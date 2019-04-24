Скелеты в шкафах Пентагона — часть II

Самолет с зарядами для ядерных бомб исчез над Средиземным морем

С 1951 года стратегическое авиационное командование ВВС США стало получать реактивные средние бомбардировщики В-47 "Стратоджет" (название составлено из английских слов "стратосферный" и "реактивный"). Всего их было выпущено более 1700. На это довольно изящное с виду творение фирмы Boeing приходится большинство "военно-воздушных" ядерных происшествий.

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10 марта 1956 года один из четырех "Стратоджетов", совершавших беспосадочный перелет с авиабазы "Макдил" во Флориде на аэродром поближе к границам СССР, в условиях плотной облачности не вышел в точку встречи с самолетом-заправщиком над Средиземным морем и попросту исчез. Что с ним произошло, неизвестно. На борту В-47 находилось два контейнера с зарядами для ядерных бомб.

27 июля того же года другой В-47 на авиабазе "Лейкенхит" (графство Саффолк, Великобритания) при посадке выкатился с полосы аэродрома и врезался аккурат в хранилище своих же ядерных бомб. Однако ни одна из трех 40-килотонных Mk-6 не взорвалась – системы обеспечения безопасности сработали отлично. Бомбы, получившие механические повреждения, увезли в Штаты на ремонт.

“ Пожарные боролись с огнем минут десять, после чего покинули место, опасаясь сильного взрыва. Но о наличии на борту ядерного оружия марокканцы не знали ”

Третий случай с В-47 произошел 11 октября 1957 года на авиабазе "Хомстед" (штат Флорида). При взлете у самолета разорвалась камера колеса и он потерпел крушение. Как и киртлэндский В-29, В-47 перевозил ядерный заряд вне корпуса авиабомбы. Обошлось без серьезных последствий.

31 января 1958 года очередной В-47 при взлете с аэродрома в Марокко недалеко от Рабата подвело шасси. Бомбардировщик, ударившийся хвостом о землю, имел на борту готовую к применению ядерную бомбу. Он загорелся, и прибывшие местные пожарные боролись с огнем минут десять, после чего спешно покинули место происшествия, опасаясь сильного взрыва: керосина-то на борту "бомбера" было под завязку. О наличии на нем ядерного оружия марокканцы не знали. Взрыва, однако, не произошло, и бомбовоз спокойно догорал несколько часов. Американцы потом срезали с ВПП асфальт и провели дезактивацию участка аварии. По-видимому, произошло разрушение ядерного боеприпаса с незначительным радиоактивным заражением из-за развалившихся компонентов заряда. Это происшествие, кстати, на время "приземлило" весь парк В-47 ВВС США – их командование потребовало провести инспекцию шасси бомбардировщиков.

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Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года