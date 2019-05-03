Вашингтон готовит встречу Баку и Еревана на фоне гонки вооружений сторон

Вашингтон продолжает свою игру на постсоветском пространстве, пытаясь выступить в качестве посредника на традиционном российском поле. США собираются предоставить площадку для встречи представителей Баку и Еревана.

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В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты собираются в обозримом будущем предоставить площадку для встречи глав МИД Азербайджана и Армении по проблеме урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Информацию об этом, ссылаясь на заместителя посла США в Азербайджане Уильяма Гилла, публикует портал AZE.az.

Соединенные Штаты являются сопредседателем Минской группы и решительно настроены на работу со всеми сторонами для того, чтобы найти способ урегулирования данного конфликта путем переговоров

- заявил американский представитель.

На данный момент идет обсуждение возможной встречи руководителей внешнеполитических ведомств.

ОБСЕ:Влияние Москвы может привести к миру

Тем временем, 24 апреля в Москве прошли переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. В ходе встречи обсуждался диалог между Арменией и Азербайджаном, в частности переговоры, прошедшие в российской столице в середине апреля. На них Баку и Ереван выразили заинтересованность в сфере налаживания отношений в гуманитарной области.

В первую очередь речь идет о стабилизации ситуации в зоне конфликта. В первую очередь это касается периода проведения сельскохозяйственных работ, допуске родственников к заключенным, и готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми

- заявил Сергей Лавров в комментарии изданию "Москва-Баку".

Томас Гремингер, в свою очередь, высказал надежду, что Россия, благодаря своему весомому положению, сможет повлиять на стороны нагорно-карабахского и иных конфликтов, чтобы приблизить их к достижению мирного соглашения. Одной из таких инициатив может стать поддерживаемый Москвой обмен пленными в формате "всех на всех".

Азербайджан укрепляет вооруженные силы и закупает оружие

Баку, с одной стороны декларирует проведение переговоров, с другой заявляет о неизменности своих позиций. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем заседании кабинета министров подчеркнул, что "армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Среди прочего Азербайджан заявил об усилении армии. В частности, Баку обсуждает перспективные контракты по приобретению новых видов современного оружия.

Одним из потенциальных поставщиков вооружений должна стать Турция. В ходе визита на XIV Международную оборонную выставку IDEF-2019 министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заявил в интервью турецкому бюро Report, что

У Баку есть масштабные совместные проекты с Анкарой. Многие из них находятся на этапе планирования или производства. Турецкая промышленность чрезвычайно развита, использует самые современные технологии и делится своими знаниями с Азербайджаном, что способствует усилению нашей армии.

Гасанов также подчеркнул, что Азербайджан перешел от прямых закупок к стратегии испытания вооружений в войсках на протяжении достаточно длительного времени: сроки варьируются от полугода о года. Тестирование проводится в разных родах войск, и если мнения относительно качества и технических характеристик, полученные из разных источников, совпадают, "мы берем это на вооружение".

Ереван не дремлет

Армения собирается увеличить закупки российского оружия. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях Су-30СМ. Четыре машины будут поставлены Еревану в конце 2019 года.

Мы будем усиленно вооружаться и перевооружаться. Будем вести закупки российского вооружения

- цитирует ТАСС заявление, сделанное министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Для того чтобы сохранить паритет с Азербайджаном, Ереван собирается взять у России новый "оружейный" кредит помимо уже оформленного в рамках сделки по приобретению Су-30СМ.

Кто сколько тратит на оборону?

Гонка вооружений реальна. В 2018 году расходы армянской стороны на оборону выросли на 30 процентов по сравнению с 2017 годом, составив 609 миллионов долларов. Кроме того, Армения покупает российское вооружение в кредит и по ценам, близким к отпускным для российского министерства обороны.

Расходы Азербайджана в том же 2018 составили 1,7 миллиарда долларов, однако с учетом того, что оружие покупается по рыночным ценам, отставание Армении в этом плане менее значительно, чем кажется. Кроме того, немалая часть средств идет на финансирование Каспийской флотилии, которая участвовать в боевых действиях с Ереваном не может (если исключить возможную ракетную составляющую).