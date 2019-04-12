Рогозин предложил испытывать новые системы спутников на МКС

Глава Роскосмоса считает, что после излечения "детских болезней" аппараты можно будет отправлять на соответствующие орбиты

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новые решения, разработанные для спутников, сначала будут испытывать на внешнем борту Международной космической станции (МКС), только после "излечения детских болезней" они в составе аппаратов будут отправлены на свою орбиту. С таким предложением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью, опубликованном в четверг в "Комсомольской правде".

"Все новые решения по электропитанию, по ретрансляции, по каким-то приборам я предложил сначала отправлять на МКС, вешать на внешний борт. <…> После излечения "детских болезней" аппараты будут отправляться на соответствующие орбиты", - сказал Рогозин.

При этом глава госкорпорации не исключил, что протестированные прототипы после испытаний могут отправляться на орбиты "за счет электродвигательных силовых установок".

Ранее во время посещения Центра им. М. В. Хруничева Рогозин сообщил, что на многофункциональный модуль "Наука" будут установлены крепления для полезной нагрузки.