Товарищество пока на доверии

Военно-техническое сотрудничество России и Китая требует совершенствования

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Китая неотделимо от военного сотрудничества двух стран. Однако современные темпы российско-китайского ВТС нельзя сравнить с советским периодом, когда за счет поставок из СССР китайский ВПК получил значительный военно-технический задел. Сегодня возможно говорить о высоком уровне военно-политического взаимодействия лидеров и министров обороны РФ и КНР. Вместе с тем военно-технический аспект взаимодействия достаточно скромен.

Сын ошибок трудных

Военное сотрудничество Москвы и Пекина развивалось непросто. С 1949 по 1969 год Китаю советские товарищи поставили военной техники примерно на 4,1 миллиарда долларов. В 1951–1960 годах СССР содействовал КНР в создании объектов военного назначения на сумму 439,3 миллиона долларов и безвозмездно передал около 650 лицензий на производство военной техники. Советские специалисты также помогли китайским коллегам освоить нашу технику: за время сотрудничества в КНР командировали более 5300 военных советников и инженеров, в вузах СССР подготовлены более 1600 китайских военнослужащих и гражданских специалистов.

После многолетнего перерыва ВТС между Россией и Китаем возобновилось в 1990 году. Страны на долгосрочной основе обязались развивать стратегическое взаимодействие в военной сфере и совершенствовать ее военно-техническую составляющую.

“ Оборонная промышленность КНР может начать конкурировать с российским ВПК, стратегия экспорта второстепенных технологий Китаю изжила себя и требуется искать новые пути военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина ”

Представляется возможным утверждать, что ВТС РФ и КНР получило максимальное развитие с 1992 по 2004 год: Россия поставила Китаю более ста боевых самолетов и вертолетов различных модификаций. Российские инженеры участвовали в разработке проектов китайских истребителей «Цзянь-10», JF-17 и УБС L-15. Благодаря переданной Москвой конструкторской документации в китайском Шеньяне начиная с 1998 года выстроено лицензированное производство истребителей Су-27СК (в НОАК – «Цзянь-11»). Полученная документация также помогла китайским конструкторам создать палубный истребитель «Цзянь-15», предназначенный для вооружения китайских АУГ во главе с авианосцами «Ляонин» и «Шаньдун».

Компания «Рособоронэкспорт» заключила с китайским оборонным ведомством череду контрактов на поставку авиадвигателей АЛ-31Ф для истребителей Су-27 и Су-30, двигателей АЛ-31ФН для истребителей «Цзянь-10», двигателей Д-30 КП-2 для замены израсходовавших ресурс моторов транспортников Ил-76 и бомбардировщиков «Хун-6», истребителей Су-35 и субмарин класса «Лада». В Китай также поставлялись системы ПВО малой и средней дальности – «Тор», «Бук», «Тунгуска», С-300.

Во второй половине нулевых годов в Китае, пережившем научно-техническую революцию, вызванную бурным освоением российских и западных технологий, решили оснащать НОАК современным вооружением и техникой, опираясь на собственные силы. С одной стороны, из-за политических разногласий и конфронтации с СССР до начала 90-х ХХ века КНР вынужденно закупала военную технику у западных производителей. С распадом Советского Союза у китайских военных появился доступ к широкой номенклатуре испытанных временем технических решений советских, а затем и российских конструкторов. С другой стороны – причиной изменения вектора военно-технического курса стало несогласие китайцев с ценовой политикой РФ в области продажи вооружений.

Новый этап ВТС

ВТС КНР и РФ стало важнейшей составляющей всего комплекса российско-китайских отношений и осуществляется на основе межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 24 ноября 1992 года, действующего до 2022-го.

vpk-news.ru

Россия поставила Китаю следующее вооружение и военную технику:

истребители Су-26, Су-27 (передана лицензия на производство), Су-30МКК, Су-35;

вертолеты Ми-171, Ка-32 и «Ансат»; – транспортники Ил-76;

самолеты-заправщики Ил-78;

управляемые авиабомбы;

крылатые ракеты М807;

двигатели для истребителей Су-27 и Су-30 и транспортных самолетов Ил-76;

средства ПВО: ЗРС С-300ПМ1 и С-400, ЗРК малой дальности «Тор-М» и «Тунгуска», ЗРК «Бук»;

дизельные подлодки класса «Варшавянка» и «Лада», ракетные эсминцы, ПКР «Москит»;

танки Т-80У, управляемые снаряды для танков, управляемые артснаряды «Краснополь», управляемые снаряды «Бастион».

Сейчас Китай изготавливает по российским привилегиям самолеты ДРЛОиУ, УТС L-15. Без лицензии производятся 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».

Анализ публикаций китайских военно-технических изданий показывает, что возможности для поступательного наращивания двустороннего ВТС в среднесрочной перспективе оцениваются Пекином позитивно. Это подтверждается реализацией межправительственных соглашений о поставке в Китай ЗРС С-400 «Триумф», 24 многофункциональных истребителей Су-35, а также выполнением контрактов по адаптации самолетов этого типа к китайским системам управления. Отдельно отметим создание для КНР российскими специалистами математической модели нестратегической ПРО.

