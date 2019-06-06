Polityka (Польша): горячий месяц на учениях

Натовская группа сил быстрого реагирования, Второй флот ВМС США, британская морская пехота, союзнические ПВО и все виды польских вооруженных сил в июне задействованы в учениях на территории Польши и у ее границ.Там, где НАТО граничит с Россией. НАТО не будет проявлять сдержанности, пишет "Политика". И хвалится количеством вооружений и участников учений. Россия, наверное, должна устрашиться мощью западных соседей.

Натовская группа сил быстрого реагирования, Второй флот ВМС США, британская морская пехота, союзнические ПВО и все виды польских вооруженных сил будут в июне задействованы в учениях на территории Польши и у ее границ.

Будут грохотать гусеницы танков, на дорогах активизируется движение, с борта ролкеров сойдут военные машины, в море выйдут десятки кораблей, а в воздух поднимутся самолеты и вертолеты. Численность натовских сил на территории Польши может резко увеличиться, дойдя до 10 тысяч человек. Польские оперативные подразделения покинут места базирования и отправятся в отдаленные районы проведения маневров и за их пределы. Войск в июне станет вокруг больше. Все дело в пересекающихся польских, американских, британских и натовских учениях, которые будут проходить в Польше и неподалеку от наших границ в Балтийском море.

"Форт НАТО", "Форт Трамп"

В целом именно такая цель и ставилась: проводить регулярные масштабные учения, показывающие, что мы способны стягивать людей и технику, а одновременно готовы заниматься этим именно там, где НАТО граничит с Россией и где потенциальная опасность наиболее велика, не проявляя агрессивных намерений, но одновременно избегая излишней сдержанности (наш сложный восточный сосед сам к ней не склонен).

Полгода назад в Норвегии и у ее берегов Альянс провел крупнейшие учения со времен холодной войны: "Единый трезубец - 2018". Сейчас часть войск вернется на полигоны Восточной Европы и в Балтийское море. В перерыве между масштабными мероприятиями проводились десятки локальных. Так, например, в Эстонии недавно отрабатывался сценарий блокирования доступа российских кораблей в Балтийское море при помощи польских ракетных установок, при этом небо над Польшей, странами Балтии и самим морем ежедневно патрулировали натовские самолеты и дроны-разведчики. Таким образом в нашей стране создается "Форт НАТО", который вместе с другими элементами станет частью "Форта Трамп". Всех недовольных тем, что это только учения, а не постоянные базы, я отошлю к девизу командующих Альянса: "тренируйся так, будто сражаешься".

Немецкие танки прибыли в Польшу

В прошлые выходные первые темно-зеленые "Леопарды" 2A6 с черными крестами бундесвера появились на дорогах Любуского воеводства, направляясь на полигон в Жагани вместе со всем сухопутным компонентном "острия копья" НАТО. Решение о создании этого формирования было принято на памятном саммите в Уэльсе в 2014 году, когда вместо скучного обсуждения, что делать дальше после Афганистана, мы увидели кризисное совещание на тему того, как защитить натовскую территорию от дальнейшего российского наступления на Запад, которое до сих пор остается возможным.

Основа Объединенной оперативной группы повышенной готовности - это механизированная бригада, готовая вступить в бой в течение 48 часов. В этом году руководство силами "острия" взяла на себя Германия, поэтому она принимает участие в полевой части учений "Благородный прыжок" (Noble Jump), проходящих в Жагани. Вклад Бундесвера в Объединенную оперативную группу повышенной готовности - это немецко-голландский корпус, ключевую роль в котором играет немецкая 9-я танковая бригада. "Острие копья" каждый год отрабатывает быструю переброску сил и подключение к операции с проведением боевых стрельб.

Однако Группа включает в себя не только танки и боевые машины пехоты, но также воздушный (Испания) и морской компонент (постоянная ударная группа НАТО при поддержке польского Центра морских операций), группу логистической поддержки командования НАТО в Неаполе, французский батальон зашиты от оружия массового поражения, а также выделенные Альянсом специальные подразделения. С 2015 года "острие" успело увеличиться: сейчас это 8 тысяч военных, которые располагают в том числе ракетными комплексами "Пэтриот" (только что они проводили учения на Крите).

