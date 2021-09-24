Прилежные копии и собственные цели

О роли советских разработок в строительстве китайских ВМС

В первой четверти XXI века военно-техническая модернизация китайских ВМС по-прежнему происходит главным образом за счет приобретения или заимствования зарубежного вооружения и прорывных технологий.

Можно утверждать, что, несмотря на политику «опоры на собственные силы», именно российские технологии легли в основу программы модернизации китайских вооруженных сил. Вместе с тем без активной помощи советских, а затем и российских специалистов создание военно-морского компонента НОАК было бы проблематичным.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

На протяжении долгого времени Китай позиционировал себя преимущественно как континентальная, а не морская держава. Данная установка нашла отражение в системе взглядов военного руководства страны на строительство ВС и основы ведения боевых действий.

Например, китайский военный теоретик Сунь-цзы уделял особое внимание вопросам организации вооруженной борьбы на материковых пространствах. Такой подход был вполне оправдан, поскольку главные военные угрозы Китаю традиционно исходили из сухопутных направлений. Но позднее недостаточное внимание, а зачастую и пренебрежительное отношение представителей китайской правящей элиты к флоту послужили причиной технологического, а затем и военного отставания Китая от стран Запада в XIX–XX веках.

«Сухопутными категориями» продолжили мыслить и лидеры нового Китая. После образования КНР в 1949 году ВМС рассматривались в качестве вспомогательного вида ВС для оказания поддержки сухопутным войскам. После нормализации советско-китайских отношений и устранения «советской военной угрозы» китайское военно-политическое руководство стало менять свое отношение к ВМС и сочло возможным пойти на увеличение их финансирования.

По мере роста совокупной мощи Китая все более явственно стала набирать силу тенденция усиления соперничества между КНР и США. Данное обстоятельство внесло коррективы в перечень угроз национальной безопасности Поднебесной – в него вошли новые угрозы с морских направлений Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

В этих условиях китайские стратеги пришли к выводу, что наиболее целесообразно преодолеть технологическое отставание в сфере морских вооружений за счет заимствования богатого опыта российского ВМФ. Значительное влияние на развитие советско-китайского, а затем и российско-китайского сотрудничества в военно-морской области оказали идеи «отца китайских ВМС» и идеолога китайской военно-морской доктрины адмирала Лю Хуацина. Военачальник считал, что для государства cо слабым уровнем научно-технического развития копирование является неизбежным историческим этапом и эффективным путем, чтобы за короткое время достичь мирового уровня.

АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ

Осознавая, что без авианосцев силы и средства ВМС НОАК будут ограничивать свои операции акваториями, где им может оказать поддержку авиация наземного базирования, командование китайских ВМС разработало и утвердило программу строительства авианесущих кораблей. В 1970 году штаб ВМС разработал специальное технико-экономическое обоснование постройки авианосцев, где ставилась задача по определению перспективного облика авианосца, ТТХ самолетов палубной авиации.

Для ознакомления с зарубежным опытом кораблестроения представители отраслей китайской промышленности посетили США, страны Южной Америки и Западной Европы, Украину и Россию, где изучили всю доступную открытую информацию об авианесущих кораблях. С учетом полученных данных было принято решение о закупке авианосцев, выводимых из состава зарубежных флотов и списываемых на утилизацию в целях более детального ознакомления с особенностями проектов.

С этой целью китайская сторона закупила в России ТАВКР «Киев» (проект 1143) и «Минск» (проект 1143.2), которые после детального изучения китайскими кораблестроителями были переоборудованы в плавучее казино и тематический парк. Ознакомление с конструктивными особенностями данных кораблей позволило специалистам из Поднебесной самостоятельно достроить купленный на Украине в 1998 году ТАВКР «Варяг»(проект 1143.5). В 2012 году авианосец вошел в состав ВМС НОАК и получил обозначение «Ляонин» (проект 001 – по китайской классификации).

В соответствии с китайской авианосной программой его логическим развитием стал авианосец «Шаньдун» (проект 002), полностью построенный в КНР и вошедший в состав ВМС НОАК в 2019 году. По данным китайских военно-технических изданий, в настоящее время на верфи Цзяннаньского судостроительного завода завершается строительство уже третьего авианесущего корабля (проект 003) полностью национальной постройки с учетом проб и ошибок двух предыдущих проектов.

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ

В развитии подводного компонента ВМС командование НОАК традиционно придерживается сбалансированного советского подхода, предусматривающего наличие в боевом составе как дизель-электрических, так и атомных подводных лодок.

Во времена тесного альянса с Пекином СССР оказал поддержку развитию строительства китайских ПЛ, предоставив чертежи ДЭПЛ с баллистическими ракетами проекта 629 (по классификации НАТО – «Golf») и ДЭПЛ проекта 633 (по классификации НАТО – «Romeo»). Достоверно известно об экспорте в 1990-х годах в КНР двух ДЭПЛ проекта 877 ЭКМ «Палтус» (по кодификации НАТО – «Kilo»). На его базе в интересах китайских ВМС был разработан экспортный вариант – проект 636 «Варшавянка» (по классификации НАТО – «Improved Kilo»), отличающийся оборудованием, доработками корпуса, меньшей акустической заметностью, более высокой скоростью и увеличенной дальностью плавания (экспортировано две единицы).

В 2002 году АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт на поставку для ВМС НОАК восьми ДЭПЛ проекта 636 (стоимость – около 1,5 млрд долл.). Последняя, восьмая ДЭПЛ была поставлена китайскому заказчику в 2006 году. ДЭПЛ получили цифровой вариант гидроакустического комплекса «Рубикон».

