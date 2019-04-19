С 1 мая НАТО начнёт юбилейную миссию по охране неба Прибалтики от русских

С 1 мая юбилейную миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии возглавит Венгрия при поддержке ВВС Испании и Великобритании. Миссия призвана оказывать противодействие якобы нарушениям воздушного пространства Прибалтики российскими самолетами. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

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С 1 мая Венгрия развернет свои истребители JAS-39 Gripen в Литве на аэродроме Зокняй под Шауляем, модернизированным в советское время для приема челнока "Буран". Это уже второй раз с 2015 года, когда Венгрия возглавляет миссию Baltic Air Policing в рамках сил быстрого реагирования. Венгры сменят поляков, которые охраняют Прибалтику на F-16 с 1 января этого года. Вместе с Венгрией в Шауляе будут базироваться самолеты F-18 ВВС Испании, для которых миссия по защите воздушного пространства станет уже шестой.

Кроме того для усиления миссии в Эстонии на авиабазе Эмари будут размещены истребители Eurofighter Королевских ВВС Великобритании, прибывающих в Прибалтику в пятый раз. Британцы сменят немецких пилотов, также летающих на Eurofighter.

Эта миссия является юбилейной для НАТО: самолеты альянса в 50-й раз заступают на охрану воздушного пространства над прибалтийскими республиками.

Напомним, что собственной боевой авиации у стран Балтии нет. Основная цель миссии Baltic Air Policing — противодействие нарушениям воздушного пространства балтийских стран российскими самолетами. Миссия действует с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году.