Поляки учатся

"Благородный прыжок" станет подготовкой к вступлению на дежурство в Объединенной оперативной группе повышенной готовности польских сил. Нести его будет 21-я Бригада подгальских стрелков, которая занимается подготовкой к этой миссии в соответствии с натовским графиком. В эту программу входят учения "Драгон-2019", которые совпадут по времени с "Благородным прыжком" и станут для польских военных прекрасной возможностью увидеть немецких коллег в действии.

Маневры "Драгон" начнутся через две недели, но на слуху они уже давно, в первую очередь из-за предупреждений о перемещающихся по шоссе и железным дорогам колоннах военной техники. Ключевым задействованным в учениях подразделением станет в этом году 11-я Любуская бронетанковая дивизия из Жагани, а основным местом проведения тренировок - полигон в районе города Дравско-Поморске. Однако принимающих участие в маневрах военных можно будет встретить буквально всюду, в том числе за пределами полигонов. Это такая "светская традиция", которую внедрил генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund Andrzejczak), вот уже почти год занимающий пост главы Генерального штаба польских вооруженных сил. Речь идет о том, чтобы армия могла лучше ознакомиться с территорией, населением, вневойсковыми реалиями: во время войны действовать придется на реальной местности, отражая наступление неприятеля за пределами полигонов, где командующие знают каждый куст и каждую лужу.

Мощный польский дракон

"Драгон" - это самые крупные учения польской армии в этом году. Они развернутся практически на всей территории Польши, а военные будут действовать на земле, в воздухе, в воде и в киберпространстве. В маневрах примут участие 15 тысяч военных из нашей страны и 3 тысячи человек из США, Германии, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Румынии и Словакии, в том числе подразделения, задействованные в программе Расширенного передового присутствия НАТО.

Интереснее всего то, что на этот раз учения выйдут за пределы границ Польши: планируется операция по переброске самолетов F-16 c 31-й тактической авиационной базы в Познани на немецкий аэродром Лааге. Это подтверждает предположения, что при возникновении кризисной ситуации самые ценные польские авиационные ресурсы будут переведены на натовские аэродромы, находящиеся вне зоны поражения российских ракет, благодаря чему F-16 смогут принимать участие в боях и наносить ответные удары.

В этом году "Дракон" выглядит довольно грозной рептилией, однако, уже сейчас понятно, что его затмит "Анаконда-2020". Если предположения, что если эти учения совпадут по времени с американским мероприятием "Защитник. Европа" (Defender Europe), мы увидим самые крупные маневры с 1980-х годов, поскольку американцы планируют перебросить на европейский континент целую дивизию, часть которой наверняка попадет в Польшу (и, возможно, у нас останется, если будут приняты решения, касающиеся наращивания американского контингента).

Американцы выходят в Балтийское море

В этом году американцы обозначат свое присутствие на море и в воздухе. Морские (на самом деле комбинированные, то есть с участием всех видов войск) учения "Балтопс" (Baltic Operations) пройдут под командованием сформированного в 2018 году Второго флота, отвечающего за северную часть Атлантического океана. Мы видим возвращение к принятому в годы холодной войны разделению зон ответственности за ключевые с точки зрения оборонительных операций в Европе морские территории.

На этой неделе о значении этого аспекта напомнит 75-я годовщина операции "Нептун", в ходе которой союзные войска, ключевую роль в которых играли американцы, высадили на континент морской и воздушный десант. География подсказывает, что также, как и в столкновении с Третьим рейхом, для зашиты НАТО от России в Европе нужно обладать господством в северной части Атлантического океана и его прибрежных морях. В предыдущие годы на учениях "Балтопс" в небе над пляжами появлялись стратегические американские бомбардировщики, их можно ожидать и на этот раз.

