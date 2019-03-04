Лавров не исключает интервенции США в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
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Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что США могут пойти на прямую военную интервенцию в Венесуэлу.
"Зная нынешние подходы администрации США - все возможно. И не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права", - сказал С.Лавров на совместной пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Так министр ответил на вопрос о том, считает ли он возможной прямую военную интервенцию США в Венесуэлу.
С.Лавров отметил, что в этой ситуации за Венесуэлой последуют Куба и Никарагуа. "Речь ни о какой не о демократии, как нам пытаются говорить, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных", - сказал он.
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