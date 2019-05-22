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22.05.2019
ЦАМТО

20 лет назад в небо был поднят первый Су-30МКК

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Су-30МКК
Су-30МКК ВВС НОАК.
Источник изображения: chinesemilitaryreview.blogspot.ru

ЦАМТО, 21 мая. В мае этого года исполняется 20 лет со дня первого полета двухместного истребителя Су-30МКК.

В небо машина была поднята с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре 19 мая 1999 года, а уже в конце 2000 года первая партия самолетов Су-30МКК, выпущенных на авиазаводе в Комсомольске, была торжественно передана заказчику.

Истребитель соединил в себе ряд особенностей самолета Су-27СК, который ранее выпускался на экспорт, и Су-27М, являвшийся вариантом ударного базового Су-27. Конструкторы оснастили Су-30МКК новой радиолокационной станцией с дальностью действия до 100 км в передней полусфере и 40 км – в задней. Кроме того, истребитель был оснащен системами ведения групповых боевых действий, управления оружием с ТВ-самонаведением. Это позволило применять управляемые ракеты, обнаруживать наземные цели, картографировать местность.Принципиально другой стала индикация кабины: вместо стрелочных приборов и индикатора прямой видимости в каждой из кабин установлены цветные многофункциональные индикаторы и новые панели управления.

На Су-30МКК используется система дозаправки топливом в воздухе, установлены новые навигационные системы, расширен состав аппаратуры управления групповыми действиями. Самолет оснащен системой жизнеобеспечения экипажа, благодаря которой возможны длительные беспосадочные полеты.

Производство Су-30МКК завод освоил в рекордно короткие сроки, работа шла, по признанию самих специалистов, очень быстрыми темпами, сообщает пресс-служба КнААЗ (Комсомольский авиазавод входит в ПАО "Компания "Сухой").

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Продукция
Су-27
Су-27СК
Су-30
Су-30МК
Компании
Сухой ПАО
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