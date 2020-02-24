Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования

Летчики активно работают в тесной связке с береговыми, сухопутными войсками, боевыми кораблями и подводными лодками

В конце этого года завершится первый этап реформирования морской авиации ВМФ России. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны. По степени сложности решаемых задач, а также по спектру авиационной техники, стоящей на вооружении, она является уникальным родом Вооруженных сил России. Морские летчики работают в тесной связке с береговыми, сухопутными войсками, боевыми кораблями и подводными лодками. А это более ювелирный процесс, чем работа пилотов ВКС — даже летать над морем гораздо труднее, чем над сушей.

Морская авиация ВМФ РФ сейчас активно осваивает беспилотные летательные аппараты, модернизированные самолеты, а также новые виды вооружения и бортового оборудования, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. О ходе реформ и перспективах морской авиации «Известиям» рассказал историк Военно-морского флота России и СССР Дмитрий Болтенков.

Любопытный «Медведь»

Сейчас морская авиация уверенно лидирует среди других видов и родов Вооруженных сил по скорости внедрения беспилотных аппаратов. В составе 45-й армии Северного флота уже есть целый полк беспилотной авиации, а скоро такой же полк появится и на Камчатке. Формирований беспилотных аппаратов полкового уровня в Сухопутных войсках России и в ВКС нет. А в ВМФ беспилотники давно используются на учениях. Кроме того, активно отрабатываются запуски БПЛА с палуб боевых кораблей.

В ближайшие годы армия России получит на вооружение беспилотные аппараты дальнего радиуса действия типа «Охотник» или «Альтиус», после этого в составе морской авиации можно будет возрождать дальнюю разведывательную авиацию, но на новом технологическом уровне.

Ударный беспилотник «Охотник» во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В годы Советского Союза морская авиация имела на вооружении самолеты-разведчики Ту-95РЦ. «Медведи» (американское прозвище самолетов серии Ту-95 Bear) летали над всеми океанами планеты, контролируя деятельность флотов иностранных государств.

Разведывательные возможности Ту-95РЦ поражали наших заокеанских партнеров. Этих самолетов давно нет на вооружении, но замена им уже стоит на пороге. Не исключено, что скоро зарубежные военные моряки снова увидят летательные аппараты с красными звездами где-нибудь в районе Гаваев.

Новые возможности МиГ-31

В составе морской авиации также есть две эскадрильи, вооруженные истребителями МиГ-31. Одна дислоцируется на Кольском полуострове, другая — на Камчатке. Последняя активно перевооружается на модернизированные МиГ-31БМ. И ее можно считать драйвером освоения новых методов использования воздушных кораблей.

Камчатские «МиГи» совершают полеты в район Северного полюса, учатся работать в стратосфере, прикрывают наши стратегические бомбардировщики во время патрулирования у берегов Аляски. Сейчас в России создаются противоспутниковые ракеты воздушного базирования. После их принятия на вооружение флотские МиГ-31 смогут вести звездные войны.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ во время учебно-тренировочных полетов Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Но это еще не всё. В ближайшие годы эскадрильи МиГ-31БМ будут развернуты в полки и вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По сути, произойдет возрождение знаменитой советской морской ракетоносной авиации.

В годы холодной войны одной из основных сил советского ВМФ были полки с ракетоносцами Ту-22М. Эффектная атака такими самолетами американского авианосца и его поражение ракетами Х-22 показана в фильме «Все страхи мира».

Вместе с тем прорыв противовоздушной обороны корабельных соединений стран НАТО и выход самолетов Ту-22М на рубеж атаки оставляли мало шансов уцелеть пилотам этих машин. Теперь же полки «МиГов» с «Кинжалами» на борту и ударные беспилотники дальнего радиуса действия станут глобальной ударной силой и смогут поражать корабельные группировки противника на любых расстояниях.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Но самое главное, при этом не придется рисковать жизнями экипажей. Потенциал, заложенный в истребители МиГ-31 при их создании 40 лет тому назад, начал полностью раскрываться только в последнее время.

В ожидании «Миноги»

В настоящее время невозможно себе представить крупный боевой корабль без палубного вертолета. Спектр таких машин, находящихся на вооружении морской авиации, поражает своим разнообразием. В него входят и ударные вертолеты Ми-24, базирующиеся в Калининградской области. А также палубные вертолеты семейства Ка-27. Вертолеты Ка-27ПЛО модернизируются в Ка-27М, и флот регулярно их получает.

Многоцелевые вертолеты Ка-27М во время репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

На Черноморском флоте начался процесс подготовки пилотов для вертолета радиолокационного обнаружения и наведения Ка-31Р. Продолжается доработка палубного ударного вертолета Ка-52К. Как известно, 9 мая 2020 года в Керчи будут заложены два универсальных десантных боевых корабля. Именно на их палубах и будут базироваться эти машины.

Вернулись в строй транспортно-боевые Ка-29. Построенные в советские годы вертолеты с 1990-х годов находились на хранении и, по сути, были брошены. Теперь же потребность в таких машинах вернулась.

В 2020 году начнутся и опытно-конструкторские работы по созданию нового поколения корабельных вертолетов «Минога», которые лет через 10 заменят существующие машины Ка-27.

Вертолет радиолокационного дозора Ка-31Р Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Такое насыщение вертолетами потребует нарастить темпы выпуска пилотов. Морская авиация не имеет собственного училища для подготовки летных кадров, поэтому на службу в нее берут выпускников училищ ВКС и переучивают их. Это сильно увеличивает время подготовки пилотов. Но и здесь ситуация меняется.

Так, на днях стало известно о возобновлении строительства специального судна для отработки взлета-посадки корабельных вертолетов. Не исключено, что для них будет создано и флотское училище подготовки пилотов морской авиации в Ейске.

Амфибии спешат на помощь

Взамен противолодочных самолетов советской разработки Ил-38 и Ту-142 морская авиация в ближайшие годы получит новый патрульный комплекс на базе Ту-204. Он будет действовать в едином информационном пространстве ВС России, сможет управлять беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами, а также бороться с любыми надводными и подводными объектами.

Первый построенный для Министерства обороны РФ самолет-амфибия Бе-200ЧС Источник изображения: Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

В феврале этого года в Таганроге совершил свой первый полет флотский Бе-200ЧС. ВМФ РФ уже более века эксплуатирует самолеты-амфибии. Если вспомнить, морская авиация России и была создана на базе гидросамолетов. Однако в настоящее время летает несколько Бе-12 почти полувекового возраста.

Амфибии крайне удобны в поисково-спасательных операциях. В годы Второй мировой войны американские гидросамолеты «Каталины» спасли несколько сотен сбитых летчиков. Теперь же можно наблюдать возрождение российской военной гидроавиации. Первые флотские Бе-200 будут служить на Каспийском море, и местная флотилия получит свою собственную морскую авиацию, которой у нее не было со времен Великой Отечественной войны.

В любой точке мира

Если ранее на вооружении палубной авиации были истребители Су-33, способные бороться только с воздушными целями, то после их оснащения прицельно-навигационными системами «Гефест» они получили возможность поражать и сухопутные цели. Также палубная авиация пополнилась истребителями МиГ-29К.

Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время учебно-тренировочных полетов на военном аэродроме Североморск-3 Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Во время похода авианосца «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии в 2016–2017 годах летчики корабельной авиации приобрели огромный боевой опыт. После окончания процесса восстановления авианосца ВМФ получит действенный инструмент для проведения операций вдали от родных берегов. Таким образом, морская авиация трансформируется в подлинную «дальнюю руку» ВС России, способную присутствовать в самых разных районах Мирового океана.

Дмитрий Болтенков