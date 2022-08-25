Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС

ЦАМТО, 24 августа. В столице Узбекистана Ташкенте проходит совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В совещании принимают участие министр обороны России Сергей Шойгу, военные делегации из Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также из Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС.

Ниже выступление С.Шойгу на совещании приведено в изложении Департамента и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как заявил в своем выступлении в самом начале заседания глава военного ведомства РФ, в регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы. США и коллективный Запад, стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация. В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис.

"В этих условиях, – отметил Сергей Шойгу, – неизменно возрастает роль ШОС как нового центра силы и образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права. Поэтому важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности".

Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию на нынешнем совещании.

16 августа состоялась X Московская конференция по международной безопасности, на которой была детально проанализирована ситуация в этой сфере. Министр обороны РФ предложил продолжить обсуждение обозначенных проблем и в декабре провести в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС и СНГ, а также других дружественных стран.

"Сегодня, – заявил Сергей Шойгу, – против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. Мы прилагали значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях, однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь по нейтральному статусу Украины. Были проигнорированы принципиальные для нас вопросы о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ".

В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина. От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе – и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине.

Как отметил министр обороны РФ, она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены.

"В ходе спецоперации, – сказал он, – мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно. На освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни. Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения".

"Вместе с тем, – заявил Сергей Шойгу, – украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы. Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданским лицам и инфраструктуре".

Министр особо отметил вскрытые в ходе спецоперации факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. "Обнародованные нами документы, – сказал он, – подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США. Разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС".

Имеются доказательства нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. Ролики с их пытками и зверскими убийствами выкладываются в интернет самими исполнителями таких бесчеловечных актов.

Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие.

Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами. Так, был нанесен удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе так называемые азовцы. В результате 50 человек погибли, 73 ранены.

США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт. Продолжается и воздействие на партнеров России в целях ее изоляции.

Министр обороны РФ выразил признательность своим коллегам по ШОС за принципиальную позицию и поддержку. "Независимый курс государств ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности, – сказал он, – пример для всего мира".

Что касается южного фланга нашей Организации – Юго-Восточной Азии, – то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности с труднопрогнозируемым сценарием развития событий.

Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности. Создаются блоки военно-политической направленности, такие как КВ АД (QUAD) и АУКУС (AUKUS). Государства региона вовлекаются в сотрудничество с НАТО. По аналогии с Европой формируется фронт для сдерживания Китая.

Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Полагаем, – сказал Сергей Шойгу, – что безопасность в регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учетом интересов всех государств, при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".

Серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида".

В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность.

"Приветствуем любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимаем меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе", – добавил Сергей Шойгу.

В июне в Москве была проведена первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, на которой была рассмотрена обстановка на афганском направлении и пути ее стабилизации.

"Полагаем, – сказал Сергей Шойгу, – что такие встречи будут востребованы и на шосовской площадке, в том числе для усиления координации между нашими силовыми ведомствами. Тем более, что Афганистан является государством-наблюдателем при ШОС. Со своей стороны, повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации. Важную роль отводим подготовке войск".

Осенью предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В следующем году на территории России пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия – 2023".

Далее министр обороны РФ заявил, что поддержание мира и безопасности неизменно остается ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества. Для этого он предложил сосредоточиться на реализации следующих задач: "Первое. Развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности. Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств-членов ШОС и ее защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение.

Второе. Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность Экспертной рабочей группы при СМО ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран. Такими направлениями могли бы стать борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность.

Третье. Совершенствовать подготовку войск и практику совместных учений. Наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооруженным формированиям".

В конце своего выступления Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития ШОС, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.