Стратегический аргумент России

ТАСС рассказывает о современном боевом потенциале Ракетных войск стратегического назначения и их перспективах

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Памятная дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Право на рождение в 1959 году войска получили благодаря секретному постановлению Совета министров СССР.

На момент распада Союза в РВСН насчитывалось шесть армий и 28 дивизий. Своего пика число ракет на боевом дежурстве достигло в 1985 году (2 500 ракет, из них 1 398 межконтинентальных). При этом наибольшее число боеголовок на боевом дежурстве было отмечено в 1986 году - 10 300.

Любопытно, что за все это время РВСН ни разу не участвовали в боях, но их наличие у России, как и наличие стратегических ядерных сил морского и воздушного базирования, гарантировало ей безопасность, суверенитет, независимость и статус великой мировой державы Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

Эксперт отмечает, что даже самые сильные армии мира вынуждены считаться с нашим мнением и с нашей позицией на мировой арене. "И это в том числе потому, что наша страна обладает пятью сотнями стратегических ракет, на них размещено свыше 1 800 ядерных боеголовок, которые в случае необходимости достанут агрессора в любой точке земного шара", - подчеркивает Литовкин.

В составе РВСН три ракетные армии. Их штабы находятся в Омске, Оренбурге и Владимире. Армии состоят из 12 дивизий постоянной готовности, а также ракетных полигонов, арсеналов, узлов связи и учебных центров. По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с боевыми блоками различного типа и класса мощности. В войсках сосредоточено более 60% стратегического оружия и боезарядов стратегических ядерных сил России. С 2012 года доля современных вооружений в составе РВСН возросла до 81%.

"Воевода" и "Сармат"

Самая тяжелая из МБР - "Воевода" ("Сатана", как ее называют на Западе). Индекс Р-36М2 (SS-18). Она жидкостная, шахтного базирования, весит 210 тонн, может нести к цели десять ядерных разделяющихся боевых блоков индивидуального наведения, способных преодолеть любую систему ПРО.

Дальность полета "Воеводы" - 11 000 км. Мощность каждой боеголовки - 800 килотонн. Таких ракет у нас около 46. Она была создана в КБ "Южное" (Днепропетровск, Украина), принята на вооружение в 1988 году и останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года, когда ее заменит новая стратегическая ракета "Сармат".

Испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Она вдвое легче, но может нести к цели гораздо больше ядерных боевых блоков индивидуального наведения (по данным открытых источников, до 15). Ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против 8,75 у предшественницы. Более того, эти боеголовки "Сармата" будут обладать гиперзвуковой скоростью, менять траекторию полета по курсу и высоте, огибать рельеф местности. Совладать с ними не сможет никакая ПРО - ни нынешняя, ни перспективная.

"Ярс" и "Тополь"

На вооружении РВСН остается двухступенчатая жидкостная ракета шахтного базирования УТ-100НУТТХ (SS-19 - по западной классификации, или Stiletto).

Создана она была в КБ машиностроения (Реутов, Московская область) и принята на вооружение в 1979 году. Ее стартовый вес - 105,6 тонны. Имеет шесть разделяющихся боеголовок индивидуального наведения мощностью 750 килотонн. Таких ракет у нас осталось 30. На боевых позициях в шахтах их меняют твердотопливные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют, по данным открытых источников, по три боеголовки мощностью 150-300 килотонн, летящие к цели также с гиперзвуковой скоростью.

"Ярс" имеет больше возможностей для использования позиционного района. Как говорил командующий РВСН, его конструктивные особенности позволяют проводить пуски с площадок без специального инженерного дооборудования. Также улучшились характеристики средств связи и базового шасси, сама ракета стала более мощной и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника.

Твердотопливные "Ярсы" (РС-24) шахтного базирования, созданные в Московском институте теплотехники, уже стоят на боевом дежурстве во Владимирской ракетной дивизии, в частности в ракетных полках в Козельске. Комплексом "Ярс" с унифицированной ракетой перевооружат и мобильные группировки.

По словам командующего РВСН, "высокими темпами мобильный "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях".

Ракетный комплекс "Тополь" Источник изображения: © Александр Бабенко/ТАСС

Кроме твердотопливных РС-24 на вооружении РВСН стоят моноблочные комплексы "Тополь" и "Тополь-М" (SS-25 и SS-27), также созданные в Московском институте теплотехники. Они были приняты на вооружение в 1988 году и будут оставаться на боевом дежурстве до 2022 года.

В надежности этого комплекса секрета нет — это тщательная проработка на этапах проектирования и создания, жесткий контроль изготовления каждого элемента на этапе серийного промышленного производства и ежедневная планомерная работа по организации его эксплуатации в войсках Сергей Каракаев, командующий РВСН, генерал-полковник

"Авангард"

В конце 2019 года в Оренбургской области заступил на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. "Авангард" разработан в НПО машиностроения. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Сергея Каракаева, "Авангард" создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

"Ракетная система "Авангард", безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет. Надеюсь, что та роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с принятием нового ракетного комплекса, каким является "Авангард", стала еще весомее", - отметил Каракаев.

По словам командующего РВСН, ядерное оружие остается "гарантом обеспечения безопасности России и ее союзников, а также независимости при проведении внешней и внутренней политики".

Роман Азанов