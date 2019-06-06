Эксперт: Американцев на Украине будут рвать не хуже, чем в Афганистане или Ираке

"Намного выгоднее для США разворачивать войну против России на территории Сирии или даже Приднестровья, нежели на Украине", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сценарий американского профессора Роберта Легвольда, который назвал место возможного начала вооруженного конфликта России и США.

"Если смотреть со стратегической точки зрения, то для США Украина наименее выгодный регион", – отметил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Почетный профессор нью-йоркского Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что вооруженный конфликт России и США, если он все же произойдет, начнется скорее не в Сирии, а на Украине. Еще один вариант – новый кризис, например, в Белоруссии или в другом "регионе между НАТО и Россией", сказал американский эксперт во время конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По оценке Сивкова, если дело дойдет до прямого столкновения (что маловероятно, при условии внутренней стабильности в России), то Украина или Белоруссия вряд ли станут точкой начала конфликта. Собеседник полагает: больше шансов, что гипотетическое столкновение случится на удаленной территории – к примеру, в Сирии или Венесуэле, или хотя бы на территории, не граничащей с РФ, в том же Приднестровье.

Что касается Украины, то она, что очевидно, непосредственно граничит с Россией, поэтому с точки зрения коммуникационного обеспечения, Россия имеет намного лучшие возможности для ведения войны против США, сказал Сивков.

"Украина традиционно воспринимается как наша земля. И когда здесь появляется американский сапог, который тем более начинает воевать с Россией, это поднимает моральный дух граждан России и военнослужащих, которые американцев будут рвать не хуже, чем их рвали в Афганистане и в Ираке",

– добавил собеседник.

Кроме того, "на Украине имеется очень мощная серьезная пророссийская диаспора", заметил Сивков. "Я не говорю о ДНР и ЛНР – это открытое вооруженное восстание, а я имею в виду те территории, которые находятся под контролем киевской хунты. Хунта не очень надежно сидит, она держится на штыках боевиков, националистов, а их немного", – считает собеседник.

"Что касается Белоруссии – там еще хуже вести войну. Здесь выступят все вооруженные белорусские силы, граждане вспомнят 1941-1944 годы, и американцам будет еще хуже, чем фашистам в 1943 году", – заметил Сивков.

Иван Абакумов