Чжунго цзюньван (Китай): беспилотники и оружие с применением ИИ российского производства были задействованы в Сирии

До 2025 года в российских войсках будет сформировано подразделение, полностью состоящее из роботов, способных выполнять боевые задачи. Пак почему же Россия уделяет столько внимания исследованиям и разработке беспилотного вооружения и военной техники?

25 октября высокопоставленное лицо в российских сухопутных войсках заявило, что новейший робот "Кунгас" успешно прошел испытания на территории страны. Сообщается, что до 2025 года в российских войсках будет сформировано подразделение, полностью состоящее из роботов, и способных выполнять боевые задачи.

Это не первый случай, когда в стране говорят об "умном" беспилотном вооружении и военной технике. Недавно российское военное ведомство поделилось информацией о роботе-"маяке", который способен приспосабливаться к сложному рельефу и выполнять боевые задачи на территории города. Еще раньше на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Россия демонстрировала беспилотный боевой самолет-"невидимку" "Охотник-Б", разведывательный дистанционно-пилотируемый летательный аппарат "Корсар" и прочее вооружение и военную технику.

В настоящее время немало образцов беспилотной техники и вооружения, разработанных российской стороной, применяются ей в условиях реальных боевых действий, им уже удалось добиться немалых успехов на сирийских полях сражений. Так почему же Россия уделяет столько внимания исследованиям и разработке беспилотного вооружения и военной техники? Какова боеспособность образцов, уже нашедших себе применение на полях сражений? Ответы на все эти вопросы будут даны в сегодняшнем выпуске.

Беспилотники играют множество ролей и занимают центральные позиции, благодаря своей мощи

В современном мире на любом театре военных действий беспилотники играют все большую роль по сравнению с любым другим оборудованием, управляемым дистанционно. Россия вступила на путь исследования беспилотных технологий достаточно поздно, но, кажется, это никак не сказалось на успехах страны в области разработки и применения беспилотников. За последние годы Россия не только создала и принята на вооружение большое количество беспилотников, но и сформировала беспилотные подразделения в сухопутных войсках, ВМФ и ВВС.

Применяемые российской армией беспилотники могут не только вести огневую разведку и передавать координаты, но и осуществлять наводку артиллерийских орудий, производить эффективную оценку и играть множество ролей на поле боя. Благодаря уже имеющимся боевым успехам, российские БПЛА образуют костяк мощи российского беспилотного оборудования.

Помимо работы по созданию групп беспилотных летательных аппаратов и дистанционно управляемого воздушного огневого заслона, российская сторона усиленно проводит исследования и разработку, а также принятие на вооружение боевых беспилотных самолетов-невидимок, способных вести боевые действия автономно. Примером этому может служить "Охотник-Б", представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Данный БПЛА сконструирован по схеме "летающее крыло", обеспечивающей его невидимость, его корпус сделан из специальных материалов, он оснащен высокоточной системой опознавания целей, оборудованием для ведения электронной войны, способен переносить ракеты точного наведения, самостоятельно или при помощи человека выполнять задачи по разведке и слежению, определению координат цели и нанесению ракетного удара.

Самый распространенный среди беспилотников, принятых на вооружение в российской армии, "Орлан-10", наиболее многофункционален в условиях реальных боевых действий.

Он может играть роль "разведчика" при выполнении задач по поиску и спасению раненных. 24 ноября 2015 года в воздухе над сирийско-турецкой границей бомбардировщик Су-24М, вылетевший с российской базы Хмеймим, был сбит турецким истребителем. Командир самолета Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались из бомбардировщика. Пока их парашюты опускались на землю, они подверглись обстрелу со стороны сирийских террористов. Пешков умер от прямого попадания, а легко раненный Мурахтин укрылся в зарослях в гористой местности сразу после того, как приземлился и отстегнул от себя парашют. Когда связь с самолетом оборвалась, российские военные выслали на место происшествия беспилотник "Орлан-10" для проведения поисково-спасательных работ. Спасательный радиопередатчик Мурахтина посылал сигналы, которые в скором времени были получены беспилотником, определившим местоположение штурмана и передавшим данные командованию базы Хмеймим. Благодаря координатам, предоставленным БПЛА "Орлан-10", боевой вертолет Ми-24 и многоцелевой вертолет Ми-8МТВ с шестью солдатами морской пехоты на борту успешно осуществили операцию по спасению Мурахтина. Разведка, принятие решений и сами поисково-спасательные работы заняли в общей сложности 10 часов.

"Орлан-10" также может быть "штурманом" и "контролером" во время ведения артиллерийского огня по противнику. После начала военных операций в Сирии российские войска, находящиеся на базах Хмеймим и Тартус, подвергались внезапным нападениям со стороны террористов. Для борьбы с ними в январе 2018 года российский спецназ и отряды, оснащенные новыми управляемыми снарядами "Краснополь-М2", осуществили прицельный артиллерийский удар, уничтожив секретную базу террористов и склад с их беспилотниками. В ходе штурмового рейда российская сторона задействовала БПЛА "Орлан-10" в составе отряда беспилотников. База и склад находились под непрерывным наблюдением, а после того как были определены координаты их местоположения, информация была передана командованию, которое отдало приказ артиллерии открыть огонь. После начала атаки "Орлан-10" выполнял роль "штурмана" и задавал направление в воздухе, помогая управляемым снарядам попадать в цель. После завершения операции беспилотники превратились в "контролеров", занявшись оценкой урона, нанесенного артиллерией.

Стремительно растет число боевых беспилотников, боевой силы, способной "думать" самостоятельно

Россия обгоняет многие страны в стремлении сделать роботов своими боевыми товарищами.

В декабре 2015 года в горном районе сирийского города Латакия произошло сражение, которое полностью перевернуло представление людей о войне и показало, что будущее, когда роботы будут участвовать в боевых действиях, уже наступило. При захвате "высоты 754,5", удерживаемой исламскими радикалами, российская армия послала в поддержку сирийским правительственным войскам шесть гусеничных боевых робота "Платформа-М" и четыре колесных робота "Арго".

"Высота 754,5" имеет резкий наклон, что делает ее неприступной. До этого правительственным войскам не удавалось ее взять. После начала сражения операторы направили боевых роботов к опорному пункту боевиков, находившемуся в 100-120 метрах, и нанесли удар по цели при помощи пулеметов и ПТУР. После этого правительственные войска провели "зачистку" с безопасного расстояния. Боевые роботы и беспилотники вернули неподвижную огневую точку в поле зрения и направили самоходные гаубицы для осуществления "хирургически-точного" удара. Через 20 минут боевых действий, потерпевшие большие людские потери радикалы были вынуждены оставить "высоту 754,5", в то время как в рядах правительственных войск оказалось всего четыре легко раненных солдата.

Несмотря на незначительны масштаб сражения, оно приобрело большое значение. По сравнению с традиционным боем на овладение укрепления, использованные российской армией боевые роботы стали настоящим средством "нанесения удара путем снижения размерности", воплощением "асимметрии" концепции ведения боевых действий и подтверждением намерений российской стороны развивать различные виды боевых роботов.

Россия уже разработала боевых роботов, превосходящих по степени интеллектуализации "Платформу-М", которой нужен человек для осуществления управления. Новые боевые роботы сводят вмешательство людей к минимуму, так как могут "думать" самостоятельно. В некоторой степени они управляются автоматически, способны выполнять задачи по автопилотированию, дозаправке, обеспечению безопасности, созданию прикрытия и многие другие.

Например, недавно российская сторона объявила о создании робота-сапера "Капитан", оснащенного аппаратурой для визуальной и звуковой разведки местности и камерой с 40-кратным оптическим зумом. Он способен вести наблюдение и принимать решения в трудных условиях, например, в окопе, подвале или пещере. Его подвижный манипулятор может производить поиск взрывчатых веществ в гористой местности или под днищем автомобиля, прокладывать дорогу через площади, усеянные взрывчаткой, чтобы избежать подрыва личного состава на мине.

В условиях реальных боевых действий роботы могут более эффективно выполнять задачи в опасных зонах, а также противостоять роботам противника. Возможно, это стало одной из причин, по которой Россия так активно развивает сферу создания боевых роботов.

Не так давно Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, что в ближайшие 10 лет должна быть расширена линейка роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя. К началу 2020 года российская армия должна выработать тактику ведения уличных боев с применением роботов, а до 2025 года сформировать подразделения многофункциональных роботов, способных

выполнять боевые задачи.

Согласно заявлению высокопоставленного лица в российских сухопутных войсках, в будущем году Россия запустит опытно-конструкторский работы по созданию тяжелых и легких роботов "Соратник" и "Штурм". По прогнозам экспертов, в скором времени подразделения, состоящие из боевых роботов могут стать отдельным родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Беспилотные машины и катера стабильно развиваются, приближаясь к интеллектуализации

За последние годы, особенно с момента начала осуществления военной реформы по созданию нового облика российской армии, искусственному интеллекту уделяется все больше внимания. В российском военном ведомстве уверены, что развитие ИИ, как передовой технологии, может повлечь за собой изменения в направлении развития национальной стратегии и революцию в военной сфере.

В отличие от соревнования, развернувшегося в области развития дронов, динамика и прогресс в разработке беспилотных машин и катеров в разны странах едва заметны. Сейчас Россия изо всех сил ухватилась за этот серьезный шанс, всячески способствуя разработке, принятию на вооружение и применению беспилотных машин и катеров.

Последнее поколение российских беспилотных военных машин "Уран-9" уже получил опыт боевого применения в Сирии. "Уран-9" оснащен такими видами наступательного вооружения, как пулемет и авиационная пушка, а также комплексом противотанковых управляемых ракет, к тому же на него устанавливаются зенитные управляемые ракеты. Оператор может осуществлять управление машиной на расстоянии свыше 3 тысяч метров, направляя его для выполнения задач по разведке, передаче изображений и огневой поддержке. "Уран-9" также способен самостоятельно совершать переходы, отслеживать цели, вести по ним огонь, оценивать его результаты и осуществлять рад других боевых задач.

Не так давно во флоте заявили, что в скором времени в военно-морскую авиацию должны поступить многофункциональные беспилотные катера. Их можно будет использовать вместе с боевыми самолетами и вертолетами, отчасти они заменят собой военные корабли при выполнении разведки в районе цели, преследовании подозрительных судов и поиске вражеских подлодок. Сообщается, что боевые самолеты и вертолеты смогут управлять беспилотными катерами даже находясь в нескольких километрах над поверхностью воды.

В будущем подобные катера будут оснащены небольшими радиолокационными станциями, позволяющими осуществлять дистанционный контроль за их системой вооружения и электронно-оптическим оборудованием для выполнения ряда боевых задач. Как стало известно, чтобы быть менее уязвимыми для мин и более эффективно бороться с подводными лодками, на российские многофункциональные беспилотные катера предполагается установить особую подводную акустическую систему и гидроакустический буй для своевременного обнаружения цели и направления на нее боевых самолетов, вертолетов и находящихся неподалеку кораблей.

Несложно увидеть, что Россия идет к интеллектуализации путем непрерывных разработок и принятия на вооружение беспилотного вооружения и военной техники, создания многоуровневой, многомерной и взаимопроникающей системы ведения беспилотного, "умного" боя, приобретая таким образом значительный перевес в свою сторону. Можно предположить, что в России будет создаваться все больше беспилотного, "умного" вооружения и военной техники, дающих больше шансов на победу в военных конфликтах.