Вместе с тем на практике Пекин стремится к постепенному отказу от закупок крупных партий российских вооружений и военной техники и переводу двустороннего ВТС на качественно новый уровень, ведущий к более тесному научно-техническому и производственно-технологическому взаимодействию для совместной разработки перспективных образцов ВВТ, при создании которых КНР сталкивается с наибольшими трудностями (средства ПРО и ПВО, неатомные субмарины, боевые корабли океанской зоны).

В ряде случаев Китай пытается использовать результаты военно-технического сотрудничества с Россией для дальнейшего расширения рынка сбыта собственной продукции военного назначения, в том числе в странах, традиционно ориентированных на российскую военную технику (среднеазиатские государства, Алжир, Венесуэла, Египет, Эфиопия).

В целом руководство КНР официально не сомневается в важности дальнейшего углубления ВТС с Россией. В то же время в долгосрочной перспективе по мере наращивания экономического потенциала РФ в российско-китайских отношениях могут возникнуть противоречия, связанные с обоюдным стремлением к расширению сфер своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Средней Азии. Такой сценарий развития событий может привести КНР к сдерживанию России, в том числе и в сфере ВТС.

Советское наследие выходит в тираж

Устойчивые темпы судостроения в Китае позволили ВМС НОАК к концу 2020 года практически полностью отказаться от советских фрегатов и эсминцев устаревших проектов. Последний из эсминцев Тип 051 (по классификации НАТО – Ludaclass), копия советских эскадренных миноносцев проекта 41, выведен из эксплуатации Северного флота ВМС НОАК в августе 2020-го. В то же время эсминцы – носители управляемого ракетного оружия (УРО) типа «Современный» (по классификации НАТО – Sovremenny) российского производства, некогда представлявшие основу ударных возможностей китайских ВМС, теперь уступают как по численности (всего две единицы в 2020-м), так и ракетному вооружению, радиоэлектронному оборудованию более современным китайским разработкам – эсминцам УРО проекта 056 D.

Возможности войск ПВО ВВС НОАК были также усилены за счет поставки из РФ второго комплекта ЗРК большой дальности С-400 в январе 2020 года. По сообщениям китайских СМИ, первый полковой комплект С-400 развернут и несет боевое дежурство в 5-й ракетной дивизии. За последние два года были произведены и приняты на вооружение ЗРК большой дальности «Хунци-22» и «Хунци-9B». Аналитики Международного института стратегических исследований (IISS, США) полагают, что «Хунци-9B» является модернизацией существующего китайского комплекса «Хунци-9» с увеличенной дальностью действия, обладающим характеристиками, в целом соответствующими последней модели российского ЗРК С-300ПМ2.

В январе 2020-го гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что Китай планирует прекратить использование российских двигателей на истребителях малой радиолокационной заметности «Цзянь-20». Заменить их планируется модернизированным двигателем национальной разработки WS-10C (модифицированная версия двигателя WS-10, которая, по китайским оценкам, не уступает российскому двигателю АЛ-31Ф).

Туман в сотрудничестве

Перспективы развития российско-китайского ВТС могут быть связаны с экспортом комплекса С-500, представленного в Москве на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020». Тогда пресс-служба ФСВТС сообщила, что Китай планирует взаимодействовать с РФ в области совместного проектирования неатомных подводных лодок нового поколения с воздухонезависимой силовой установкой на основе российского проекта «Амур-1650».

Анализ публикаций китайских военных изданий показывает также интерес китайцев к покупке российского буя «Бурак-М» для субмарин.

Направлением российского импорта из Китая могут стать автоматизированные системы управления. В 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов посетил инновационный центр Народной вооруженной милиции в Шэньчжэне, в 2019-м делегация правительства Москвы изучала китайский опыт организации в городах систем видеонаблюдения и распознавания лиц. Другим направлением российско-китайского ВТС, которое в настоящее время не реализуется, может стать импорт наукоемких материалов для ВПК.

Однако перед Россией стоит трудный выбор: предоставить Китаю передовые технологии, понимая, что их скорее всего скопируют, либо отказаться от продажи оружия, но предприятия ВПК Китая разработают сопоставимые системы самостоятельно уже в ближайшем будущем. Актуальная ранее стратегия российского экспорта вооружений, заключающаяся в продаже «второстепенных» технологий, больше нежизнеспособна. Военная промышленность Китая в достаточной мере догнала российскую, поэтому сейчас китайцев интересуют только самые современные из имеющихся у нас вооружений.

Нужны новые пути

КНР нуждается в импорте новых военных технологий в силу очевидного серьезного отставания от основных вероятных противников – США, Японии, Южной Кореи. Представляется целесообразным дальнейшая диверсификация российско-китайского ВТС и дополнение его совместным освоением технологий. Есть тому и положительный пример: Пакистан и Китай вместе модернизируют истребитель JF-17, заменяя радиоэлектронное оборудование и электронику. Общая деятельность повлияла и на появление регулярных совместных учений истребительной авиации пакистанских и китайских ВВС на территории обоих государств.

Таким образом, в условиях глобальной неопределенности представляется необходимым определение возможных путей дальнейшей российско-китайской кооперации, несмотря на условия неравнозначных экономических отношений.

Руслан Полончук, эксперт факультета национальной безопасности РАНХиГС

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года