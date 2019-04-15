Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

Своим поведение в Латинской Америке США противопоставляют себя всему миру - Лавров

254
0
0
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Лесные дали (Подмосковье). 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Поведение США в отношении Венесуэлы и в целом всего латиноамериканского мира неприемлемо, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств - Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима там не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются", - сказал С.Лавров, выступая в субботу в Подмосковье на 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Он подчеркнул, что вчерашнее интервью госсекретаря США Майка Помпео об этом прямо свидетельствует. "Где он однозначно заявил, что военная интервенция не исключена", - пояснил С.Ларвов.

"Американцы даже вытащили из нафталина пресловутую "доктрину Монро", угрожают, что следующие на очереди Куба и Никарагуа, как будто в общем-то по большому счету не понимают, что этим они противопоставляют себя всему латиноамериканскому, да и не только, миру", - подчеркнул С.Лавров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Куба
Никарагуа
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
04.03.2019
Лавров не исключает интервенции США в Венесуэлу
28.02.2019
Лавров: заявления США, что дни Мадуро сочтены, означают, что следующими будут Куба и Никарагуа
26.12.2014
Российской военной базе на Кубе быть
02.12.2013
Океанские амбиции в луже возможностей
13.11.2008
Куба после паузы. Глава МИД Кубы встретился с первыми лицами России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy