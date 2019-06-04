США пригрозили оставить Европу без военной помощи "от российской угрозы"

Вашингтон в жесткой форме потребовал от Евросоюза допуска к европейским военным заказам, пригрозив в противном случае оставить Европу без американской военной помощи на фоне "российской угрозы". Об этом пишет испанская газета El Pais.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, соответствующее заявление сделал Майкл Мёрфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем, во время встречи в Вашингтоне с представителями ЕС, отвечающими за политику и безопасность Евросоюза.

Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран

- заявил представитель Госдепа.

Соединенные Штаты не устраивают два европейских проекта, регулирующих оборону Евросоюза. По мнению Вашингтона, правила в области контроля за экспортом, передачи технологий и интеллектуальной собственности помешают участию американского ВПК в оборонных контрактах в ЕС.

Мерфи предупредил, что в случае, если в данные проекты не будут внесены изменения, позволяющие США участвовать в оборонных контрактах Европы, то Евросоюз может остаться в одиночестве "против России", с которой имеет "физические границы" и которая представляет "физическую угрозу странам-членам ЕС"

Любой важный кризис в Европе потребует ответа США, Канады, Великобритании и Норвегии. Но эта помощь может и не прийти, если военные планы ЕС приведут к тому, что их вооружения не смогут работать вместе.

- заявил чиновник.

Это уже второе предупреждение, поступившее в адрес ЕС от США по данной проблеме. Ранее Вашингтон направил в Брюссель письмо с аналогичными угрозами "оставить Европу одну сражаться против России".