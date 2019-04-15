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15.04.2019
Военное обозрение

Названа дата закладки 4-х кораблей проектов 22350 и 11711 для ВМФ РФ

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На верфях Санкт-Петербурга и Калининграда идет масштабная подготовка к мероприятиям, запланированным на 23 апреля. На эту дату намечена закладка двух фрегатов проекта 22350 и двух больших десантных кораблей проекта 11711 для Военно-морского флота России.

Источник изображения: http://www.wrk.ru/forums/attachment.php?item=548978&download=1

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторе о закладке кораблей на судостроительных заводах "Северная верфь" и "Янтарь".

В прозападных СМИ регулярно звучала тема о феноменальном успехе американцев в строительстве флота и вводу новых кораблей. На этом фоне российский ВМФ проводил ряд экспериментов, не все из которых оказались успешными. Но в итоге решение о вводе новых кораблей принято.

Проект 22350 с самого начала ждали сложности и остроты скептиков. В первую очередь не хватало отечественных комплектующих после введения санкций в отношении РФ. Но инженерные службы сумели устранить большую часть неполадок, а производство деталей возобновлено благодаря импортозамещению.

Новые корабли с полностью газотурбинной энергетической установкой будут превосходить предшественников по размерам, водоизмещению, количеству вооружения на борту и оснащением радиоэлектроникой. А "старые" получат необходимые технические доработки.

Важна закладка больших десантных кораблей проекта 11711 в Калининграде.

Сейчас российские БДК задействованы в военных действиях в Сирии, куда доставляют различные грузы. Их ресурс в этой связи расходуется довольно быстро, а значит корабли требуют временной смены как минимум для проведения внепланового технического обслуживания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
22350
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