Общей особенностью данных ДЭПЛ стала установка ПКР подводного старта «Club-S» – российской интегрированной ракетной системы, размещаемой в 533-мм торпедных аппаратах подводных лодок для поражения надводных, подводных и наземных целей. Примечательно, что китайские ДЭПЛ комплектовались только одним вариантом противокорабельных ракет 3М54Э.

В 2013 году АО «Рособоронэкспорт» подписало рамочный контракт с китайской стороной о совместном проектировании и строительстве четырех ДЭПЛ «Амур-1650» (экспортный вариант проекта 677 «Лада»). Стороны предполагали, что две из них будут строиться в РФ, а две в КНР.

Российские ПЛ проектов 872 и 636 послужили базой для разработки кораблестроительной промышленностью КНР ДЭПЛ типа «Юань». Китайцы изучили российские ДЭПЛ и применили полученные технические решения для постройки многоцелевых АПЛ проекта 093 тип «Шан». По данным действующей в интересах разведки ВМС США аналитической организации Центр военно-морского анализа (Center of Naval Analysis, CNA), этим объясняется низкая боевая эффективность китайских АПЛ, которые по своим ТТХ соответствуют подводным лодкам, разработанным в 1980-х годах. Вместе с тем их появление в составе флота позволило, с одной стороны, расширить районы боевого патрулирования, а с другой, обеспечить противолодочную оборону формируемых авианосных ударных групп ВМС НОАК.

НАДВОДНЫЙ ФЛОТ

В 1999–2000 годах Китай получил два ЭМ УРО проекта 956 «Современный» (по классификации НАТО – «Sovremenny») со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) 3М-80 Е «Москит». Стоимость сделки по эсминцам составила около 800 млн долл., стоимость 48 ПКР – около 100 млн долл.

По второму контракту в 2005–2006 годах ВМС НОАК были переданы еще два эсминца усовершенствованного проекта 965ЭМ. Также для данных эсминцев командование ВМС НОАК закупило четыре палубных противолодочных вертолета Ка-28, а в 2009–2011 годах еще девять вертолетов Ка-28 и девять вертолетов Ка-31 для решения задач ДРЛО.

Анализ открытых источников позволяет утверждать, что китайские специалисты неоднократно обращали внимание на российские малые десантные амфибийные корабли на воздушной подушке проекта 1232.2 (тип «Зубр», по классификации НАТО – «Pomornik»).

Эксперты научно-исследовательской службы Конгресса США в последнем докладе от 01.07.21 приходят к выводу, что все современные эсминцы КНР представляют собой гибриды российских, западных и китайских технологий. Авторы доклада отмечают, что с использованием советских и российских технологий были поставлены на конвейер китайские эсминцы типов «Люху» и «Люхай», ракетные фрегаты типов «Цзянху» и «Цзянвэй», малые противолодочные корабли типа «Хайцин».

РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ВМС

Обозреватели китайского специализированного военно-технического издания «Современные корабли» отмечают, что китайские корабли проходили оснащение российскими комплексами ПВО С-300Ф «Риф» и «Штиль-1». Поставки военно-морского вооружения из России в 1994–2006 годах эксперты из Поднебесной оценивают в сумму около 7 млрд долл.

Другим значимым направлением сотрудничества в данной области стали поставки противоракетных ракетных комплексов «Москит» 3М80Е в интересах поставленных ЭМ «Современный», всего около 50 ПКР.

МИННО-ТОРПЕДНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

В ходе советско-китайского военно-технического сотрудничества в 1960–1970-х годах СССР поставил в КНР широкую номенклатуру вооружений, среди которой значились и торпеды. На основе полученных из СССР образцов были созданы китайские аналоги, получившие обозначение Yu («Рыба»). При этом китайские модели отличались от российских более совершенной системой наведения, поскольку технологии и технологическая документация их производства были выкуплены в полном объеме. Достоверно известно, что 324-мм торпеды Yu-3, 4, 5 являются копиями советских СЭТ-65, САЭТ-60, ТЭСТ-71. Основу минного вооружения корабельного состава ВМС Китая составили копии советских образцов – корабельные гальваноударные якорные мины «МАО-1» (М-1) и «МАО-2» (М-2), а также противолодочные мины-торпеды ПМК-2.

ВЫВОДЫ

Без российской помощи КНР была бы не в состоянии разрабатывать и производить ВВТ, критически важные для ВМС, поскольку к концу ХХ века Поднебесная на 15–20 и более лет отставала в этой сфере от США, Японии, Германии, Великобритании, Франции. Вместе с тем при производстве техники на заказ в РФ задействовались профильные и непрофильные предприятия, что поддержало наш ОПК и сохранило рабочие места, когда отечественному ВМФ приходилось сильно экономить на новых закупках. Китайские заказы помогли пережить сложные времена и сконцентрировать усилия на реализации гособоронзаказа в современных условиях.

В последнее время Китай в оснащении национальных ВМС в большей степени ориентируется на западный опыт, применяя собственные технологические решения. В частности, стремится развивать сетецентрическую модель боевых действий с использованием космической радионавигационной системы «Бейдоу», что затрудняет решение вопросов технической интеграции со средствами ВМФ РФ.

Несмотря на достаточно тесное сотрудничество в военной сфере, страны не являются полноценными союзниками. РФ и КНР демонстрируют различные подходы к использованию морского законодательства, а также законов об авторском праве и интеллектуальной собственности.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.