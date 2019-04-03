Скелеты в шкафах Пентагона

И над Тихим океаном свой закончили полет

Особое место среди задач, решаемых разработчиками ядерных боеприпасов, занимает обеспечение безопасности их эксплуатации. Оружие не должно быть приведено в действие произвольно – в результате техногенных или природных катаклизмов, попытки злоумышленника. На последний случай придуманы хитрые кодоблокировочные устройства.

Практика показывает, что безопасность обеспечивалась даже в весьма серьезных инцидентах. Доказательством этому утверждению в какой-то мере могут служить происшествия в военно-воздушных силах США. Разумеется, речь идет о событиях мирного времени, точнее, холодной войны.

Информация о таких инцидентах частично опубликована в официальной справке Пентагона "Резюме с изложением происшествий с ядерным оружием США 1950–1980 годов" (Narrative summaries of accidents involving U.S. nuclear weapons 1950–1980). В ней особо подчеркивается, что-де ядерное оружие никогда не размещалось на борту самолетов, совершавших учебные полеты, и все инциденты были связаны с полетами на боевом дежурстве или при перевозке спецбоеприпасов с одной базы на другую. Однако тут американцы явно темнят: похоже, боевые миссии у них долгое время маскировались как раз под учебные полеты.

“ Для облегчения машины экипаж принял решение сбросить "макет", что и было сделано над водами Тихого океана ”

Первый такой случай произошел с тяжелым винтомоторным бомбардировщиком В-36 "Писмейкер" ("Миротворец") 13 февраля 1950 года. Взлетев с авиабазы "Айельсон" на Аляске, это устрашающего вида шестимоторное чудовище взяло курс на базу "Карсуэлл" в Техасе. Как отмечается в упомянутом резюме, то был полет, имитирующий боевой рейд, и на борту самолета находился "макет" авиабомбы. Очень странный макет – как утверждают более поздние источники, с ураном вместо плутония. Впрочем, хрен редьки не слаще, как говорится... Через некоторое время у бомбовоза вышли из строя сразу три двигателя, из-за интенсивного обледенения В-36 начал терять высоту. Экипаж (16 человек плюс еще один какой-то таинственный пассажир) принял решение для облегчения машины сбросить "макет", что и было сделано над водами Тихого океана. При ударе о воду сработал имеющийся в любом ядерном боеприпасе инициирующий заряд обычной взрывчатки, разнесший "макет" на куски. При этом возникли подозрительно яркая оранжевая вспышка и мощная ударная волна, возможно, имел место "неполный" ядерный взрыв. Машину, однако, это не спасло, и люди вынуждены были выброситься на парашютах.

Через два месяца – 11 апреля тяжелый бомбардировщик возрастом постарше, В-29 "Суперфортресс" ("Сверхкрепость" – именно такие разбомбили Хиросиму и Нагасаки), через какие-то три минуты после взлета с авиабазы "Киртлэнд" в Нью-Мексико врезался в скалу, похоронив 13 членов экипажа. На его борту находилась ядерная авиабомбa Mk-4 типа той, что сбросили на Нагасаки. Однако ядерным зарядом она оснащена не была – он перевозился тем же самолетом в отдельном контейнере (вводился в корпус бомбы непосредственно перед боевым применением по соответствующему приказу). Хотя страшный взрыв поглотил самолет и людей, ядерный заряд уцелел, впоследствии был обнаружен и эвакуирован поисковой службой.

Продолжение следует.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года