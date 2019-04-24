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24.04.2019
РИА Новости

Летный образец БЛА "Корсар" с целевыми нагрузками покажут на форуме "Армия"

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Ударный беспилотный самолет "Корсар"
Ударный беспилотный самолет "Корсар".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый открытый показ комплекса с летным образцом беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Корсар" и его целевыми нагрузками состоится на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой форума.

Комплекс покажут в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники "Армия России – завтра". Форум пройдет с 25 по 30 июня.

"БЛА, который будет представлен на выставке, оснащен двигателем разработки КБ "Луч", подтвердившим в ходе испытаний необходимые характеристики по работоспособности и отказоустойчивости в широком диапазоне внешних условий". Комплекс БЛА "Корсар" разработан как открытая система с возможностью наращивания потенциала. На форуме многофункциональный комплекс будет продемонстрирован с большим количеством сменных целевых нагрузок, позволяющих ему решать большой спектр различных задач", - сказал собеседник агентства.

Технические возможности комплекса, разработанного бюро "Луч" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"), позволяют не только вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, но и обрабатывать и передавать большие массивы информации посредством организации сетеориентированного информационного обмена.

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что новейший беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Его максимальная скорость - до 150 километров в час, масса — 200 килограммов. Идут работы по постановке комплекса "Корсар" на серийное производство.

Важная особенность комплекса - его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.

Ранее ряд СМИ сообщали, что с двигателем "Корсара" якобы есть "проблемы".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
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Корсар БЛА
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Луч КБ
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