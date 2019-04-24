Скелеты в шкафах Пентагона — часть III

"Небесный ястреб" утонул, а рыба всплыла

Ядерные инциденты в американской военной авиации продолжались и в 60-е.

Продолжение. В газете уже опубликованы первая и вторая части.

8 декабря 1964 года на авиабазе "Банкер-Хилл" (ныне "Гриссом", штат Индиана) сверхзвуковой средний стратегический бомбардировщик B-58 "Хастлер" ("Пройдоха"), свернув с обледеневшей рулежной дорожки к взлетной полосе, "поймал" реактивный выхлоп другого B-58, из-за чего крепко приложился к бетонной коробке электротехнических устройств, загорелся и был полностью уничтожен огнем. На борту имелись четыре термоядерные бомбы B-43 (одна-две мегатонны в тротиловом эквиваленте) в подфюзеляжном контейнере. Они не взорвались, но имело место радиоактивное заражение места катастрофы, унесшей жизнь одного из членов экипажа – штурмана, неудачно попытавшегося катапультироваться. Командир и оператор оборонительных систем отделались легкими ранениями.

“ Палубный штурмовик с подвешенной ядерной бомбой Mk-57 бултыхнулся в воду и утонул ”

Нелепый инцидент с ядерным оружием произошел 5 декабря 1965 года в Тихом океане. Палубный штурмовик А-4 "Скайхок" ("Небесный ястреб") с летчиком и подвешенной десятикилотонной малогабаритной бомбой Mk-57 выкатился с самолетоподъемника авианосца, бултыхнулся в воду и утонул. Все произошло столь быстро, что пилоту выбраться из машины не удалось.

Печальную эстафету ядерных ЧП приняли тяжелые реактивные В-52 "Стратофортресс" ("Стратосферная крепость"), и поныне состоящие на вооружении ВВС США. Таковых инцидентов тоже было несколько.

17 января 1966-го над Паломаресом (испанской деревушкой на побережье Средиземного моря) В-52, имевший на борту четыре водородные бомбы В-28 мегатонного класса, столкнулся с самолетом-заправщиком КС-135 "Стратотанкер". Погиб весь экипаж последнего (четыре человека) и трое из семерых на В-52 (остальные успешно выбросились с парашютами). Из смертоносного груза одна бомба удачно приземлилась на собственном парашюте, две при ударе о землю развалились, разбросав по местности слаборадиоактивную начинку, а четвертая утонула в море, но была поднята 7 апреля того же года с помощью подводного аппарата "Алвин". Срезанный в ходе дезактивации слой почвы вместе с подвергшимися заражению плутонием и ураном-235 кустами помидоров американцы вывезли из-под Паломареса на ядерный могильник "Саванна Ривер" в Южной Каролине. Оболочки авиабомб В-28, упавших вблизи Паломареса, сейчас демонстрируются в Национальном атомном музее США в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Отголоски этой трагедии нашли отражение в кинофильме "День, когда всплыла рыба", снятом Михалисом Какояннисом (Греция – Великобритания – США, 1967).

До Паломареса катастрофическое, но не столь резонансное столкновение В-52 при двух водородных бомбах (тоже мегатонной мощности) и летающего танкера КС-135 произошло 15 октября 1959 года в небе США – над городом Хардинсбергом в Кентукки. Из 12 членов двух экипажей уцелели лишь четверо. Но упавшие на землю бомбы не взорвались и были найдены.

Окончание следует.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года