Войти
06.06.2019
Lenta.ru

Российская армия получит "Ярсы" и "Авангард"

643
0
+5
Автономная пусковая установка комплекса "Ярс"
Автономная пусковая установка комплекса "Ярс".
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 года получат комплексы "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

В ведомстве рассказали, что на боевое дежурство будут поставлены три ракетных полка комплекса "Ярс". Их получат ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования, а дивизию под Оренбургом оснастят полком с комплексом "Авангард".

Также РВСН получат более 30 межконтинентальных баллистических ракет. В ведомстве отметили, что это позволит ракетным войскам лучше решать задачи ядерного сдерживания.

Испытания комплекса "Авангард" были проведены в конце 2018 года по приказу президента Владимира Путина. В феврале 2019 года Путин сравнил создание "Авангарда" с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
19.12.2018
В 2019 году на боевое дежурство встанет 31 пусковая установка ракет "Ярс" и "Авангард"
18.12.2017
Стратегический аргумент России
25.02.2015
Носители мира — часть II
28.04.2012
Не торопитесь гнать пророков из своего отечества
23.12.2011
«Мне страшно представить мир без ядерного оружия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:43
  • 6
Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество
  • 06.06 20:03
  • 1
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 06.06 19:55
  • 1
В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"
  • 06.06 19:42
  • 2
Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса
  • 06.06 19:41
  • 1
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
  • 06.06 19:26
  • 3
Чем хорош новый "Калаш"
  • 06.06 19:10
  • 1
Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер
  • 06.06 19:01
  • 6
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 06.06 18:57
  • 4
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 06.06 17:41
  • 1
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 06.06 17:40
  • 7
Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
  • 06.06 17:39
  • 1
Эффектный пуск неизвестной ракеты
  • 06.06 17:33
  • 1
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
  • 06.06 17:31
  • 1
Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды
  • 06.06 16:55
  • 8
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!