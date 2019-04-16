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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия проведет не менее шести пусков спутников OneWeb до конца 2020 года, три из них - с "Восточного"

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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия проведет по меньшей мере шесть пусков ракет со спутниками связи компании OneWeb в 2019-2020 годах, следует из документов Центра эксплуатации наземных объектов космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").

В плане закупок ЦЭНКИ на 2019 год размещено шесть закупок на страхование "гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запуске и эксплуатации КА "ВАН ВЭБ" и три закупки на страхование "стартового комплекса 371СК14 космодрома "Восточный" для запуска космического аппарата "ВАН ВЭБ".

Срок действия закупок охватывает 2019-2020 годы.

Согласно документам компании, три пуска будут осуществлены с космодрома "Восточный" и три с "Байконура". Всего на страхование запусков выделено 52,5 млн рублей, стартового стола "Восточного" - 80,177 млн рублей.

28 февраля российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане вывела на орбиту Земли первые шесть спутников связи британской компании OneWeb. Позднее планируется в ходе каждого пуска выводить на орбиту по 32 аппарат.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 из них - с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

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