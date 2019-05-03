Великобритания, Венгрия и Испания приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Таллин. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Дислоцированные в Эстонии на авиабазе Эмари и в Литве на авиабазе Шауляй отряды ВВС Великобритании, Венгрии и Испании начали охрану воздушного пространства стран Балтии.

На состоявшейся в Эмари в четверг церемонии смены воздушных миссий командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем вручил медали солдатам и офицерам отряда ВВС Германии, которые завершают свою миссию в Эстонии, и приветствовал сменившую их миссию ВВС Соединенного королевства, сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны Эстонии.

"Участие государств НАТО в различных миссиях и операциях альянса, как, например, охрана воздушного пространства стран Балтии, свидетельствует, что взятые ими обязательства в отношении как альянса, так и государств-союзников, не только лишь подписи на бумаге," подчеркнул М.Херем.

Он добавил, что присутствие и полеты самолетов воздушных миссий являются видимым и слышимым присутствием НАТО в Эстонии.

Прибывший в Эстонию отряд входит в состав 121 экспедиционной части ВВС Великобритании, он будет нести службу на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

На торжественной церемонии присутствовали экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, парламентский государственный секретарь министра обороны Германии Томас Зильберхорн, командующий международным центром воздушных операций НАТО генерал-лейтенант Клаус Хаберзетцер, командир 11 группы ВВС Великобритании генерал-майор Йен Дугид.

Как завершивший службу в Эстонии отряд ВВС Германии на четырех истребителях Eurofighter Typhoon, так и британские пилоты примут участие в проходящих с 29 апреля по 17 мая в Эстонии крупномасштабных учениях близ границ с Россией "Весенний шторм".

Одновременно смена воздушной миссии НАТО проходит в четверг и в Литве на авиабазе Шауляй. Здесь вместо польских пилотов на истребителях F-16 к несению службы заступят пилоты Венгрии на JAS-39 Gripen и Испании на F-18.

Испанцы в последний раз охраняли воздушное пространство стран Балтии летом 2018 года и базировались в Эстонии на авиабазе Эмари. Тогда один из пилотов по ошибке выпустил во время воздушной тренировки ракету типа воздух-воздух AMRAAM. В ходе инцидента никто не пострадал, выпущенную ракету или ее остатки до сих пор не обнаружили.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса.