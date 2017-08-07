Ливан вернул родину сирийским боевикам



Боевики "Хезболлы" во время эскорта автобусов по территории Ливана, 2 августа 2017 года

Источник: Mohamed Azakir/Reuters Боевики "Хезболлы" во время эскорта автобусов по территории Ливана, 2 августа 2017 годаИсточник: Mohamed Azakir/Reuters

Как "Хезболла" договорилась о транзите джихадистов из Ливана в Идлиб

Ливанскому шиитскому движению "Хезболла" удалось договориться с джихадистами из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" о прекращении боевых действий на севере Ливана и эвакуации боевиков в зону деэскалации на территории сирийской провинции Идлиб. Беспрепятственный проезд по своей территории исламистам гарантировало правительство Сирии. "Газета.Ru" рассказывает о том, для чего сирийским властям враждебные боевики из соседнего государства.

С 1 по 3 августа прошел вывод боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (вместе с рядом других радикальных антиправительственных группировок Сирии входит в альянс "Хайят Тахрир аш-Шам") из горных районов возле города Арсаль в Ливане. По данным британского издания Independent, регион покинули порядка 9 тысяч боевиков и членов их семей. Все они - сирийские граждане. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между "Джебхат ан-Нусрой", правительствами Ливана, Сирии и ливанским шиитским движением "Хезболла", из Арсаля боевики и их родственники должны перебраться в сирийскую провинцию Идлиб.

Процесс вывода боевиков "Нусры" успешно закончился днем 3 августа, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в шиитском движении. Вместе с ними уехали родственники боевиков и все, кто пожелал проследовать за радикальными исламистами на неподконтрольную правительству Сирии территорию.

"Всего вышло 116 автобусов, не считая колонны Красного Креста, составленной из 17 машин", - уточняет информационное агентство.

Помимо этого "Хезболла" и "Джебхат ан-Нусра" провели обмен убитыми и пленными. До начала переговоров шиитское движение вело успешное наступление на позиции исламских радикалов в окрестностях Арсаля.

Джихадисты пришли из Сирии

Арсаль находится в северной части долины Бекаа, недалеко от сирийско-ливанской границы. Сама долина большей частью населена шиитами. Арсаль и близлежащие деревни - исключение: там преобладают сунниты. Очаг напряженности в городе и его окрестностях возник после появления там лагерей сирийских беженцев, покинувших свою страну из-за войны.

С 2012 года в город и близлежащие деревни стали прибывать сирийские граждане, которые были так или иначе причастны к борьбе с правительством Башара Асада в Сирии и исповедовали суннизм.

Образовавшиеся лагеря беженцев, по сути, были неподконтрольны правительству Ливана. Власть в них принадлежала радикальным исламистам.

Там проходила подготовка новых боевиков, укрывались бежавшие из Сирии радикалы, готовились шахид-мобили. Благодаря сложному горному рельефу, через который проходит в той местности граница между Ливаном и Сирией, радикалы переправляли контрабанду с оружием своим сторонникам в Сирии.

Любые попытки ливанских властей вмешаться в ситуацию в лагерях возле Арсаля заканчивались столкновениями. Наличие анклава террористов в долине Бекаа способствовало росту радикальных настроений вообще в Ливане. Например, летом 2014 года радикальные проповедники и боевики появились уже в кварталах города Триполи, второго по числу жителей в стране.

На суннитских улицах свободно вывешивались флаги "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в России).

В августе 2014 года ливанская армия предприняла решительную попытку выбить террористов из Арсаля. Пять дней продолжались ожесточенные бои на улицах города. Частям регулярной ливанской армии ("Хезболла" тогда никакого участия не принимала) противостояли, по данным катарского телеканала "Аль-Джазира", около 700 боевиков. В итоге было убито порядка 60 боевиков, правительственные силы потеряли 20 человек. Среди гражданского населения погибли 42 человека, еще 400 - ранены. Такие данные приводило ливанское издание The Daily Star со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Радикалы вышли из города, но недалеко - они рассредоточились по лагерям беженцев и базам, организованным в горах. Позднее сирийская авиация неоднократно наносила удары по предполагаемым районам скопления боевиков. Однако Арсаль продолжал оставаться основным очагом напряженности в Ливане.

Беженцы - треть населения Ливана

Сейчас Ливан - мировой лидер по количеству беженцев на долю населения. В стране с населением 4,5 миллиона граждан только зарегистрированных беженцев, по данным ООН, насчитывается порядка двух миллионов. Это не только сирийские беженцы, но и палестинские, прибывавшие в Ливан с 1970-х годов.

Палестинцы за долгие десятилетия смогли социализироваться: у них есть возможности заработка, лагеря беженцев, как, например, в городах Тир и столице Бейрут, превратились в полноценные городские районы с капитальной застройкой.

Десятки тысяч сирийцев лишены такой возможности. Многие очень озлобленно настроены в отношении ливанского правительства и ливанцев. Ведь в период вторжения израильской армии в Ливан в 2006 году тысячи ливанцев получили убежище в Сирии. Сирийские граждане и правительственные организации оказывали им всяческую помощь, в которой теперь сами нуждаются.

На улицах ливанских городов сейчас часто можно увидеть мужчин, которые предлагают купить носки, салфетки или тому подобную дешевую продукцию, - это сирийские беженцы. По словам ливанцев, многие сирийские женщины вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить своих детей.

Нищенствующая озлобленная масса беженцев стала питательной средой для разных радикальных организаций.

К 2017 году ключевую роль среди радикалов в районе Арсаля стала играть группировка "Джебхат ан-Нусра", ведущая активные боевые действия против правительственных сил в соседней Сирии.

Пригодился сирийский опыт "Хезболлы"

В самом Ливане к местной регулярной армии относятся с изрядной долей иронии. Самые боеспособные формирования в стране подчиняются не центральному правительству, а той или иной религиозно-политической фракции. Ливан представляет собой страну, поделенную на сферы влияния различных религиозных групп, представители которых говорят на общем языке - арабском. Христиане-марониты, сунниты и шииты - три самые серьезные силы. Это похоже на ситуацию в Боснии, где православные сербы, католики-хорваты и бошняки-мусульмане говорят на одном языке, но ненавидят друг друга из-за религиозных различий.

Сильнейшей ливанской группировкой считается "Хезболла". Группировка принимает участие в сирийской войне с 2012 года. Порой ее бойцы принимали участие в самых сложных операциях. Так, летом 2014 года именно "Хезболла" вместе с сирийской армией сдерживала наступление антиправительственных боевиков, вторгшихся с территории Турции и пытавшихся прорваться в порт Латакии. Оттуда тогда вывозилось химическое оружие правительства Сирии, чтобы ликвидировать его в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Летом 2017 года, когда бои в Сирии стали менее интенсивными, "Хезболла" приняла решение провести наступление в районе Арсаля. 21 июля начались активные боевые действия. Буквально за неделю шиитским ополченцам удалось зачистить 90 квадратных километров гор вокруг Арсаля. Тогда местные лидеры "Джебхат ан-Нусры" согласились сначала на перемирие, а затем и на переговоры о выводе своих сил в сирийскую провинцию Идлиб.

В Идлибе сейчас сконцентрировалась большая часть сил, ведущих войну с правительством Башара Асада.

Провинция поделена между альянсом "Хайят Тахрир аш-Шам" и группировкой "Ахрар аш-Шам", которая активно поддерживается Турцией и относится к разряду "умеренных".

Ни одного подконтрольного сирийской армии района в Идлибе нет.

Альянс и "Ахрар аш-Шам" ведут интенсивные боевые действия между собой. Причем в последнее время ситуация для протурецкой группировки складывается гораздо менее удачно. Около двух недель назад боевики "Джебхат ан-Нусры" выбили "умеренных" из столицы провинции - города Идлиб.

Турки намерены ввести в провинцию части своей регулярной армии для гарантии, что боевики из Идлиба не будут предпринимать попыток напасть на области, подконтрольные Асаду. Такие договоренности были достигнуты между Турцией, Россией и Ираном в мае в Астане. Однако пока никаких реальных шагов турецкая армия не предпринимает, что, скорее всего, связано именно с весьма и весьма нестабильной обстановкой в провинции.

Подкрепление из Ливана явно не укрепит позиции Турции в сирийском Идлибе.

В Ливане же ситуация вряд ли стабилизируется надолго: в стране остаются еще сотни тысяч сирийских беженцев, которые влачат жалкое существование и продолжают оставаться питательной средой для появления новых радикалов.

Александр Рыбин