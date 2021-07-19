"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон сделал очередной шаг в противостоянии с Россией и Китаем — оборонный концерн Raytheon создает принципиально новую крылатую ракету воздушного базирования с ядерной боеголовкой. Ожидается, что LongRange Standoff Weapon System (LRSO, оружейная система большой дальности) серьезно повысит ударные возможности воздушной компоненты американской ядерной триады. Об особенностях LRSO — в материале РИА Новости.

Настраиваемая мощность

Первый контракт на перспективную крылатую ракету AGM-181 для стратегической авиации США планировали заключить еще в 2015-м. Однако тогда у программы нашлось немало противников в конгрессе и Пентагоне, утверждающих, что это оружие слишком дорогое и неэффективное по сравнению с другими средствами доставки ядерного заряда. Тем не менее в 2017-м оборонное ведомство заказало у концернов Raytheon и Lockheed Martin два варианта крылатой ракеты.

В начале июля этого года главным и единственным разработчиком выбрали Raytheon и выделили на проектирование, летные испытания и подготовку серийного производства два миллиарда долларов. Перспективную систему планируют принять на вооружение до 2027-го, массовые поставки в войска — в 2030-х. Пентагон рассчитывает получить не менее тысячи AGM-181 для стратегических бомбардировщиков B-52 и новейших B-21.

О тактико-технических характеристиках ракеты пока известно не много. Американские генералы неоднократно заявляли, что стратегическая авиация должна иметь оружие, способное преодолевать современную эшелонированную систему противовоздушной обороны. Это значит, что в AGM-181 применят композитные материалы и другие элементы так называемой стелс-технологии. По оценкам специалистов, дальность полета составит две с половиной — три тысячи километров, скорость — 800-850 километров в час.

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress Источник изображения: © Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer

Пентагон хотел два варианта AGM-181 — в ядерном и обычном оснащении. Однако от конвенционной модификации в конце концов отказались, так как она, по сути, дублировала бы имеющиеся на вооружении AGM-158 JASSM.

Ядерную боеголовку для LRSO уже выбрали — это хорошо освоенная промышленностью W80 последней модификации mod 4. Сообщалось, что первую W80-4 соберут к сентябрю 2025-го. Мощность заряда — от пяти до 150 килотонн, что позволит одинаково эффективно уничтожать как одиночные цели (например, ракетные шахты), так и площадные.

На смену "ветеранам"

Вопрос модернизации ядерного арсенала для Соединенных Штатов далеко не праздный. LRSO должны заменить в войсках крылатые AGM-86B, разработанные почти полвека назад и принятые на вооружение в 1981-м. Как признавались в командовании ВВС США, с годами это оружие все труднее обслуживать из-за устаревшей элементной базы. Кроме того, современные российские и китайские зенитные системы способны легко обнаруживать и сбивать относительно тихоходные AGM-86B.

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

Однако в свое время эта ракета была грозным оружием. AGM-86B пролетает около 2,5 тысячи километров. Турбореактивный двигатель разгоняет боеприпас до тысячи километров в час. Крылья и рули — складные, выпускаются из фюзеляжа через две секунды после старта. За движение в полете отвечает инерциальная навигационная система: бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ), инерциальная платформа и барометрический высотомер. Ракета достаточно точная — круговое вероятное отклонение от цели не превышает 80 метров, что для ядерного боеприпаса совсем не критично.

AGM-86B вооружены стратегические бомбардировщики B-52. Один самолет берет на борт до 20 ракет: восемь — в бомбоотсеке и еще дюжина — на пилонах под крыльями. Но для более современных стратегических ракетоносцев B-1 и B-2 AGM-86B не подходит из-за слишком больших габаритов. И это еще одна причина, по которой Пентагон решил обновить арсенал "стратегов".

B-52 в строю уже более полувека — с февраля 1955-го. Хотя срок эксплуатации самолетов продлили до 2030-го, эти машины явно устарели. Рано или поздно их отправят на покой, и тогда США рискуют остаться без носителей ядерных крылатых ракет воздушного базирования.

"Золотой" носитель

Главными носителями LRSO станут "невидимки" B-21 Raider. Стратегические бомбардировщики нового поколения разрабатывает с 2016-го промышленный гигант Northrop Grumman. Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло сообщал, что к июню 2021-го построили два опытных образца B-21. Их первый полет запланировали на следующий год.

Эскиз бомбардировщика B-21 Raider Источник изображения: © U.S. Air Force

Судя по доступной информации, перспективный "стратег" во многом схож с предшественником B-2 Spirit. Бомбардировщик B-21 Raider, как и B-2, строят по схеме "летающее крыло", основное средство защиты от ракет противника — невидимость для радаров за счет широкого применения стелс-технологий. Как утверждают в Пентагоне, B-21 способен незаметно пройти любую современную систему противовоздушной обороны в мире. Впрочем, вооруженному дальнобойными LRSO "рейдеру" может и не потребоваться входить в зону действия ПВО — достаточно запустить ракету с безопасной дистанции.

Пентагон намерен заказать до 145 самолетов. Однако, отмечают эксперты, B-21 рискует повторить судьбу B-2, который считается самым дорогим серийным самолетом в истории авиации. Цена одной машины с учетом научно-исследовательских и конструкторских работ превышала два миллиарда долларов. ВВС США получили всего 21 Spirit, хотя программа предусматривала поставку более 130 единиц.

В Пентагоне пока не озвучивали приблизительную стоимость бомбардировщика B-21. Но учитывая постоянно растущие аппетиты американской "оборонки" и общее повышение расходов на разработку и создание перспективных вооружений, смелые планы Вашингтона на 145 машин придется серьезно подкорректировать, как и количество предназначенных для них крылатых ракет LRSO.