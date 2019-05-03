Заявлено, что Lockheed Martin c её F-21 может не рассчитывать на индийский контракт

В американской прессе опубликован материал по поводу желания компании Lockheed Martin продвинуть на рынок Индии вариант самолёта F-16, получивший экспортное обозначение F-21. Журнал The National Interest сообщает, что компания решила по возможности "нафаршировать" устаревший самолёт современными блоками и узлами, в первую очередь бортовой электроникой, чтобы принять участие в тендере на поставку для ВВС Индии более сотни истребителей.

Истребитель ВВС США Источник изображения: topwar.ru

Категоричное из материала в американском журнале:

Но модернизация в данном случае не поможет Lockheed Martin. Пусть не рассчитывают выиграть право на контракт.

В материале напоминается, какие именно истребители правительство Индии рассматривает в качестве возможных вариантов для закупки в рамках крупного тендера. Это шведский JAS-39 Gripen, совместное европейское детище Eurofighter Typhoon, российский МиГ-35, французские Rafale, а также американский Boeing F/A-18 Super Hornet. Ранее сообщалось, что в тендере могут принять участие и российские Су-35. К этим самолётам у ВВС Индии возник особый интерес, после того как партию таких истребителей у России приобрели китайцы.

В материале отмечается, что у Lockheed Martin мало шансов на крупный контракт с Индией по F-21, так как эти самолёты существенно отстают по своим характеристикам от тех, которые уже находятся в расширенном списке претендентов.

В материале заявлено, как американская компания "Локхид Мартин" пыталась подогреть интерес к F-21. В частности, сообщается, что на сайте компании появилось заявление такого характера:

F-21 имеет ряд схожих компонентов с F-22 и F-35 – истребителей пятого поколения, и будет иметь общую цепочку поставок по различным комплектующим.

Однако, как пишут в NI, эти формулировки через некоторое время с сайта компании были удалены.

Заявлено, что для Индии вероятным лидером может оказаться французский Rafale. Тридцать с лишним единиц этих самолётов Индия уже законтрактовала).