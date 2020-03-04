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ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52

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Как сообщает американское издание "Air Forces Times" в материале Stephen Losey "Air Force general: Two-bomber fleet is the future" , заместитель начальника штаба ВВС США по планированию и программам генерал-лейтенант Дэвид Наом, выступая 27 февраля 2020 года в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, заявил, что ВВС США планируют на перспективу иметь смешанный парк стратегических бомбардировщиков из самолетов двух типов - новых создаваемых малозаметных бомбардировщиков Northrop Grumman В-21 Raider и модернизированных бомбардировщиков-"ветеранов" Boeing В-52 Stratofortress.

Распространенный в январе 2020 года один из первых официальных рендеров перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman В-21 Raider (с) Northrop Grumman и ВВС США

Таким образом, новые бомбардировщики В-21 должны заменить в составе ВВС США стратегические бомбардировщики В-1В и В-2А. Малозаметные бомбардировщики Northrop Grumman В-2A Spirit, согласно генералу Наому, будут оставаться в строю еще около десяти лет, пока В-21 полностью не достигнут оперативной готовности и не будут сертифицированы для несения ядерного оружия.

Парк же стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer находится в плохом техническом состоянии и фактически будет начат списанием до начала поступления самолетов В-21 (началом поставок В-21 сейчас считаются 2025-2026 годы). Издание напоминает, что хотя ВВС США в 2018 году заявляли, что уровень боеготовности В-1В составляет 51,75%, однако в августе 2019 года генерал Джон Хайтен (ныне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов) заявил законодателям, что фактически всего шесть В-1В находятся в боегспособном состоянии, а немалая часть парка В-1В уже длительное время пребывает в нелетном и "трудновосстановимом" состоянии. В недавно обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предлагается вывести из состава ВВС 17 из 62 самолетов В-1В.

Касаясь судьбы В-52, генерал Наом указал, что, несмотря на возраст, сохраняющиеся самолеты этого типа имеют еще большой ресурс, и некоторые из машин будут способны оставаться на службе до 100 лет (последние серийные В-52Н были построены в 1962 году).

Модернизировав ключевые элементы B-52, включая замену двигателей, добавление новой бортовой РЛС и других новых технологий, "мы сможем делать с этим самолетом то, что мы не сможем сделать с B-1 или B-2", - сказал генерал Наом.По заявлению заместителя министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, проектные работы по модернизации B-52 "идут хорошо", и запрос ВВС на предложения по модернизации этого самолета (в первую очередь на замену двигателей) должен быть опубликован в этом году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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