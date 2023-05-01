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ЦАМТО

Министр обороны РФ выступил с докладом на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Нью-Дели

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 28 апреля. В Нью-Дели 28 апреля состоялось совещание глав министерств обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В заседании приняли участие министры обороны России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации.

Ниже основные тезисы доклада Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В своем докладе на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поднял вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны.

Глава российского военного ведомства отметил, что, стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

Он напомнил, что сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

С.Шойгу отметил, что сегодняшняя встреча с коллегами по ШОС "проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".

"Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад", – констатировал министр обороны РФ.

Он также отметил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов.

"Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов", – сказал министр обороны РФ.

"При этом, отметил он, на независимые государства оказывается беспрецедентное давление, используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".

"Все это уже давно стало визитной карточкой Запада", – сказал С.Шойгу.

По его словам, "в результате проверке на прочность подвергаются механизмы безопасности и форматы сотрудничества, создававшиеся десятилетиями, обостряются замороженные межгосударственные противоречия, возрастает вероятность перерастания локальных кризисов в крупномасштабные конфликты".

В этой связи министр напомнил, что Россией в 2021 году был инициирован диалог с Западом по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами.

"Однако, – сказал Шойгу, – наши предложения на этот счет были отвергнуты, что свидетельствует о нежелании выстраивать равноправное партнерство".

Министр отметил, что российская сторона всегда подчеркивала важность построения равной и неделимой безопасности, сохранения центральной роли ООН, приверженности ее уставу, целям и принципам, направленным на поддержание мира и стабильности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.

"Пользуясь, случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным", – сказал С.Шойгу.

При этом он назвал важным укреплять роль ШОС "как одной из опор новой многополярной международной системы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, соблюдении норм международного права".

"Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах", – сказал С.Шойгу.

Министр обороны РФ заявил, что конфликт на Украине, подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", – сказал С.Шойгу.

По его словам, "для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос".

"Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции", – сказал С.Шойгу.

Боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса был задействован против России с началом специальной военной операции на Украине.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников", – заявил С.Шойгу.

"Таким образом, – констатировал он, – был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО".

С.Шойгу обратил внимание министров обороны стран – участниц ШОС на тот факт, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом.

"Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", – сказал С.Шойгу.

По его словам, "поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом".

Как заявил С.Шойгу, "России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца".

В ходе совещания С.Шойгу заострил внимание своих коллег на реализуемых Пентагоном на Украине военно-биологических программах, которые направлены на разработку компонентов биологического оружия.

"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", – подчеркнул С.Шойгу.

По его словам, военно-биологическая деятельность США вызывает особое беспокойство.

"Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов", – сказал С.Шойгу.

При этом он отметил, что частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны.

"Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", – сказал министр обороны России.

С учетом данных обстоятельств, отметил он, российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.

Также глава российского военного ведомства в своем докладе подчеркнул, что попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции терпят крах.

"На фоне проведения специальной военной операции продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", – сказал С.Шойгу.

"Однако, – отметил он, – все эти попытки терпят крах".

В этой связи министр выразил признательность государствам – членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.

"Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности – пример для всего мира", – подчеркнул С.Шойгу.

В числе тех, кто сегодня наиболее активно противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министр обороны РФ назвал Вашингтон и его союзников.

"Противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН", – сказал С.Шойгу.

По его словам, начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как КВАД и АУКУС.

"Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль", – сказал С.Шойгу.

Он отметил, что продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и она "предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений, в которой американцы присваивают себе полномочия определять нормы и правила поведения".

"Формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", – сказал С.Шойгу, отметив, что нужно сохранять одно из главных достижений в АТР – безблоковое и равноправное взаимодействие.

"Сформированные здесь механизмы сотрудничества с внерегиональными партнерами показали свою востребованность и эффективность. В первую очередь это Совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров, так называемый формат "СМОА плюс", ориентированный на решение актуальных вопросов в сфере безопасности", – сказал министр.

Кроме того, отметил он, есть позитивный опыт взаимодействия в рамках ШОС, реализации взаимовыгодных проектов на двусторонней основе.

В своем выступлении глава российского военного ведомства особое внимание уделил обстановке в Центрально-Азиатском регионе, которая, по его мнению, имеет предпосылки к дальнейшему обострению.

"Радикальные экстремистские группировки, закрепившиеся на территории Афганистана, активизировали действия в соседних республиках. Обстановка в Центрально-Азиатском регионе имеет предпосылки к дальнейшему обострению. При этом главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей", – сказал С.Шойгу.

По его оценке, "возрастает вероятность проникновения бандгрупп различных международных террористических организаций, таких как ИГИЛ, "Аль-Каида", Исламское движение Узбекистана и "Исламское движение Восточного Туркестана".

"Это требует от нас четкой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе", – сказал С.Шойгу, отметив важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.

"Без комплексного международного и регионального содействия этой стране будет сложно в одиночку справиться с вызовами", – констатировал он.

При этом С.Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего 20-летнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", – сказал он.

"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", – сказал С.Шойгу.

Министр обороны в своем выступлении заявил, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.

"Со своей стороны, – сообщил он, – повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы".

Говоря о задачах, решение которых направлено на модернизацию работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы, глава российского военного ведомства заявил о необходимости развивать в рамках ШОС механизм обмена информацией в сфере военной безопасности, развивать сотрудничество с акцентом на проведение совместных учений.

По словам министра, экспертной рабочей группой при СМО ШОС разработан проект соглашения об организации обмена информацией между оборонными ведомствами стран ШОС и ее защите, которое послужит основой такого сотрудничества.

"Предлагаю ускорить его согласование в государствах", – сказал С.Шойгу.

Еще одной задачей он назвал углубление военного сотрудничества с акцентом на проведение совместных учений и других мероприятий боевой подготовки.

"Отрабатывать на них вопросы противодействия новым методам и приемам, которые используют террористические организации", – сказал С.Шойгу, отметив, что российские военные готовы делиться имеющимся у них боевым опытом.

Говоря о необходимости расширения форм взаимодействия, он навал в числе перспективных направлений применение беспилотных летательных аппаратов и борьбу с ними, информационную и биологическую безопасность.

"Стоит также подумать над реализацией потенциала организации в области миротворческой деятельности", – сказал С.Шойгу.

Он также заявил о необходимости развивать партнерские связи с другими региональными интеграционными объединениями, прежде всего с ОДКБ и СНГ.

"Приглашать их, а также представителей дружественных стран для участия в отдельных мероприятиях ШОС. Такой подход будет содействовать распространению "шанхайского духа" среди мирового сообщества", – сказал С.Шойгу.

По его словам, в условиях разбалансировки систем глобальной и региональной безопасности возрастает актуальность укрепления взаимодействия в рамках ШОС, как универсальной структуры, отстаивающей принципы многополярности на основе норм международного права.

"Поэтому необходимо обеспечить устойчивость нашей Организации в контексте попыток внешних сил подорвать ее сплоченность, спровоцировать внутренние кризисы в государствах-членах", – сказал С.Шойгу.

Он отметил, что "важно последовательно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности о модернизации работы ШОС, включая механизмы реагирования на вызовы и угрозы".

"Поддержание мира и безопасности должно оставаться неизменным ключевым приоритетом", – сказал министр обороны РФ, завершая свое выступление на совещании глав минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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