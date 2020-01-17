"Защитить бумажник": Boeing создал лазерную пушку

Boeing испытал лазерную пушку

Boeing все активнее занимается испытаниями новейших систем лазерного оружия. Так, недавно разработанная лазерная пушка оказалась эффективной против беспилотных летательных аппаратов. При этом она позволяет и значительно сэкономить.

Испытанная недавно система компактного лазерного оружия (CLWS) крупнейшей аэрокосмической компании США Boeing показала себя как эффективное средство против дронов, при этом позволяющее хорошо сэкономить.

Проблема борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами в настоящее время стоит весьма остро. Расходовать на поражение относительно недорогих беспилотников (БПЛА) зенитные управляемые ракеты стоимостью несколько десятков тысяч долларов разорительно для любой армии. Поэтому во многих государствах ведутся работы по совершенствованию лазерного оружия.

В состав новой системы CLWS вошла интегрированная система противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе радиолокационные средства обнаружения и сенсорная система идентификации и выбора цели с высоким разрешением, пишет Topwar.ru.

В CLWS установлен лазер мощностью 2 кВт. При этом вся система лазерного оружия упаковывается в небольшой транспортный контейнер. Общий вес одной такой системы составляет 2267,96 кг. В случае необходимости боевого применения оружие устанавливается на специальной колесной платформе (обычно - на машине «Страйкер») или размещается на треноге на специальном контейнере, оснащенном подсистемами электроэнергии и охлаждения.

Разработанная Boeing система входит в программу мобильных армейских лазеров и предназначена для использования в составе экспедиционных сил США, в том числе и в Европе. Высокая мобильность системы позволяет перебрасывать ее куда угодно, что не исключает возможность применения новейшего оружия в «горячих точках», где сейчас задействованы американские войска.

В компании Boeing заявили, что система CLWS прошла пять успешных испытаний, во время которых противостояла 100 с лишним беспилотным летательным аппаратам. Новейшее оружие показало себя с лучшей стороны, что и обусловило повышенный интерес к нему со стороны армейского командования.

Как ранее писала «Газета.Ru», в марте 2018 года боевая бронированная машина Армии США «Страйкер», оснащенная мобильным высокоэнергетическим лазером (Mobile High-Energy Laser, MEHEL) мощностью 5 кВт, поразила небольшой БЛА на полигоне Графенвер в Германии (земля Бавария). Тем самым американцы продемонстрировали своим европейским союзникам, насколько эффективно оружие на новых физических принципах.

Сухопутные войска ВС США проявляют большой интерес к подобным технологиям. К 2020 году «Дженерал дайнемикс лэнд системз» планировала увеличить мощность лазера на бронемашине «Страйкер» до 30 кВт.

«Лазерное оружие много лет было в приоритетах развития Сухопутных войск США», - заявила в марте 2018 года помощник министр обороны США в области исследований и разработок Мэри Миллер.

Лазерное оружие создается в рамках программы под названием «Непрямая возможность защиты от огневого нападения» (Indirect Fire Protection Capability). Эта программа может быть реализована к 2023 году как часть интегрированной системы технологий, датчиков и оружия, разработанной, чтобы устранить даже возможность внезапного огневого налета.

В данный момент сухопутные войска США на передовых базах используют систему под названием «Противодействие ракетам, артиллерии, минометам» (CRAM). Средства разведки в этом случае объединены с 20-мм системой «Фаланкс», обладающей скорострельностью 4,5 тыс. выстрелов в минуту. Идея этой системы состоит в том, чтобы большим количеством маленьких снарядов уничтожить вражеские снаряды и мины.

Лазеры, по мнению Мэри Миллер, позволяют минимизировать затраты на поражение объектов противника.

«Один выстрел лазерной установки относительно недорог. А альтернатива - многомиллионная по стоимости управляемая ракета», - уточнила она.

Как ранее писала «Газета.Ru», ВМС США в перспективе намереваются оснастить боевыми лазерами эсминцы, крейсеры и, возможно, авианосцы или суда типа LCS.

Гай Ренар, директор и менеджер соответствующей программы Northrop Grumman Aerospace Systems, утверждает, что выстрел примерно обойдется в цену галлона дизельного топлива - меньше доллара. По его словам, новое высокоточное оружие будет защищать «не только моряков флота, но и его бумажник».

Экс-руководитель управления надводных сил морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксалл уверен, что ВМС США получат лазер для поражения крылатых ракет вероятного противника не позже 2021 года.

По его словам, военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году, пишет Defense News. Адмирал сообщил, что перспективное оружие вначале будет установлено на эсминце USS Preble (DDG-88). Это 38-й эскадренный миноносец из серии запланированных к постройке 62 эсминцев УРО типа «Арли Берк». Корабль в строю с 9 ноября 2002 года. Порт приписки - ВМБ Сан-Диего.

«Ключевым для нас является HELIOS. Это боевой лазер корабельного базирования, который заменит все то, чем мы располагали раньше», - заявил Рональд Боксалл.

«HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазер с возможностью увеличения его мощности до 150 киловатт. Боевой лазер разрабатывается компанией Lockheed Martin, которая также занимается поставками в ВМС США боевой информационно-управляющей системы «Иджис» (Aegis) эсминцев и крейсеров УРО (DDG)», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Когда мы выйдем на уровень мощности в 500 киловатт, мы получим лазер, способный сбивать атакующие наши корабли крылатые ракеты противника, причем даже сверхзвуковые»,

- пояснил Брайан Кларк, в прошлом офицер подводной лодки и аналитик из Центра стратегических и бюджетных оценок.

По словам Кларка, в настоящее время в США проводятся исследования, целью которых является уточнение, могут ли ВМС в перспективе использовать лазерные технологии для поражения даже гиперзвуковых ракет. Как убежден эксперт, оснащение кораблей ВМС США боевыми лазерами в настоящее время уже находится в плоскости «когда», а не «если».

«Лазер способен сбивать крылатые ракеты. И это произойдет в ближайшем будущем», - подтвердил Кларк.

24 декабря 2019 года в Национальном центре управления обороной состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны России. В открытой части с вступительным словом выступил президент Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что в сфере создания перспективного вооружения и военной техники СССР всегда отставал на несколько лет от Соединенных Штатов. В частности, это касалось разработки ядерного оружия и средств его доставки - межконтинентальных баллистических ракет, стратегической авиации, ракетных подводных лодок стратегического назначения.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», - подчеркнул президент России и указал на такие образцы отечественного вооружения, как крылатую ракету глобальной дальности с ядерным двигателем «Буревестник», боевой лазерный комплекс «Пересвет» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». К примеру, комплексом «Пересвет» уже прикрыто пять позиционных районов ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.

Отдел «Армия»