Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео
Обстановка в зоне деэскалации Идлиб имеет стойко выраженную тенденцию к дальнейшему обострению. Только за май зафиксировано 338 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов со стороны террористических формирований погибло 39 и ранено 124 сирийских военнослужащих. Стабилизации в Идлибе в обозримый срок не прогнозируется. В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
За май зафиксировано семь обстрелов авиабазы Хмеймим с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые находятся на оснащении террористических формирований группировки "Тахрир-Аш-Шам" (организация запрещена в России). Специалисты оценивают эти обстрелы как "чувствительные". До авиабазы не долетело ни одно средство поражения. Остальные упали на подходах к Хмеймиму, среди мирного сирийского населения окрестных населенных пунктов отмечаются жертвы. Огневые позиции РСЗО террористических формирований располагались в южных районах Идлиба.
При отражении налетов БЛА и обстрелов российских баз РСЗО хорошо зарекомендовал себя доработанный "Панцирь", он же "Панцирь-С2". Как и всегда, вне конкуренции оказался ЗРК "Тор".
Обстановка с обстрелами российских баз накалилась настолько, что сирийские вооруженные силы при поддержке авиации Воздушно-космических сил России с боями заняли район, где располагались позиции РСЗО, заставив формирования террористов с большими потерями отступить. Обычно боевики вели огонь из БМ-21 "Град". С боеприпасами и запасными частями, поступающими из некоторых стран Восточной Европы через Турцию, никаких проблем у формирований "Тахрир-Аш-Шам" не было.
С Турцией, которая отвечает за обстановку в зоне деэскалации Идлиб, российская сторона непрерывно находится на связи. Турки требуют убрать из отвоеванных правительственными войсками районов Идлиба сирийские подразделения и части. Однако руководители российской группировки на это пойти не могут, ибо в противном случае безопасность российских баз вновь окажется под угрозой.
За май месяц зафиксировано 24 атаки подразделений и частей "Тахрир-Аш-Шам" на позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики. В некоторых из них принимали участие по 800-900 боевиков и до 10 боевых бронированных машин, из них 5-6 танков.
Применялись практически все виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерия, бронетехника и, как обычно в подобных случаях, "шахид-мобили".
То есть обстановка в Идлибе имеет стойко выраженную тенденцию к дальнейшему обострению. Средствами разведки российской группировки отмечается скопление довольно серьезных сил "Тахрир-Аш-Шам" в направлениях второй столицы Сирии Алеппо и Хамы. В субботу появилось видео удара российской авиации по позициям боевиков в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.
Сегодня практически всю территорию зоны деэскалации Идлиб занимают вооруженные группировки организации "Тахрир-Аш-Шам". По сути, это слегка перекрасившаяся "Аль-Каида" (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Оружие, боеприпасы, другие материальные средства боевики без проблем получают из Турции.
Нет спокойствия и в воздушной сфере. 4 июня 2019 года разведывательная группа авиации США в составе стратегического разведчика U-2S, самолета радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульного противолодочного самолета Р-8А проводила разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус. Следует напомнить, что еще в 2015 году военные ведомства США и России подписали Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.
В соответствии с дополнительным протоколом к этому документу, авиация США не должна приближаться к российской авиабазе Хмеймим ближе, чем на 60 км, а к пункту базирования российских военно-морских сил Тартус - ближе, чем на 50 км.
До 4 июня 2019 года эти соглашения ни разу не нарушались.
Возникает вопрос, для чего это делается. Вполне вероятно, что целью разведывательного полета являлось вскрытие российской и сирийской систем ПВО. Об этом свидетельствуют действия американцев в то время, когда "Посейдон" приблизился к пункту базирования ВМФ России Тартус и авиабазе Хмеймим на 36 и 50 км соответственно. Два других американских самолета фиксировали режимы работы российских радиолокационных средств и время реакции дежурных по ПВО сил.
Не исключено, что поводом для них послужит инсценировка террористами группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" в провинции Идлиб применения сирийскими правительственными войсками отравляющих веществ, о чем не раз уже заявляло Минобороны России. Подчас складывается впечатление, что ничего нового американцы придумать уже не в состоянии, и действуют по уже ранее отработанному "газовому шаблону". Сирийцы же опасаются использовать хлор даже в минимально необходимых дозах в составах, предназначенных для стирки белья, чтобы не дать США ни малейшего повода.
Кроме того, массированный удар крылатыми ракетами морского базирования со стороны Пентагона может быть нанесен в случае резкого изменения обстановки в Идлибе в пользу сирийских правительственных войск.
Но есть и другая версия подобных разведывательных полетов. Некоторые специалисты полагают, что таким образом разведывательная группа авиации США в составе стратегического разведчика U-2S, самолета радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульного противолодочного самолета Р-8А собирала разведывательную операцию для Армии обороны Израиля, чтобы облегчить ВВС этого государства нанесение более результативных ударов по иранским объектам на территории Сирии.
Неспокойно и на восточном берегу Евфрата. Среди местных племен фиксируется активное движение, направленное против американского военного присутствия в этом регионе. Не реже раза в неделю возле баз США возникают протестные демонстрации, в которых принимает участие по 200-300 человек.
Складывается напряженная обстановка и в Сирийской пустыне, где совместно действуют бандгруппы бывших игиловцев и боевиков из поддерживаемых США формирований. Они пытаются нападать на позиции и колонны правительственных войск, стремятся совершать диверсии против объектов промышленной инфраструктуры, обирают местное бедуинское население.
Кроме того, под покровительством сил специального назначения США отряды бывших игиловцев из Ирака и Сирии концентрируются в настоящее время в районе сирийско-иракской границы с целью дестабилизации обстановки в районе города Абукемаль в провинции Дейр-Эз-Зор.
Очевидно, что Соединенные Штаты не оставили своих планов по отрыву от Сирии нефтеносных восточных районов. С этой целью США продолжают свою деятельность по созданию так называемой "автономной администрации Восточной Сирии". Необходимо понимать, что появление подобных квазигосударственных образований ничего, кроме нового кровопролития, в регион не принесет.
3 июня в Омане состоялась встреча представителей США и России по вопросу обстановки в лагерях беженцев Эк-Рукбан и Эль-Холь. Результат этой встречи специалистами характеризуется как нулевой. Ни к каким договоренностям прийти в ходе переговоров и консультаций так и не удалось.
Ни одна из проблем беженцев до сих пор не решена. Большинство из них не имеет нормального жилья, люди скученно ютятся в самодельных палатках. Вывоз бытовых отходов все еще не организован. Такие условия проживания с учетом наступления жары, сохраняющейся нехватки продовольствия и качественной питьевой воды, ведут к вспышкам инфекционных заболеваний.
В качестве выводов можно сказать следующее. Россия абсолютно не заинтересована в обострении военной напряженности в зоне деэскалации Идлиб. Остается только надеяться, что ситуацию в Идлибской зоне деэскалации впредь удастся удержать под контролем и обеспечить выполнение прошлогодних российско-турецких соглашений о формировании демилитаризованной зоны.
Отдел "Армия"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются