Новые бомбардировщики: Россия гонится за США

США могут получить бомбардировщик дальнего действия раньше России

Россия и США в ускоренном темпе создают бомбардировщики дальней авиации. Американскому B-21 "Raider" конкуренцию должен составить российский ПАК ДА. И, судя по всему, Вашингтон сможет получить перспективные самолеты раньше. "Газета.Ru" разобралась в ходе разработки американского бомбардировщика и проанализировала, когда конкуренты представят свои проекты.

Исследовательская служба конгресса США (Сongressional Research Service, CRS) опубликовала доклад "Ударный бомбардировщик дальнего действий ВВС США В-21 Raider", в котором раскрыла подробности программы создания нового перспективного самолета.

Министерство обороны США уже давно разрабатывает перспективный стратегический бомбардировщик большой дальности B-21 "Raider" (ранее известный как проект LRS-B) и предлагает закупить для ВВС США как минимум 100 этих машин.

На первых этапах предполагается, что B-21 заменит флоты бомбардировщиков B-1 и B-2 и, возможно, в будущем и B-52.

27 октября 2015 года минобороны США объявило о своем намерении заключить контракт на строительство нового ударного бомбардировщика дальнего действия (LRS-B) с корпорацией Northrop Grumman. Впоследствии министр ВВС США объявил, что бомбардировщик будет называться B-21 "Raider", в честь рейда авиагруппы под командованием подполковника Джеймса Дулиттла периода Второй мировой войны. 18 апреля 1942 года 16 средних бомбардировщиков наземного базирования В-25 "Митчелл", взлетев с американского авианосца "Хорнет", атаковали территорию Японии. Рейд был нанесен в ответ на нападение на Перл-Харбор.

Стратегический бомбардировщик B-21 предназначен для действий в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Этот самолет, по обещаниям авторов проекта, будет обладать возможностью проникновения вглубь территории противника и выживания в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны.

"Raider" должен функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах, подчеркивается в CRS.

Предполагается, что этот стратегический бомбардировщик поступит на оснащение ВВС США в 2020-х годах. Первоначальный парк должен состоять из 100 самолетов. B-21 будут базироваться на трех авиабазах: Дайесс (штат Техас, Dyess AFB, TX), Уайтмен (штат Миссури, Whiteman AFB, MO), и Эллсуорт (штат Южная Дакота, Ellsworth AFB, SD).

B-21 является одним из трех главных приоритетов в сфере закупок боевой техники для ВВС США наряду с истребителем пятого поколения F-35 и топливозаправщиком KC-46A.

Корни B-21 можно отыскать в программе "Бомбардировщик следующего поколения" для ВВС США (NGB, Next-Generation Bomber). Начатая в 2004 году как инициатива конгресса США по изучению новых технологий, NGB привела к разработке бомбардировщика, который по первоначальным планам вошел бы в строй к 2018 году. Программа NGB стремилась освоить технологии создания бомбардировщика, в основе которой находились бы возможности по нанесению удара на больших расстояниях. При этом NGB замышлялась как часть программы модернизации бомбардировочной авиации ВВС США в целом.

До 2006 года в ВВС США отмечали, что их парк B-1, B-2 и B-52 будет вполне достаточным до 2037 года, когда передовые технологии, такие как гиперзвуковые скорости, потенциально достигнут технической зрелости и смогут быть поставлены на вооружение бомбардировочной авиации. Призыв к вводу в эксплуатацию перспективного бомбардировщика ускорил планы ВВС США по принятию на вооружение нового самолета почти на 20 лет.

В программе NGB принимали участие несколько корпораций оборонно-промышленного комплекса США - Northrop Grumman и команда, состоящая из представителей фирм Boeing и Lockheed Martin. Оба конкурента имели опыт проектирования и разработки современных бомбардировщиков: Northrop был главным подрядчиком по B-2, а Boeing был основным субподрядчиком в этой программе. Rockwell International (позже приобретенный компанией Boeing) был основным подрядчиком для B-1. А Boeing, в свою очередь, был главным подрядчиком в ходе создания стратегического бомбардировщика B-52.

После этих начальных усилий по разработке перспективного стратегического бомбардировщика министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что он порекомендует отложить запуск программы NGB: "Мы не будем продолжать программу разработки перспективного бомбардировщика для ВВС США, пока у нас не будет лучшего понимания необходимости этой машины, детальной проработки тактико-технического задания и не определятся требования к соответствующим технологиям".

Затем, рассмотрев все возможные варианты, Гейтс утвердил запрос ВВС о продолжении разработки пилотируемого стратегического бомбардировщика в 2011 году. По имеющимся данным, новая программа LRS-B существенно отличается по концепции от NGB.

Проект NGB был гораздо более амбициозным и дорогим отчасти из-за предположения, что самолет будет функционировать в бою практически независимо, что привело к увеличению сложности тактико-технического задания. NGB должен был иметь собственный интеллект и другие функции, которые LRS-B получит благодаря поддержке сети уже развернутых платформ ВВС США.

При первоначальном публичном оглашении программы LRS-B представители ВВС США подтвердили, что LRS-B является частью семейства систем и что другие, пока не указанные программы, будут поддерживать бомбардировщик в ходе боевых действий.

B-21 будет разработан с учетом трех конкретных возможностей:

- самолет предполагается оснастить большим и гибким внутренним отсеком полезной нагрузки, в котором будет можно разместить весь спектр современного и перспективного вооружения;

- машина будет обладать значительным радиусом боевого применения (на данный момент точно неизвестен);

- прогнозируемая средняя стоимость в $550 млн США за самолет в 2010 финансовом году (что эквивалентно $564 млн в 2016 финансовом году), которая была объявлена публично, чтобы побудить конкурирующих производителей ограничивать свои аппетиты.

Опубликованные фото В-21 демонстрируют конструкцию летающего крыла, несколько похожую на стратегический бомбардировщик B-2, но более простую по форме. Это напоминает ранее предложенные проекты, которые позже развились в B-2. Первые экземпляры B-21 будут укомплектованы экипажами, а беспилотная эксплуатация станет возможна через несколько лет после достижения первоначальной оперативной готовности (IOC, initial operational capability). Подготовка В-21 к применению ядерного оружия займет около двух лет после IOC, полагают специалисты.

Тем не менее, не было упомянуто о желаемой скорости, хотя сочетание дальнего радиуса действия, большой полезной нагрузки и ограничений по стоимости настоятельно предполагает, что B-21 будет дозвуковым.

Такие детали, как размер B-21, требуемая скрытность, конструкция, количество и тип двигателей, проектируемое оружие и бортовые датчики, остаются секретными, что затрудняет оценку предлагаемой стоимости самолета.

Поскольку США приобрели значительный опыт в создании самолетов с использованием технологии стелс и усовершенствовали эти возможности от самолета F-117 до стратегического бомбардировщика B-2, истребителей 5-го поколения F-22 и F-35, некоторые расходы в сфере разработки и будущей эксплуатации будут наверняка сокращены. B-21, несомненно, извлечет выгоду из уже имеющихся достижений, хотя нельзя избежать некоторых компромиссов, присущих проектированию самолетов с малой радиолокационной заметностью.

Представители ВВС подчеркнули, что стратегические бомбардировщики B-21 является частью семейства систем, подразумевая, что он является узлом более крупной, распределенной сети датчиков и средств связи, не все из которых могли бы быть в настоящее время обнародованы. Иными словами, самолет создается как звено сверхбольших систем вооружения.

Планы предусматривают первоначальные закупки B-21, которые будут проведены в пяти так называемых низко скоростных производственных партиях в количестве 21 самолета. Две или три боевых машины будут предшествовать серийным партиям.

Официальный первый полет B-21 ожидается в декабре 2021 года.

Northrop Grumman намеревается строить B-21 на своих производственных мощностях в Палмдейле, штат Калифорния, которые ранее использовались для производства B-2. В настоящее время компания строит узлы для F-35 и беспилотных летательных аппаратов Global Hawk и Triton. Эта работа будет продолжена наряду с B-21. Испытания B-21 будут проходить на авиабазе Эдвардс, штат Калифорния. Первоначальное обслуживание и техническая поддержка, как сообщается, будут осуществляться на авиабазе Тинкер в Оклахоме.

В первую очередь B-21 предназначен для замены 20 стратегических бомбардировщиков B-2 и 63 B-1, которые в настоящее время находятся на оснащении ВВС США.

ВВС США планируют вывести из боевого состава бомбардировщики B-2 и B-1 к 2040 году. После этого, с учетом запланированной закупки 100 B-21, число стратегических бомбардировщиков в США увеличится со 159 до 176.

Однако есть мнение, что даже в результате закупки всех В-21 возможности бомбардировочного командования будут слишком малы. Например, в заявлении генерал-лейтенанта ВВС Майкла Меллера об отставке рекомендовалось приобрести как минимум 200 самолетов B-21.

Впоследствии министр ВВС США Хизер Уилсон объявила об увеличении парка бомбардировщиков на семь эскадрилий. Хотя эта цель не сопровождалась конкретными планами закупок, наблюдатели отмечают, что, скорее всего, потребуется еще 75 бомбардировщиков.

Вместе с тем, принимая решение, как быстро закупить бомбардировщики B-21, конгресс США, возможно, пожелает рассмотреть компромисс между стоимостью и эффективностью новых самолетов и продлением срока службы существующих стратегических бомбардировщиков B-52, B-1 и B-2.

B-21 должен был поступить на оснащение ВВС США в середине 2020-х годов. Бомбардировщик B-21 "очень хорошо продвигается", недавно заявил журналистам глава Глобального ударного командования Робин Рэнд.

Что касается российского перспективного стратегического бомбардировщика, то открытых данных по нему значительно меньше. Ранее сообщалось, что в 2019 году Казанский авиационный завод должен приступить к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий, то есть внешне похож на В-2 и В-21. Российский ПАК ДА предположительно будет оснащен ударным гиперзвуковым и оборонительным вооружением.

Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах.

На данный момент точных характеристик перспективного российского бомбардировщика пока нет. Предположительно, дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тыс. км, при этом самолет сможет нести до 30 т полезной нагрузки.

Вместе с тем российские военные одновременно с созданием ПАК ДА кардинальным образом модернизируют уже стоящий на оснащении ВКС РФ Ту-160. В начале этой недели появилась информация, что первый построенный "с нуля" Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году. Об этом ранее писала "Газета.Ru".

Судя по открытым данным, американская бомбардировочная авиация получит свой "Raider" значительно раньше, чем российская Дальняя авиация ПАК ДА. К тому же В-21 создается (подобно F-35) как часть сверхбольшой системы вооружения. Сведений, что отечественные разработчики идут похожим путем, пока нет.

Михаил Ходаренок