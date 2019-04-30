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30.04.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности

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Флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - динамично развивающееся межгосударственное объединение, которое играет всё более значимую роль в международных делах, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня ШОС демонстрирует пример тесного взаимодействия в целях формирования полицентричного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, взаимном уважении и учёте интересов всех государств, приверженности целям и принципам Устава ООН и нормам международного права", - сказал С.Шойгу в Бишкеке на совещании министров обороны государств-членов ШОС.

По его словам, именно такие подходы к региональной и международной повестке дня были обозначены лидерами стран ШОС на саммите в Циндао (КНР) в июне прошлого года.

Министр также отметил, что перспективы развития военно-политической обстановки в мире и пути обеспечения её стабильности широко обсуждались на состоявшейся несколько дней назад восьмой Московской конференции по международной безопасности.

"Хотел бы отметить личное участие в конференции министров обороны Белоруссии, Китая, Пакистана, Узбекистана и генерального секретаря ШОС", - сказал С.Шойгу, указав, что поддержание мира неизменно остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества.

"Считаем необходимым активно развивать взаимодействие оборонных ведомств стран Организации, создавать эффективные инструменты обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС. При этом особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии Генеральных штабов", - сказал С.Шойгу.

По его оценке, результативно в этом направлении действует сформированная в прошлом году экспертная рабочая группа при совещании министров обороны стран ШОС. "За короткое время она стала востребованной площадкой для тематических брифингов и дискуссий. Подготовленный группой и представленный сегодня Глоссарий терминов и определений отражает наши общие взгляды на решение проблем в сфере безопасности, создаёт согласованную базу терминологии", - сказал С.Шойгу, отметив, что это важный результат совместной работы, которую нужно продолжать и с которой важно ознакомить наших партнёров.

"Полагаем целесообразным развивать данный механизм сотрудничества и наполнять его практическим содержанием. В этих целях предлагается составить перечень наиболее актуальных для оборонных ведомств стран-участниц Организации проблем безопасности и подготовить дорожную карту по их решению", - сказал С.Шойгу.

Он сообщил, что уже сейчас в рамках экспертной рабочей группы прорабатываются варианты единых форматов информационного обмена в сфере безопасности и методологии оценки военно-политической обстановки.

"Поддерживаем согласованный план мероприятий экспертной рабочей группы на очередной год. Полагаем возможным подумать над организацией её работы на постоянной основе и размещением представительства в одной из стран ШОС. Это позволило бы повысить уровень мониторинга и координации действий, а также эффективность нашего сотрудничества в целом", - сказал С.Шойгу.

Он обратил внимание коллег на то, что вступление в ШОС новых членов и расширение сфер взаимодействия потребовали уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества.

"Поддерживаем работу наших экспертов в данном направлении и предлагаем подписать протокол к Соглашению о проведении совместных военных учений от 2007 года", - сказал С.Шойгу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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1 комментарий
№1
30.04.2019 08:15
Индия не приехала? Где был ШОС, когда его члены Индия и Пакистан устроили конфликт? Китайцы тоже не очень то с Индусами. Это проблема.
+1
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