ми-35П холдинга «Вертолеты России» от 21 августа 2018 года.

На обновленном Ми-35М были значительно расширены опции по оснащению вертолета различными вооружением и БРЭО. «Возможна доработка вертолета под применение управляемых ракет «Игла-С» класса «воздух-воздух», а также бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК. Кроме того, в качестве дополнительного оборудования на вертолете может устанавливаться аппаратура VOR/ILS, а также радиодальномер для замера дальности между вертолетом и наземными радиомаяками», – отмечалось в упомянутом пресс-релизе отечественного вертолетостроительного холдинга.

«Вертолеты типа Ми-24/35 – одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Такой богатый опыт позволил нам довести эту платформу до совершенства, и сейчас мы ведем планомерную работу по ее оснащению новейшим вооружением и бортовым оборудованием. Как только все изменения докажут свою эффективность в ходе испытаний, обновленные машины будут запущены в серийное производство», – подчеркивал тогда генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

А год спустя в рамках работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 были представлены сразу два варианта модернизации пушечной версии транспортно-боевого вертолета, причем один из них – это совершенно новый проект, представленный тогда широкому кругу специалистов впервые.

Речь в последнем случае идет о модернизированном транспортно-боевом вертолете, созданном, как указывается в пресс-релизе «Ростех представил модернизированный Ми-24П» госкорпорации «Ростех» от 27 августа 2019 года, «в кооперации холдингов «Вертолеты России» и концерна «Радиоэлектронные технологии», входящих в состав госкорпорации «Ростех». Данная машина, получившая обозначение Ми-24П-1М, была представлена широкому кругу специалистов в составе открытой статической экспозиции и неизменно вызывала повышенный интерес со стороны многочисленных экспертов и гостей авиационно-космического салона.

Согласно упомянутому выше пресс-релизу Ростеха, эта модификация отличается от базового варианта обновленным составом вооружения и БРЭО. В частности, согласно информации, опубликованной на сайте госкорпорации «Ростех», модернизированный вертолет получил такие системы, как «современный унифицированный пилотажный прицельно навигационный комплекс, обзорно прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР (опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения». Причем, как указывается в упомянутом пресс-релизе, в зависимости от выбранного опционального оборудования масса пустого вертолета может быть снижена на 430 кг. Кроме того, «перечень применяемого вооружения значительно расширен управляемыми ракетами разных типов». «Новейшая машина по своей боевой эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения», – особо подчеркивается в материалах российской госкорпорации.

«Конструкция Ми-24 оказалась настолько удачной, что сегодня это один из наиболее востребованных вертолетов в мире. Вертолет оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Новая модификация Ми-24П-1М, разработанная кооперацией наших холдингов «Вертолеты России» и КРЭТ, обладает улучшенными техническими и боевыми характеристиками, что делает эту машину еще более привлекательной для заказчиков», – отметил в этой связи индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

В свою очередь, другой представленный на МАКС-2019 вариант модернизации пушечной модификации вертолета, получивший обозначение Ми-35П и также известный под названием «Феникс», разработан в кооперации специалистами холдинга «Вертолеты России» и «Роствертола». Вертолет демонстрировался посетителям выставки в рамках открытой статической экспозиции холдинга, а также принимал участие в летной демонстрационной программе салона.

«Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Также на вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей. Новые приборные доски летчика и оператора с современными пилотажно-навигационными приборами и вертолетными индикаторами в составе приборного оборудования кабины экипажа», – отмечается в пресс-релизе «Ростех приступил к испытаниям модернизированного Ми-35П», размещенном на сайте «Вертолеты России» 29 августа 2019 года.

«МВЗ им. Миля провел серьезную работу по подготовке конструкторской документации для модернизации этих вертолетов и доведения их до самых современных требований, предъявляемых к ударным машинам. У нас уже была возможность продемонстрировать Ми-35П потенциальным заказчикам, и их реакция позволяет нам быть уверенными в том, что этот вертолет будет востребован», – отметил в этой связи генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В результате проведенной модернизации обновленный – пушечный – вариант вертолета обрел существенно более высокие боевые возможности по сравнению с его базовой модификацией. Модернизированный Ми-35П, который получил возможности по автоматическому сопровождению целей, имеет более высокие летные характеристики и может эффективно применяться по предназначению в условиях высокогорья и высоких температур. Кроме того, по заявлению разработчиков, его конструкция «обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

«Специфика и характер развития вооруженных конфликтов заставляют военных специалистов принципиально менять стратегию и тактику ведения боевых действий. В этой ситуации огромная роль отводится вертолетам, так как они отлично зарекомендовали себя как универсальное боевое и транспортное средство», – подчеркивается в материалах холдинга «Вертолеты России», посвященных программе Ми-35М.

Современные российские вертолеты семейства Ми-24/Ми-35, отличающиеся высокой надежностью и живучестью на поле боя, современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и мощным комплексом новейшего вооружения, в том числе неуправляемого и управляемого ракетного, как нельзя лучше подходят на роль этого самого «универсального боевого средства».

Основа, заложенная в конструкцию Ми-24 его разработчиками, оказалась столь мощной и готовой для воплощения новых конструкторских идей, что на базе этой машины в относительно короткие сроки удалось создать не только ряд усовершенствованных его вариантов, но еще и глубоко модернизированный, а фактически – новый, отвечающий современным требованиям ведения войны на различных театрах военных действий и в различных условиях оперативно-тактической обстановки транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, историк, писатель.