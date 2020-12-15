Войти
Интерфакс-АВН

Ракету "Союз" со спутниками OneWeb допустили к пуску с Восточного

746
0
0
Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Комиссия одобрила вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb на стартовый комплекс космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Комиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения "Союз-2" на стартовый комплекс на космодроме Восточный", - написал Рогозин в своем твиттере.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что ракету-носитель "Союз-2.1б" вывезут на стартовый стол космодрома Восточный 15 декабря.

По данным госкорпорации, в воскресенье была завершена общая сборка ракеты.

"В соответствии с графиком работ состыкованы головная часть (космические аппараты OneWeb под обтекателем) и третья ступень с "пакетом" (включающий первую и вторую ступени) ракеты-носителя", - отметили в "Роскосмосе".

"Предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома", - добавили в госкорпорации.

Как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 10 декабря, запуск спутников запланирован на 18 декабря.

Ранее британская компания-оператор сообщала, что очередной вывод на орбиту группы спутников связи OneWeb с помощью ракеты-носителя "Союз" планируется осуществить 17 декабря.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

В мае заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг OneWeb для улучшения обеспечения связью военных в Арктике. По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он 13 мая на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса, - "ИФ")".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Эти вложения необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", подчеркнул он.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Арктика
Байконур
Восточный Космодром
ИТ
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
16.12.2020
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установлена на стартовой площадке Восточного
14.12.2020
Завершена сборка ракеты "Союз" для запуска спутников OneWeb с "Восточного"
11.12.2020
Запуск спутников OneWeb с Восточного перенесен на сутки
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
01.05.2020
«Мурло капитализма»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме