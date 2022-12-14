В Челябинской области в августе пройдут учения ШОС "Мирная миссия-2023"

Военные делегации прибыли на Урал для проведения переговоров по подготовке к учениям, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" состоятся в августе 2023 года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. Военные делегации уже прибыли на Урал для проведения переговоров по подготовке к учениям, сообщили в пресс-службе округа во вторник.

"Военные делегации из Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Екатеринбург для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2023", которое пройдет в августе следующего года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области", - говорится в сообщении.

Мероприятие с военными делегациями стартовало во вторник на базе окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Оно завершится 16 декабря. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы всестороннего обеспечения и взаимодействия, также состав привлекаемых сил и средств от каждого государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал проведение учений "Мирная миссия-2023" на территории РФ.