Войти
19.04.2019
Военное обозрение

С 1 мая НАТО начнёт юбилейную миссию по охране неба Прибалтики от русских

89
0
0

С 1 мая юбилейную миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии возглавит Венгрия при поддержке ВВС Испании и Великобритании. Миссия призвана оказывать противодействие якобы нарушениям воздушного пространства Прибалтики российскими самолетами. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

С 1 мая Венгрия развернет свои истребители JAS-39 Gripen в Литве на аэродроме Зокняй под Шауляем, модернизированным в советское время для приема челнока "Буран". Это уже второй раз с 2015 года, когда Венгрия возглавляет миссию Baltic Air Policing в рамках сил быстрого реагирования. Венгры сменят поляков, которые охраняют Прибалтику на F-16 с 1 января этого года. Вместе с Венгрией в Шауляе будут базироваться самолеты F-18 ВВС Испании, для которых миссия по защите воздушного пространства станет уже шестой.

Кроме того для усиления миссии в Эстонии на авиабазе Эмари будут размещены истребители Eurofighter Королевских ВВС Великобритании, прибывающих в Прибалтику в пятый раз. Британцы сменят немецких пилотов, также летающих на Eurofighter.

Эта миссия является юбилейной для НАТО: самолеты альянса в 50-й раз заступают на охрану воздушного пространства над прибалтийскими республиками.

Напомним, что собственной боевой авиации у стран Балтии нет. Основная цель миссии Baltic Air Policing — противодействие нарушениям воздушного пространства балтийских стран российскими самолетами. Миссия действует с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венгрия
Германия
Испания
Латвия
Литва
Россия
Эстония
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Проекты
NATO
Похожие новости
16.05.2018
НАТО отрабатывает наступление на Восток
20.12.2017
Союзники от страха
07.11.2016
Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
19.08.2010
Кто выиграет тендер?
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т