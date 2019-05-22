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22.05.2019
ТАСС

Боевики начали крупное наступление на позиции правительственных сил Сирии

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Танк Т-72
Танк Т-72 боевиков террористической "Ахрар аш-Шам".
Источник изображения: twitter.com/DPRKJones

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что боевики создали специальное "химическое крыло"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Боевики под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ) во вторник начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

"В 17:35 21 мая 2019 года боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Эль-Хабит - Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта - Хамамият с использованием танков и "джихад-мобилей". В настоящее время подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов", - сказал Купчишин.

Он отметил, что боевики создали специальное "химическое крыло", чтобы инсценировать применение сирийской армией химического оружия. 

"Обстановка на юге Идлибской зоны деэскалации осложнена стремлением командования террористической группировки использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы о якобы применении правительственными войсками химического оружия. По информации захваченных сирийскими вооруженными силами боевиков, в составе группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" для этих целей создана отдельная структура, получившая название "химическое крыло". Возглавляет данное подразделение Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористической группировки "Хуррас ад-Дин", - рассказал Купчишин.

"В данную структуру вошли боевики, прибывшие в Сирийскую Арабскую Республику из европейских государств, и граждане бывших республик СССР", - отметил генерал.

Ранее в Минобороны сообщили о попытках сирийских боевиков атаковать российских военных. В частности, в воскресенье вечером террористы обстреляли авиабазу Хмеймим из реактивной системы залпового огня. База не пострадала, огневая точка боевиков была уничтожена.

В военном ведомстве отмечали, что несмотря на полное прекращение огня с 18 мая сирийской армией, террористы "Джебхат ан-Нусры" в идлибской зоне деэскалации продолжили провокации и обстрелы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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