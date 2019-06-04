WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

По информации газеты, речь идет о сокращении примерно с 1 тыс. до нескольких десятков специалистов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле. В своем воскресном материале издание, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ, утверждает, что это говорит о том, что Москва не верит в будущее правительства президента Николаса Мадуро.

По данным The Wall Street Journal, за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации "Ростех", которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тыс. до нескольких десятков. Издание подчеркивает, что такой шаг может быть вызван "отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами".

По мнению газеты, "свертывание присутствия Ростеха демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома - отчасти, под влиянием санкций США". "Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия - это серьезная потеря для Мадуро, который зачастую хвалился поддержкой со стороны России и Китая в знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в ожесточенном противостоянии с США", - указывает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что такое решение руководство Ростеха приняло, оценив, сможет ли сотрудничество с Мадуро принести политическую выгоду. "Они уверены, что битва проиграна", - приводит газета слова источника.

В конце марта в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) ТАСС сообщили, что в Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов. Возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку.