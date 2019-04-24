Китайский флот сочли менее мощным, чем российский

Военно-морские силы (ВМС) Китая, отмечающие 23 апреля свое 70-летие, одни из самых мощных и технически оснащенных среди военных флотов мира, однако пока еще уступают России и США.

"ВМС Китая сейчас занимают ведущее место в мире, по мощи их можно уже поставить на третье место после США и России. На их вооружении стоят все виды военно-морской техники, которые есть и у ВМФ РФ. С каждым годом они становятся сильнее, уверен, что в ближайшее время они получат сразу несколько мощных авианосцев", – рассказал бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко РИА "Новости".

Он также уточнил, что Китай много позаимствовал у России, например, Пекином было закуплено большое количество эсминцев проекта 956А и подводных лодок "Варшавянка", однако сегодня Китай смог добиться полной технологической самостоятельности.

Развитие ВМС Китая отметил и доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

"По качеству и современности вооружений он отстает примерно на одно поколение, но они очень быстро наверстывают. В ближайшие пять лет китайский флот по уровню оснащенности догонит, а по числу авианосцев однозначно перегонит российский", – сказал он.

Развивается и подводный флот Китая. Так, около 10 атомных подлодок оснащены новейшими баллистическими ракетами JL-2, которые могут наносить удары на дальность 8 тыс. км.

Однако Константин Сивков считает, что современные китайские АПЛ слишком шумные и потому не отвечают требованиям борьбы с подлодками.

Сейчас в состав ВМС Китая входят 281 надводный корабль, 73 подводные лодки и более 50 вспомогательных судов.

Ранее сообщалось, что Китай покажет новые типы военных кораблей 23 апреля по случаю 70-летия китайских военно-морских сил.

Анастасия Воробьева