В Польше было принято считать, что в этой стратегической головоломке Балтийское море играет далеко не самую важную роль. Такие мнения высказывались даже в руководящих кругах оборонного ведомства, а закрепил этот подход появившийся в 2017 году так называемый Стратегический оборонный обзор. Усиленная активность НАТО на Балтике, практически постоянное присутствие кораблей ВМС США и других союзников и, наконец, "Балтопс" под командованием сил, отвечающих за атлантическую безопасность, - все это должно склонить нас изменить свое мнение. Удастся ли одновременно преодолеть наше нежелание инвестировать в польский военный флот, большой вопрос, но мы хотя бы получим сигнал, что НАТО не собирается отдавать Балтийское море России, даже если он останется слабым

Британцы тоже находятся в море

Что важно, в Балтийском море в рамках собственных учений находятся другие наши ближайшие союзники, которым тоже кое-что известно о значении доминирования на морях. Основным районом своих маневров "Защитник Балтики" (Baltic Protector) Великобритания избрала Эстонию, но одновременно она, разумеется, заявляет о своем присутствии и своих возможностях во всем этом регионе.

Британские солдаты на военных учениях Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army Europe

В учениях задействованы служащие батальона Королевской морской пехоты на десантном корабле "Альбион" и ракетный фрегат "Кент". Британцы собираются продемонстрировать под носом у России, что в случае атаки (разумеется, после того, как российские авиационные и морские силы будут ослаблены или уничтожены) они смогут провести операцию по высадке десанта. Используя военные инструменты, Лондон разыгрывает свой политический "матч": ослабленная Брекситом страна хочет доказать, что она остается надежным военным союзником стран Балтии и Скандинавии в рамках своего рода альянса в альянсе - Объединенных экспедиционных сил. Великобритания, которая возглавляет находящийся в Эстонии международный батальон НАТО (а также располагает разведывательной ротой в Польше), хочет, по всей видимости, укрепить свой северный плацдарм.

ПВО ведет огонь

Обеспечить безопасность в Балтийском море невозможно, не защитив воздушное пространство. На польских полигонах, в первую очередь в Устке, разворачиваются учения сил ПВО под названием "Наследие Тобрука" (Tobruq Legacy). Комплексы "Пэтриот" или другие системы средней дальности участия в них, правда, не принимают (они проводят тренировки на юге Европы), но это в любом случае будут самые масштабные учения по противоракетной и противовоздушной обороне, когда-либо проводившиеся в Польше.

Американский противоракетный комплекс "Пэтриот" Источник изображения: © Wikipedia, Qrmoo3

На полигоне в Устке мы увидим системы малой дальности: передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, "Хок", "Куб", польские "Нева" и "Оса". "Пэтриоты" появятся там тоже, но лишь как элемент натовской сети. Запускать ракеты они не будут: площадь полигона недостаточно велика для этой цели, кроме того, их владельцы (в том числе американское руководство) предпочитают не использовать эти комплексы поблизости от российских радаров.

Цель учений состоит в "подтверждении способности многонациональных наземных систем ПВО НАТО сотрудничать под одним командованием в соответствии с процедурами Альянса", то есть в том, чтобы проверить, как функционирует интегрированная система противовоздушной обороны.

Американцы только что во второй раз разместили в Европе (на итальянской базе в Авиано) свои истребители пятого поколения F-35, так что они, вполне возможно, присоединятся к какому-то этапу учений сил ПВО или к другим проходящим в регионе маневрам.

Прилетят ли F-35 в Польшу?

Эскадрилья, состоящая из 12 самолетов, останется в Европе на несколько недель и будет оказывать поддержку натовским и американским силам, подчиняющимся европейскому командованию ВС США. В их планы входят самые разные мероприятия: обучение голландских инструкторов и инструкторов натовских ВВС, тренировки в рамках проверки интегрированной системы противовоздушной обороны в Италии и даже участие в конкурсе на новый истребитель для воздушных сил Швейцарии.

Однако поскольку польское министерство обороны направило США запрос на покупку F-35, а учения дают массу возможностей продемонстрировать машины, можно ожидать каких-нибудь сюрпризов (о визитах в Польшу истребителей пятого поколения F-22 никогда не сообщалось задолго до их появления). Польский президент готовится к поездке в Америку, а американский лидер совершает поездку по Европе (в его маршрут входят на этот раз Великобритания, Франция и Ирландия), так что американский акцент на польских или натовских учениях мог бы стать ярким символом прекрасных взаимоотношений в военной сфере. Польский акцент уже есть: оперативной авиационной группой командует подполковник ВВС США по фамилии Ожеховский.

Марек Щверчиньский (Marek wierczyski)