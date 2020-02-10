Освобождение Идлиба: как турки мешают армии Сирии

Эксперт рассказал о действиях войск Турции в сирийском Идлибе

Ситуация в северных районах Сирии остается напряженной. Силы правительственной сирийской армии ведут наступательные действия по освобождению от террористов восточных районов провинции Идлиб, но им препятствуют турецкие военные. С обстановкой в регионе разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Турция ввела на территорию сирийской провинции Идлиб три ротных тактических группы в составе более 500 солдат и офицеров, 10 танков, 20 бронемашин, 18 орудий, 90 грузовых автомобиля повышенной проходимости. Войска углубились в Сирию на 40-60 километров, сообщают источники "Газеты.Ru".

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в настоящее время ведут наступательные действия по освобождению от террористов восточных районов провинции Идлиб. Ближайшие задачи для войск Башара Асада - восстановить движение транспорта по магистрали М5 Дамаск - Алеппо, предотвратить нанесение ударов артиллерии и минометов по западным районам второго по величине города Сирии - Алеппо.

Задача же турецких войск в Идлибе - ограничить дальнейшее продвижение армии Башара Асада в районах восточнее города Идлиб и затем предотвратить наступление на административный центр провинции.

Войска Асада находится в настоящее время всего в 9 км от населенного пункта. Части и соединения ВС САР концентрируют свои усилия на освобождении от террористов дороги М5.

Бандформирования численностью по 40-50 человек, оснащенные легковыми автомобилями повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5-мм, танками, боевыми машинами пехоты, джихад-мобилями, управляемыми водителями-смертниками, постоянно контратакуют подразделения и части правительственных войск.

Всего в Идлибской зоне в настоящее время находится 22,5 тыс. боевиков, из них только 2-2,5 можно признать до определенной степени умеренными, все остальные представляют террористические формирования и организации.

В свое время, согласно астанинским договоренностям, туркам разрешалось заходить в Идлибскую зону деэскалации на глубину до 5 км. Сегодня они зашли уже на 60 км. Ничем иным, как военным вторжением, это назвать нельзя.

Согласно ранее подписанному меморандуму, турки в Идлибской зоне деэскалации должны были обеспечить режим «тишины», способствовать полному прекращению боевых действий, отвести на согласованные рубежи и линии формирования боевиков и тяжелое вооружение, открыть движение по трассе М5 Хама-Алеппо, выставить в провинции 12 своих наблюдательных постов (НП). Практически ничего из вышеупомянутого не сделано - за исключением оборудования НП.

Между тем наблюдательные посты представляют собой ротные опорные пункты. В каждом из них находятся по 100-120 турецких солдат и офицеров, 1-3 танка, 5-6 бронетранспортеров и бронемашин.

Пять из этих постов уже находятся на территории, которую контролируют правительственные части и соединения. Теперь у командования российской группировкой очень много времени занимают вопросы согласования с турецкой стороной - как обеспечить подвоз к этим пунктам продовольствия, иных материальных средств, эвакуировать больных. Этим приходится заниматься по несколько раз в день.

Недавно много шума наделал обстрел турецкой колонны. В ходе боестолкновения были убиты 8 и ранены 12 турецких военнослужащих. Возникает вопрос - при каких обстоятельствах это произошло? Турецкая сторона запросила у командования российской группировки разрешения на проход своей колонны по одному из маршрутов, который они предложили сами.

Руководители российской группировки категорически отказали им в этом, при этом сказали, что это очень опасно, и не согласовали с ними маршрут. Турки отправились в поход на свой страх и риск, причем в темное время суток и попали под огонь сирийской правительственной армии. В этом районе как раз шли напряженные бои между армией Башара Асада и террористами.

В свою очередь, турки объявили о «страшном ударе» по армии Башара Асада и гибели 78 сирийских военнослужащих.

Что касается недавней атаки ВВС Израиля по пригородам Дамаска, то в результате ракетного удара по объектам иранских формирований пострадали далеко не иранцы. По предварительным данным, сильно повреждены или уничтожены ЗРК С-125М, «Бук-М2Э», ЗПРК «Панцирь-С».

Из восьми авиационных ракет класса «воздух-земля» ВВС Израиля сбито четыре. Общий расход зенитных управляемых ракет подразделений и частей зенитных ракетных войск Сирии составил 35 единиц.

В настоящее время на российской авиабазе Хмеймим находятся 35 летательных аппаратов - 19 самолетов и 16 вертолетов. За последние сутки авиация российской группировки совершила 35 самолетовылетов, но далеко не все из них связаны с бомбоштурмовыми ударами по объектам террористов. Ряд вылетов был осуществлен в целях разведки и обеспечения противовоздушной обороны.

За последнее время беспилотные летательные аппараты, запущенные из Идлиба, четыре раза атаковали объекты российской авиабазы Хмеймим: 14 января - 2 атаки, 19 января - 1 атака, 3 февраля - 1 атака. Дважды по базе открывался огонь из реактивных систем залпового огня. Ранее огонь боевиками велся из РСЗО на дальность до 20 км. Теперь уже на 40, а временами даже на 45 км. В последнем случае, правда, прицельная стрельба уже мало возможна.

Кроме этого, 19 атак с помощью БЛА было предпринято против войск и объектов правительственной армии.

Обстановка в северных районах Сирии между тем остается напряженной. Актуальным остается вопрос об инсценировке применения в провинции Идлиб химического оружия. В этих целях террористами и их кураторами уже сняты постановочные видеоролики, в которых задействовано более 200 человек, в основном женщины и дети - члены семей участников бандформирований. Руководители боевиков только ждут благоприятного повода, а ролики готовы к выкладке уже с 4 февраля этого года, отмечают источники.

В настоящее время в связи с боевыми действиями места своего проживания в провинции Идлиб покинули около 200 тысяч мирных жителей. Однако они перемещаются только в границах зоны деэскалации. Непосредственно через сирийско-турецкую границу перешло около 5 тыс. человек, а вовсе не 1,5 млн, о которых говорят турецкие руководители.

Главная задача правительственных войск и российской группировки сейчас - ликвидировать последний террористический анклав в Сирии.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок