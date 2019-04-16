Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, делает ставку на экономичные, точечные и эффективные средства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

"В настоящий момент альянс осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на восточном "фланге". Предпринимаются меры по повышению боеготовности войск, их оперативной переброске по Европе. Значительно активизирована деятельность натовских сил в Балтийском и Черноморском регионах, приарктической зоне. Проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия. Создаются новые и модернизируются существующие структуры командования и тылового обеспечения, объекты инфраструктуры, склады вооружений и военной техники", - заявил Грушко.

"С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику", - добавил он.

"Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства", - отметил Грушко.