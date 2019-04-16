Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, делает ставку на экономичные, точечные и эффективные средства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
"В настоящий момент альянс осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на восточном "фланге". Предпринимаются меры по повышению боеготовности войск, их оперативной переброске по Европе. Значительно активизирована деятельность натовских сил в Балтийском и Черноморском регионах, приарктической зоне. Проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия. Создаются новые и модернизируются существующие структуры командования и тылового обеспечения, объекты инфраструктуры, склады вооружений и военной техники", - заявил Грушко.
"С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику", - добавил он.
"Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства", - отметил Грушко.
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Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО
Просто фраза построена неверно, точнее было бы - Россия не сможет участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов против всего блока НАТО, и это более чем очевидно.
Удивительно здесь другое - Россия могла бы участвовать, но не в гонке, а в интеллектуальном поединке со всем блоком НАТО за формирование единых условий гарантированной безопасности для всех, пусть даже с использованием какого-либо супероружия, если бы действительно занималась наукой и промышленностью - в смысле развития. Но, видимо даже на уровне МИДа - такой вариант уже и на словах не рассматривается...
Россия могла бы участвовать, но не в гонке, а в интеллектуальном поединке со всем блоком НАТООбъективно, Россия много потеряла за последний век - потеряны огромные территории с соотв населением. Первые потери - по итогам первой мировой и революции 1917 года. Потом - по итогам развала СССР. Постоянно идёт потеря интеллектуального потенциала оставшейся части России - утечка сов наработок за рубеж оптом после победы "демократии" в 1991 году, отъезд огромного числа специалистов, выкачка всего (идеи, наработки) через разные фонды и конкурсы, потеря уровня среднего и высшего образования, отказ (невообразимые орг сложности при внедрении разработок) от практического использования даже того, что уже создано в плане научно-технического задела. И т.д. и т.п.
Отсутствует даже сама идея о месте существования России в мире. Тем более - отсутствует картина будущего. Спутник, водка, балалайка, калинка, АК, гиперзвук, офшор, балет.
Отсутствует даже сама идея о месте существования России в мире.
Откровенно говоря, Я не смотрю на картину столь пессимистично. В моём понимании, даже в текущей, сложной обстановке для России, достаточно концентрации сил на одной ключевой, прорывной идее, которая породит продукт или технологию, востребованную миром (а таких потребностей у всех стран мира просто море), чтобы восстановить величие страны.
И как бы ни было странно слышать это от человека, который занимается сайтом по ВПК - но сконцентрироваться необходимо не на оружии - уже сейчас очевидно, что оружие, становится противоестественным аргументом в споре за лидерство для многих стран в мире, и вызывает скорее отторжение, нежели трепетное уважение и уже даже не страх...
Откровенно говоря, Я не смотрю на картину столь пессимистично. В моём понимании, даже в текущей, сложной обстановке для России, достаточно концентрации сил на одной ключевой, прорывной идее, которая породит продукт или технологию, востребованную миром (а таких потребностей у всех стран мира просто море), чтобы восстановить величие страны.К сожалению, я тоже оптимист)
Ваша мысль понятна и реализуема. Основания для этого есть. Весьма конкретные основания. Но как и любая понятная разумная мысль она обречена на небытие. Почему? Понятия не имею. Но реальность последних 30 лет (и не только) именно такова.
P.S. Мои очень осторожные прикидки показывали, что даже наши наработки могли бы дать стране порядка 5 ярдов долларов доп экспортного высокотехнологичного потенциала. А если учитывать синергетический эффект на др продукцию машиностроения - то и ещё больше. Плюс престиж страны. И что? "Не можем найти понимания".
и вызывает скорее отторжение, нежели трепетное уважение и уже даже не страх...Не могу с вами согласится. Сила она просто сила. И она нужна всегда.
Я когда из Украины в 1994 уезжал, думал там будет жопа, и как видите оказался прав. Но я никак не подозревал, что Россия сможет так поднятся с того уровня. Поэтому я настроен оптимистически по поводу будущего России.
Отсутствует даже сама идея о месте существования России в мире.в РФ то существует идея, тот же "русский мир"...вполне себе заявка на зону исключительных российских интересов на территории бывшего СССР...вот что на большее сейчас нет потенциала...ну так сейчас это так и есть..."окопаться и ждать"...раз других идей нет, то ждать когда откроется новое "окно возможностей"...
другое дело, что ни США, ни Китай, ни ЕС не признают наших таких претензий, даже на пространство СССР, тут то как раз и пригодится военная сила...вот оно "стратегическое одиночество" как оно есть...
...раз других идей нет, то ждать когда откроется новое "окно возможностей"...
Интересная стратегия - пропускать окна возможностей в ожидании следующего...
Сказка про белого бычка...?
другое дело, что ни США, ни Китай, ни ЕС не признают наших таких претензий, даже на пространство СССР, тут то как раз и пригодится военная сила
Я не понимаю такой стратегии - мы типа претендуем на что-то, на что сами осознаем силенок у нас нет, те, на чье мы претендуем против - остальные не хотят признавать и не признают наших претензий, даже если чудом у нас всё получится.
Вам не кажется, что мы выглядим и ведем себя как идиоты, если предпосылки к стратегии именно таковы (а самое интересное - я с Вами согласен, что они именно такие, я только не согласен, что Россия реально, а не по разговорам руководства страны претендует на "русский мир")...
Константин Кинчев (знаете наверняка такового) был задержан полицией в России за наличие на своей футболке надписи "Я Русский" и очень этому удивлялся и возмущался. Это такой реверанс России перед западом на тему русского мира даже внутри России!
Так на что Вы говорите там кто-то из руководства России претендуем в мире?