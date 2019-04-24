Военный эксперт рассказал о неуязвимости "Посейдона"

Первую атомную подводную лодку-носитель беспилотных аппаратов "Посейдон" спустили на воду 23 апреля в Северодвинске. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал "Известиям" о характеристиках многоцелевой системы.

По словам эксперта, "Посейдон" является единственным в своем роде изделием военного назначения в мире, "который делает бессмысленной любую береговую и противоракетную оборону вероятного противника".

"Его возможность перемещаться на глубине до 1 км со скоростью до 200 км/ч, а также боевая часть, способная нести ядерный заряд от двух до (по оценкам западных экспертов) 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, делает его самым защищенным и потенциально самым мощным ядерным оружием в мире", — отметил Михайлов.

Что касается АПЛ "Белгород", то, по словам специалиста, ее строительство будут продолжать на плаву еще как минимум до 2020 года.

"Субмарина специального назначения "Белгород", относящаяся к проекту 09852, пока еще не достроена до конца. Известно, что строительство "Белгорода", которое ведется с 1992 года, было заморожено после трагедии с АПРК "Курск". Однако впоследствии строительство лодки продолжилось вновь", — добавил Михайлов.

Впервые о "Посейдоне" президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он пообещал, что беспилотник спустят на воду весной 2019 года.

"Посейдоны", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн.

Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания "Посейдон" должен быть передан ВМФ.

Ранее во вторник стало известно, что "Посейдон" примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России через два года.