Ракетные крейсеры Северного флота в нейтральных водах Норвежского моря отрабатывают уничтожение "противника"

Корабли действуют на значительном удалении от территориального моря Норвегии

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" проводят учения в Норвежском море, сообщает в среду Северный флот (СФ).

"Во взаимодействии с истребительной авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота североморцы провели учение по отражению группового воздушного нападения условного противника на отряд боевых кораблей. Также военные моряки отработали взаимодействие с самолетами ВКС России", - сказано в сообщении.

Штаб флота информирует, что в Норвежском море экипажи ракетных крейсеров "планируют провести комплекс артиллерийских стрельб по надводным целям в районах, заранее закрытых для судоходства и полётов авиации, а также отработать учение по противовоздушной обороне со стрельбой по имитированным воздушным целям".

Подчеркивается, что "корабли действуют в нейтральных водах на значительном удалении от территориального моря Норвегии".

"Учения, проводимые в нейтральных водах - обычная практика, применяемая военными моряками всех стран, предусмотренная международным морским правом", - говорится в сообщении.

Маневры плановые, проводятся в рамках "итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года", сказано в пресс-релизе.

Накануне премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию к большей прозрачности в военной сфере, отметив вместе с тем, что у РФ есть "правомерные амбиции" в вопросе обороны.

"Мы бы хотели видеть чуть большее сотрудничество со стороны России в этом отношении, чуть большую реакцию. Мы были бы рады, если бы нас тоже почаще приглашали на учения, потому что мы хотим быть открытыми и продемонстрировать, что мы не хотим никаких инцидентов, не хотим сами создавать проблемные ситуации", - сказала Э.Сульберг, выступая во вторник на Международном арктическом форуме в Петербурге.

При этом она подчеркнула, что "у нас есть точки, по которым у нас разногласия, и мы понимаем, что у России есть совершенно правомерные амбиции и задачи по обороне и различным военным мероприятиям на Севере".

"Но есть такие же потребности у Норвегии. И мы должны найти баланс (...), если будет продемонстрирована необходимая открытость с обеих сторон, если мы будем обсуждать эти вопросы, если мы будем стараться учитывать потребности наших партнеров, в частности, потребности в безопасности со стороны России и нашей обеспокоенности, тогда все получится", - заявила норвежский премьер.

"Мы всегда информируем страны, когда ведем военные учения. Норвегия четко следует протоколам и предписаниям, которые были достигнуты еще в 1990-е годы", - сказала она.