Войти
ТАСС

Стратегический аргумент России

257
0
0
Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС рассказывает о современном боевом потенциале Ракетных войск стратегического назначения и их перспективах

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Памятная дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Право на рождение в 1959 году войска получили благодаря секретному постановлению Совета министров СССР.

На момент распада Союза в РВСН насчитывалось шесть армий и 28 дивизий. Своего пика число ракет на боевом дежурстве достигло в 1985 году (2 500 ракет, из них 1 398 межконтинентальных). При этом наибольшее число боеголовок на боевом дежурстве было отмечено в 1986 году - 10 300.

Любопытно, что за все это время РВСН ни разу не участвовали в боях, но их наличие у России, как и наличие стратегических ядерных сил морского и воздушного базирования, гарантировало ей безопасность, суверенитет, независимость и статус великой мировой державы

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

Эксперт отмечает, что даже самые сильные армии мира вынуждены считаться с нашим мнением и с нашей позицией на мировой арене. "И это в том числе потому, что наша страна обладает пятью сотнями стратегических ракет, на них размещено свыше 1 800 ядерных боеголовок, которые в случае необходимости достанут агрессора в любой точке земного шара", - подчеркивает Литовкин.

В составе РВСН три ракетные армии. Их штабы находятся в Омске, Оренбурге и Владимире. Армии состоят из 12 дивизий постоянной готовности, а также ракетных полигонов, арсеналов, узлов связи и учебных центров. По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с боевыми блоками различного типа и класса мощности. В войсках сосредоточено более 60% стратегического оружия и боезарядов стратегических ядерных сил России. С 2012 года доля современных вооружений в составе РВСН возросла до 81%.

"Воевода" и "Сармат"

Самая тяжелая из МБР - "Воевода" ("Сатана", как ее называют на Западе). Индекс Р-36М2 (SS-18). Она жидкостная, шахтного базирования, весит 210 тонн, может нести к цели десять ядерных разделяющихся боевых блоков индивидуального наведения, способных преодолеть любую систему ПРО.

Дальность полета "Воеводы" - 11 000 км. Мощность каждой боеголовки - 800 килотонн. Таких ракет у нас около 46. Она была создана в КБ "Южное" (Днепропетровск, Украина), принята на вооружение в 1988 году и останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года, когда ее заменит новая стратегическая ракета "Сармат".

Испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат"

Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Она вдвое легче, но может нести к цели гораздо больше ядерных боевых блоков индивидуального наведения (по данным открытых источников, до 15). Ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против 8,75 у предшественницы. Более того, эти боеголовки "Сармата" будут обладать гиперзвуковой скоростью, менять траекторию полета по курсу и высоте, огибать рельеф местности. Совладать с ними не сможет никакая ПРО - ни нынешняя, ни перспективная.

"Ярс" и "Тополь"

На вооружении РВСН остается двухступенчатая жидкостная ракета шахтного базирования УТ-100НУТТХ (SS-19 - по западной классификации, или Stiletto).

Создана она была в КБ машиностроения (Реутов, Московская область) и принята на вооружение в 1979 году. Ее стартовый вес - 105,6 тонны. Имеет шесть разделяющихся боеголовок индивидуального наведения мощностью 750 килотонн. Таких ракет у нас осталось 30. На боевых позициях в шахтах их меняют твердотопливные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют, по данным открытых источников, по три боеголовки мощностью 150-300 килотонн, летящие к цели также с гиперзвуковой скоростью.

"Ярс" имеет больше возможностей для использования позиционного района. Как говорил командующий РВСН, его конструктивные особенности позволяют проводить пуски с площадок без специального инженерного дооборудования. Также улучшились характеристики средств связи и базового шасси, сама ракета стала более мощной и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника.

Твердотопливные "Ярсы" (РС-24) шахтного базирования, созданные в Московском институте теплотехники, уже стоят на боевом дежурстве во Владимирской ракетной дивизии, в частности в ракетных полках в Козельске. Комплексом "Ярс" с унифицированной ракетой перевооружат и мобильные группировки.

По словам командующего РВСН, "высокими темпами мобильный "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях".

Ракетный комплекс "Тополь"

Источник изображения: © Александр Бабенко/ТАСС

Кроме твердотопливных РС-24 на вооружении РВСН стоят моноблочные комплексы "Тополь" и "Тополь-М" (SS-25 и SS-27), также созданные в Московском институте теплотехники. Они были приняты на вооружение в 1988 году и будут оставаться на боевом дежурстве до 2022 года.

В надежности этого комплекса секрета нет — это тщательная проработка на этапах проектирования и создания, жесткий контроль изготовления каждого элемента на этапе серийного промышленного производства и ежедневная планомерная работа по организации его эксплуатации в войсках

Сергей Каракаев, командующий РВСН, генерал-полковник

"Авангард"

В конце 2019 года в Оренбургской области заступил на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. "Авангард" разработан в НПО машиностроения. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард"

Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Сергея Каракаева, "Авангард" создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

"Ракетная система "Авангард", безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет. Надеюсь, что та роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с принятием нового ракетного комплекса, каким является "Авангард", стала еще весомее", - отметил Каракаев.

По словам командующего РВСН, ядерное оружие остается "гарантом обеспечения безопасности России и ее союзников, а также независимости при проведении внешней и внутренней политики".

Роман Азанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Авангард РК
РС-12М
РС-12М2
РС-20Б
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
КБ "Южное"
КБМ
Минoбороны РФ
МИТ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.08.2021
Отшумели "Тополя". Уникальные баллистические ракеты отправляются на покой
14.07.2020
"Тополь-М": как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
18.12.2017
Стратегический аргумент России
19.12.2016
Ракетные войска стратегического назначения. Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия