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16.04.2019
WarSpot

B-52 готовят к новым ядерным ракетам

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Ракетоносцы B-52H Stratofortress подстрахуют ВВС США при возможной задержке новейших бомбардировщиков B-21. Вчера, 14 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что американское военное командование заключило контракт с компанией Boeing на интеграцию в самолёты B-52 перспективных крылатых ядерных ракет.

"B-52 не может проникнуть на территории, где имеются системы противовоздушной обороны, следовательно, без LRSO B-52 перестанет играть роль в ядерной миссии. Ракеты AGM-86 будут удалены из арсенала, и списание этого оружия может произойти ещё до того, как B-21 начнёт поступать на вооружение в достаточных количествах", — заявила пресс-служба ВВС США.

Установка ракет AGM-86B на B-52.

Источник изображения: popularmechanics.com

Согласно контракту, стоимость которого со всеми опциями может составить до $250 млн, Boeing проведёт комплекс доработок на самолётах B-52H, чтобы сделать их совместимыми с перспективными крылатыми ракетами Long Range Stand-Off (LRSO). Работы рассчитаны на пять лет.

В арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider. Несмотря на то что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться по мере производства новых бомбардировщиков.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
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