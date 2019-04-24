Военный эксперт рассказал о применении комплекса с БЛА "Корсар" на поле боя

Комплекс с беспилотником "Корсар" впервые покажут на форуме "Армия-2019". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев высказал мнение, что комплекс при военном применении будет решать тактические задачи.

Первый открытый показ комплекса с летным образцом беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Корсар" и его целевыми нагрузками состоится на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой форума.

Комплекс будет представлен в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники "Армия России – завтра", которая пройдет с 25 по 30 июня.

"Комплекс БЛА "Корсар" разработан как открытая система с возможностью наращивания потенциала. На форуме многофункциональный комплекс будет продемонстрирован с большим количеством сменных целевых нагрузок, позволяющих ему решать большой спектр различных задач", – сказал собеседник агентства.

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что новейший беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Его максимальная скорость – до 150 километров в час, масса – 200 килограммов, высота полета до шести километров.

Важная особенность комплекса – его многофункциональность. Он может быть использован для решения гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об особенностях военного применения "Корсара".

"Это малый беспилотный аппарат, предназначенный в основном для ведения визуальной разведки телевизионными и тепловизионными средствами. В перспективе он может быть оснащен каким-то иным разведывательным оборудованием и, вероятно, сможет нести не очень тяжелое ударное вооружение. В прошлом году на параде в Москве он впервые был показан на одной платформе с противотанковыми ракетами "Атака", но пока не было никаких публичных свидетельств того, что он может их применять. Этот аппарат предназначен скорее для контроля поля боя, то есть для решения не стратегических, а тактических задач", – сказал Дмитрий Корнев.

По его словам, такие аппараты производятся, например, в Турции, в Китае, практически во всех западных странах есть его аналоги.

"Я думаю, что особой конкуренции на рынке у этих аппаратов нет. Здесь речь скорее идет о встраиваемости такого аппарата в тот или иной комплекс вооружений, либо использовании его просто в поле, поскольку подобные беспилотные аппараты не требуют современной инфраструктуры для своего применения", – подчеркнул военный эксперт.