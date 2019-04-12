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12.04.2019
Интерфакс-АВН

Российская подлодка в Черном море на фоне учений НАТО отработала нанесение ракетного удара по морским и береговым целям

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Черноморский флот в Севастополе.
Черноморский флот в Севастополе.
Источник изображения: © REUTERS / Stringer

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Подводная лодка и морская авиация Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение в Чёрном море, отработав действия по нанесению ракетного удара, а также поиску и уничтожению вражеских субмарин, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В рамках учения экипаж подлодки "Ростов-на-Дону" выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника", - сказал А.Рулев.

Затем лодка экстренно погрузилась, а ее боевые расчёты обнаружили, захватили и нанесли условный ракетный удар из подводного положения.

"В свою очередь экипажи самолёта Бе-12 и двух противолодочных вертолётов Ка-27М морской авиации ЧФ, поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника", - сообщил также А.Рулев.

Вертолеты Ка-27М задействовали опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты сколько-нибудь крупных подводных целей. Экипажи вертолетов передали данные на противолодочный корабль для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подлодке.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-12
Ка-27М
Проекты
636.3
NATO
Военные учения
ЧФ
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