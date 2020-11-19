«Кремль украл победу": как Запад раздувает конфликт в Карабахе

Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва соглашения по Карабаху

Западные страны провоцируют националистов в Армении и Азербайджане, чтобы снова разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он уверен, что Запад раздражен заключенным между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России соглашением. Оно было подписано в ночь на 10 ноября и предполагает полное перемирие в Нагорном Карабахе.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обвинил некоторые западные страны в том, что они пытаются снова разжечь конфликт в Нагорном Карабахе и вытеснить Россию из Закавказья.

Как отметил Нарышкин, согласно имеющейся у российской стороны информации, ряд западных государств посредством имеющихся у них каналов провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня.

«Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", - следует из заявления Нарышкина, распространенного пресс-бюро СВР.

По его словам, ведущие страны Североатлантического альянса пытаются «скрыть свое раздражение» тем, что при активном участии России было достигнуто соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. "США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это по сути "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - утверждает глава СВР.

По его словам ни Вашингтон, ни "единая Европа" не намерены мириться со сложившимся балансом сил в регионе. Чтобы демонтировать его, как заявил Нарышкин, они решили попытаться снова разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении.

Он назвал подобные действия лишним свидетельством того, что Соединенные Штаты и «их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей». Как отметил глава СВР, на этот раз - за счет азербайджанцев и армян.

«Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт», - считает Нарышкин.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение, по которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, предусмотрено введение в зону конфликта российских миротворцев.

Как сообщили на брифинге представители американского Госдепартамента, власти США и Франции признают, что действия России способствовали установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе, но хотят получить от Москвы больше подробностей по поводу заключенного мирного соглашения. Такую позицию разделяют госсекретарь США Майк Помпео и глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», - отметили в Госдепе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал недоразумением заявления представителей США и Франции.

"Мне странно было это слышать. С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - обратил внимание министр.

По его словам, подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто их выпускает, либо это просто являются результатом недоразумения.

Лавров также высказался на тему заявлений о том, что после подписания соглашения по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ.

Он назвал их «диванной аналитикой».

«У кого-то эйфория, у кого-то истерика, Россия, значит, проиграла Кавказ, следующим будет Крым... У нас таких схожих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, и в ряде других стран», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр обратил внимание, что такие мнения появляются в российских либеральных СМИ и в соцсетях.

Кристина Сизова