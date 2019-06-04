В Польше начались учения НАТО по ПВО и ПРО "Tobruq Legacy-2019"

Одновременно с военными учениями НАТО в Румынии, альянс начал международные учения по противоракетной и противовоздушной обороне Tobruq Legacy в Польше. Маневры пройдут на Центральном полигоне военно-воздушных сил в городе Устка на севере страны.

Источник изображения: topwar.ru

Учения пройдут на штабном и полевом уровне и будут длиться до 19 июня. В полигонной части примут участие военнослужащие Польши, США, Великобритании, Венгрии, Румынии и Словакии, а также совместная немецко-голландская боевая группа, всего около 4,8 тысяч военных. Предусмотрено применение 1,2 тысяч единиц военной техники, среди которой американские ракетные системы средней дальности Patriot, а также широкий спектр польских и зарубежных комплексов малой дальности, таких как NASAMS, Hawk, Kub и Osa.

В рамках учений будут проводиться тактические маневры с войсками, стрельбы, использование систем раннего предупреждения, проверка систем связи и передачи информации. Главной целью учений заявлено "подтверждение способности многонациональных наземных систем ПВО НАТО к взаимодействию в рамках одной структуры".

Между тем, данные учения только начинают серию маневров, которые пройдут в июне на территории Польши. На сегодняшний день значительно вырос иностранный военный контингент в стране, ожидается, что к середине месяца в Польше будут присутствовать около 10 тысяч военнослужащих из других стран-членов альянса.

На настоящий момент в Польше идет полевая часть учений сил быстрого реагирования Noble Jump, а через две недели стартуют крупнейшие национальные учения "Драгон" с участием 18 тысяч военнослужащих из 12 государств. В их распоряжение будут предоставлены 1,5 тыс. единиц тяжелой военной техники.

Также сегодня стартовали учения BALTOPS-2019, которые пройдут в акватории Балтийского моря с 3 по 22 июня. В учениях примут участие военные из 18 стран, в них будет задействовано около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов.