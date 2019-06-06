Российская армия получит "Ярсы" и "Авангард"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 года получат комплексы "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

В ведомстве рассказали, что на боевое дежурство будут поставлены три ракетных полка комплекса "Ярс". Их получат ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования, а дивизию под Оренбургом оснастят полком с комплексом "Авангард".

Также РВСН получат более 30 межконтинентальных баллистических ракет. В ведомстве отметили, что это позволит ракетным войскам лучше решать задачи ядерного сдерживания.

Испытания комплекса "Авангард" были проведены в конце 2018 года по приказу президента Владимира Путина. В феврале 2019 года Путин сравнил создание "Авангарда" с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.